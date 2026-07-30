Con trai huyền thoại Singapore muốn 'xé lưới' đội tuyển Việt Nam, Đình Bắc đáp lời

Đình Bắc: 'Bàn thắng không quan trọng bằng 3 điểm'

Đình Bắc khởi đầu ASEAN Cup 2026 bằng cú hat-trick vào lưới Timor Leste để vươn lên dẫn đầu danh sách vua phá lưới, bằng số bàn thắng với Mitchell Baker. Chân sút sinh năm 2004 là ngòi nổi đáng xem nhất trên hàng công hiện tại, với kỹ thuật, nhãn quan, khả năng chạy chỗ và tạo đột biến ở hành lang trái.

Ở trận gặp Singapore ngày mai (31.7), Đình Bắc có cơ hội nối dài chuỗi ngày ghi bàn cho đội tuyển quốc gia. Tuy nhiên, theo mũi công của CLB Công an Hà Nội (CLB CAHN), thành tích cá nhân không quan trọng bằng kết quả tập thể.

"Tôi biết khán giả trông đợi ở mình, nhưng thành tích tập thể vẫn quan trọng hơn. Ghi bàn hay không cũng được, cứ có 3 điểm là tôi hạnh phúc", Đình Bắc trải lòng ở cuộc họp báo trước trận.

Chân sút Đình Bắc ẢNH: MINH TÚ

Chân sút 22 tuổi về nhì trong cuộc đua vua phá lưới nội V-League với 10 bàn thắng, chỉ đứng sau Hoàng Hên. Ở đội tuyển Việt Nam, Đình Bắc sẽ cùng 3 tiền đạo nhập tịch Hoàng Hên, Xuân Son và Tài Lộc tạo nên hàng công lợi hại, với những nhân tố vừa độc lập tác chiến tốt, vừa phối hợp nhuần nhuyễn, ăn ý với nhau. Theo Đình Bắc, đội tuyển Việt Nam không chỉ cần các "tổ hợp" tấn công hiểu ý, mà còn cần cả tập thể phải vận hành theo cùng một nhịp độ, chiến thuật.

"Bóng đá là môn chơi tập thể, đòi hỏi kết hợp đồng bộ của toàn đội, chứ không riêng tôi và Hoàng Hên hay Xuân Son. Cả đội phải cố gắng để có kết quả tốt. Tôi đã sẵn sàng cho trận đấu ngày mai", Đình Bắc nhấn mạnh.

"Suốt một tuần qua, toàn đội đã làm việc chăm chỉ từ buổi tập trên sân đến buổi họp chiến thuật. Đội tuyển Việt Nam cần thắng để tạo đà cho màn đối đầu Indonesia vào ngày 3.8".

Ilhan Fandi muốn xé lưới đội tuyển Việt Nam

Nếu đội tuyển Việt Nam có Đình Bắc, Singapore cũng có chân sút trẻ Ilhan Fandi, con trai của huyền thoại bóng đá Singapore Fandi Ahmad.

Ở trận gặp Campuchia, Fandi ghi bàn ấn định chiến thắng cho Singapore ở phút 90+10 nhờ pha ngả người móc bóng đẳng cấp. Anh là hy vọng hàng đầu trên hàng công của đội tuyển đảo quốc sư tử.

Fandi cũng giống Đình Bắc, luôn đề cao vai trò tập thể lên trên cá nhân ẢNH: MINH TÚ

"Tôi sẽ cố gắng ghi bàn vào lưới Việt Nam, tất nhiên là rất khó, vì họ đang là đương kim vô địch. Tuy nhiên, tôi tập trung hỗ trợ cho đội Singapore, đây là mục tiêu không chỉ của riêng tôi mà còn là của các đồng đội khác. Nỗ lực cho lối chơi tập thể mới là điều tôi quan tâm nhất", Ilhan Fandi đề cập.

Con trai huyền thoại Fandi nói thêm: "Chúng tôi hiểu rằng cả hai trận gặp Indonesia và Việt Nam sẽ khó khăn, nhưng Singapore phải tập trung cho trận gặp Việt Nam trước, với mục tiêu chiến thắng. Đội tuyển Việt Nam rất mạnh, chúng tôi ý thức được điều đó. Nếu chơi tốt, hãy chờ xem chúng tôi làm được gì. Singapore phải nỗ lực tìm ra cách chơi phù hợp và có kết quả tốt nhất".