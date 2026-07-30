Cận cảnh mặt sân Mỹ Đình 10 tỉ đồng sau 2 năm vắng bóng đội tuyển Việt Nam: Long lanh!

'Tổ ấm' Mỹ Đình chào đón đội tuyển Việt Nam trở lại

Đội tuyển Việt Nam sẽ trở lại sân Mỹ Đình sau gần 2 năm xa cách, để tiếp đón Singapore tại lượt trận thứ ba bảng A ASEAN Cup 2026 lúc 20 giờ ngày 31.7.

Lần gần nhất Việt Nam đá trên thảm cỏ Mỹ Đình là hồi tháng 9.2024, khi học trò HLV Kim Sang-sik gặp Nga và Thái Lan ở loạt trận giao hữu quốc tế. Văn Lâm cùng đồng đội thua 0-3 trước Nga, sau đó thua tiếp 1-2 trước Thái Lan.

Từ sau đó, gắn bó với đội tuyển Việt Nam là những sân đấu khác. Đội bóng của ông Kim vô địch ASEAN Cup 2024 với 4 trận sân nhà tại "chảo lửa" Việt Trì (Phú Thọ). Tại vòng loại Asian Cup 2027, Việt Nam gặp Lào trên sân Bình Dương, gặp Nepal 2 trận trên sân Bình Dương và Thống Nhất (TP.HCM), tiếp đón Malaysia trên sân Thiên Trường (Ninh Bình).

Mặt cỏ Mỹ Đình xanh mượt sau thời gian bảo dưỡng, chăm sóc cẩn thận ẢNH: MINH TÚ

HLV Kim Sang-sik cảnh giác đội tuyển Singapore trước ngày trở lại sân Mỹ Đình

Sân Mỹ Đình đã sẵn sàng cho ASEAN Cup 2026 ẢNH: MINH TÚ

Khu VIP trên khán đài A ẢNH: MINH TÚ

Ban tổ chức tưới và bảo dưỡng sân, đảm bảo chất lượng buổi tập làm quen sân cho hai đội ẢNH: MINH TÚ

Cả 4 trận giao hữu của Việt Nam, lần lượt gặp Ấn Độ (Thiên Trường), Campuchia (Bình Dương), Bangladesh (Hàng Đẫy) và Myanmar (Thái Nguyên) cũng diễn ra trên những sân đấu không phải Mỹ Đình. Dưới thời ông Kim, đội tuyển Việt Nam mới một lần thắng tại Mỹ Đình, đó là màn ngược dòng với tỷ số 3-2 trước Philippines tại vòng loại World Cup 2026, ngay trong trận ra mắt của HLV người Hàn Quốc.

Mỹ Đình mở hội?

Trong 2 năm qua, sân Mỹ Đình không tổ chức thêm bất kỳ trận đấu nào ở cấp đội tuyển quốc gia. Mặt sân được bảo dưỡng, tu sửa lại, để đến hôm nay đủ điều kiện tổ chức ASEAN Cup 2026.

Chiều nay (30.7), đội tuyển Việt Nam chính thức trở lại Mỹ Đình để tập luyện làm quen mặt sân và lấy lại cảm quan không gian.

Sân Mỹ Đình từng chứng kiến những năm tháng thăng trầm của đội tuyển Việt Nam, giờ sẽ đóng vai "tổ ấm" động viên tinh thần để thầy trò HLV Kim Sang-sik vượt khó trên hành trình bảo vệ ngai vàng ASEAN Cup 2026.

Đội tuyển Việt Nam hoàn thành buổi tập làm quen sân ẢNH: MINH TÚ

Đội tuyển Việt Nam vô địch ASEAN Cup 2008, 2018 và 2024, trong đó các chức vô địch năm 2008 và 2018 đều được định đoạt nhờ trận chung kết lượt về trên sân Mỹ Đình. Từ tháng 10.2025 đến nay, đội tuyển Việt Nam đá 11 trận sân nhà, đều ở các sân đấu khác ngoài Mỹ Đình, với thành tích ấn tượng: 10 thắng, 1 hòa. Dưới thời ông Kim, đội tuyển Việt Nam bất bại trên mọi sân đấu suốt 2 năm qua, lập kỷ lục thắng nhiều nhất trong một kỳ ASEAN Cup (7 trận), vô địch nhờ thắng trên sân Thái Lan, lần đầu toàn thắng vòng loại Asian Cup. Nhờ vậy, toàn đội có bước tiến nhanh nhất trên bảng xếp hạng FIFA hồi tháng 4, khi lọt vào tốp 100 thế giới.

Tại ASEAN Cup 2026, mục tiêu của đội tuyển Việt Nam là lọt vào chung kết. Sau hai lượt bảng A, thầy trò ông Kim đứng nhì với 3 điểm, hiệu số +7. Singapore đứng nhất với 6 điểm, nhưng đá nhiều hơn một trận. Nếu thắng Singapore, Việt Nam sẽ đòi lại ngôi đầu.