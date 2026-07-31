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Thể thao Bóng đá Việt Nam

Đội tuyển Việt Nam đấu Singapore: Đình Bắc lĩnh xướng hàng công cùng Son - Hên, nhân sự mạnh nhất quyết thắng

Hồng Nam
Hồng Nam
11 gương mặt đội tuyển Việt Nam đá chính trước Singapore ở cuộc đối đầu lúc 20 giờ hôm nay 31.7 (bảng A ASEAN Cup 2026) đã lộ diện.

Đội hình mạnh của đội tuyển Việt Nam

HLV Kim Sang-sik đã chốt xong 11 nhân tố đội tuyển Việt Nam đá chính ở cuộc so tài Singapore, diễn ra trong khuôn khổ lượt trận thứ ba bảng A ASEAN Cup 2026.

Đứng trong khung gỗ là cái tên quen thuộc Lê Giang Patrik. Thủ môn Việt kiều sinh năm 1992 đã bắt chính trận ra quân gặp Timor Leste trước đó. Anh trở thành lựa chọn số một trong khung gỗ đội tuyển Việt Nam, nhờ phong độ ổn định tại V-League và đẳng cấp được định hình sau nhiều năm chinh chiến tại Slovakia. 

Bộ ba hàng thủ gồm Nguyễn Thành Chung, Đoàn Văn Hậu và Phạm Xuân Mạnh. Đây vẫn là ba trung vệ tốt nhất đội lúc này, khi sở hữu thể hình, khả năng phán đoán, kinh nghiệm và hình thành sự ăn ý từ cấp độ CLB đến đội tuyển. Ở hai biên, Nguyễn Văn Vĩ (trái) và Trương Tiến Anh (phải) là ưu tiên của ông Kim.

Đội tuyển Việt Nam đấu Singapore: Đình Bắc lĩnh xướng hàng công cùng Son - Hên, nhân sự mạnh nhất quyết thắng- Ảnh 1.

Đội tuyển Việt Nam giữ nguyên đội hình xuất phát

ẢNH: VFF

Trên hàng công, nhà cầm quân Hàn Quốc bố trí Nguyễn Hoàng Đức đá cùng Nguyễn Quang Hải ở tuyến giữa, trong khi bộ ba Nguyễn Đình Bắc - Đỗ Hoàng Hên - Nguyễn Xuân Son vẫn lĩnh ấn tiên phong mặt trận ghi bàn. Ông Kim không thay đổi hệ thống con người, nhưng khác với trận Timor Leste, nhiều khả năng đội tuyển Việt Nam sẽ đá chặt chẽ, cẩn trọng hơn do Singapore phản công rất tốt. 

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Nối dài chuỗi bất bại? 

Đội tuyển Singapore đang ngự trị trên ngôi đầu bảng A ASEAN Cup 2026, với 6 điểm sau 2 trận. Học trò HLV Gavin Lee thắng Campuchia nhờ bàn thắng ở phút bù giờ thứ 10 trong trận ra quân trên sân khách, rồi hạ Timor Leste (2-0) trên sân nhà.

Để giữ ngôi đầu, Singapore cần có ít nhất 1 điểm ở cuộc so tài Việt Nam vào 20 giờ ngày 31.7, trên sân vận động Mỹ Đình. Đây là thử thách khó khăn, do Singapore mới chỉ hai lần hòa được Việt Nam từ năm 2008 đến nay.

Đội tuyển Việt Nam đấu Singapore: Đình Bắc lĩnh xướng hàng công cùng Son - Hên, nhân sự mạnh nhất quyết thắng- Ảnh 2.

HLV Kim Sang-sik tin tưởng tuyệt đối vào năng lực của học trò

ẢNH: MINH TÚ

"Singapore chỉ có chung một suy nghĩ, là hướng đến chiến thắng. Chúng tôi chỉ tập trung vào bản thân mình, vào phong độ của từng cầu thủ và lối chơi. Mục tiêu của Singapore là 3 điểm", HLV Gavin Lee chia sẻ.

HLV Kim Sang-sik cũng đánh giá cao đối thủ, nhưng nhấn mạnh "chuỗi bất bại của Việt Nam trước Singapore sẽ kéo dài".

"Ban huấn luyện đã phân tích kỹ đối thủ. Chúng tôi có nhiều phương án, tất nhiên chưa thể nói trước về chiến thuật, nhưng Việt Nam phải thắng. Chúng tôi có phương án sử dụng từng nhân sự cho từng trận. Sau trận gặp Singapore, Việt Nam sẽ nghỉ ngơi, hồi phục để chuẩn bị luôn cho cuộc đối đầu Indonesia trên sân khách", ông Kim thừa nhận. 

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