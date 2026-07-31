HLV Kim Sang-sik trả lời Thanh Niên: 'Đình Bắc bị thay vì chưa hoàn thành nhiệm vụ, Tài Lộc đá tốt'

HLV Kim Sang-sik chưa hài lòng với Đình Bắc

Đội tuyển Việt Nam không thể đánh bại Singapore để chiếm ngôi đầu bảng A ASEAN Cup 2026. Trên sân nhà Mỹ Đình, học trò HLV Kim Sang-sik dù tạo ra nhiều cơ hội ăn bàn, nhưng không tận dụng được, dẫn đến bị cầm hòa 0-0. Đây là lần đầu kể từ tháng 9.2024, Việt Nam không thể ghi bàn trên sân nhà.

Điểm nhấn của đội tuyển Việt Nam trong hiệp 1, là quyết định rút Đình Bắc khỏi sân ở phút 41. Chân sút sinh năm 2004 bị cho ra nghỉ sau 3 cơ hội bị bỏ lỡ, bên cạnh chỉ 4 đường chuyền hướng tới đồng đội.

Báo Thanh Niên đặt câu hỏi: "Vì sao ông rút Đình Bắc khỏi sân quá sớm" cho HLV Kim Sang-sik, để hiểu hơn về quyết định thay người của ông.



Pha bỏ lỡ của Đình Bắc

Tài Lộc vào sân từ ghế dự bị khi đồng đội không chơi tốt Ảnh: Minh Tú

HLV Kim Sang-sik chưa hài lòng với học trò ẢNH: MINH TÚ

"Với những gì chúng tôi đã chuẩn bị, tôi đánh giá Đình Bắc chưa hoàn thành nhiệm vụ nên thay ra. Còn với Tài Lộc, cậu ấy đã chơi đạt yêu cầu, chỉ không may khi sút dội xà. Việt Nam sẽ gắng sử dụng tốt 2 cầu thủ này ở những trận tiếp theo. Tôi biết Đình Bắc tiếc nuối chứ, nhưng cậu ấy phải hy sinh vì mục tiêu chung của đội bóng. Các trận tiếp theo, tôi sẽ khích lệ động viên để Bắc chơi tốt hơn", HLV Kim Sang-sik đáp lời.

Đội tuyển Việt Nam phung phí cơ hội, chia điểm tiếc nuối trước Singapore

'Đội tuyển Việt Nam phải pressing tốt hơn'

Đội tuyển Việt Nam sẽ so tài Indonesia ở lượt bốn vòng bảng ASEAN Cup 2026, vào ngày 3.8 trên sân Pakansari. 3 ngày sau, đội trở về Mỹ Đình gặp Campuchia. Theo HLV Kim Sang-sik, đội tuyển Việt Nam phải cải thiện lối chơi, đặc biệt ở khả năng pressing, để trước mắt chơi tốt trước Indonesia trên sân khách.

"Ở trận này, đội tuyển Việt Nam pressing chưa tốt. Singapore cũng triển khai thoát pressing rất tốt. Chúng tôi sẽ họp chiến thuật để cải thiện lối chơi. Sau trận thắng Timor Leste, cầu thủ dường như hơi hưng phấn, dẫn đến có phần luống cuống trong những bước xử lý cuối trước Singapore", ông Kim đánh giá.

Đội tuyển Việt Nam còn phải sửa chữa lối chơi ẢNH: MINH TÚ

Khi được hỏi liệu có thay người hơi chậm khi Quang Hải bị kèm chặt ở tuyến giữa, ông Kim thẳng thắn đáp lại: "Khi xem trận đấu, mọi người thấy đội tuyển Việt Nam tạt cánh đánh đầu nhiều và Xuân Son bị cô lập, song đó là một phần của bóng đá. Chúng tôi muốn giữ Quang Hải ở lại vì cậu ấy là đội trưởng, cần ở lại để lãnh đạo anh em. Thành Long được tung vào sân muộn, nhưng đó không phải vấn đề. Nhìn chung, đội tuyển Việt Nam cần cải thiện.

Sau 2 trận, đội tuyển Việt Nam có 4 điểm, xếp sau Indonesia (6 điểm, 2 trận) và Singapore (7 điểm, 3 trận). Để vào bán kết, Việt Nam phải có tối thiểu 4 điểm trong 2 trận còn lại.

"Để tìm ra điểm sáng ở trận này, có lẽ hơi khó. Chúng tôi đã thể hiện ý chí mãnh liệt, các cầu thủ thể hiện hết mình trên sân, tạo ra nhiều cơ hội. Đội tuyển Việt Nam phải nỗ lực để chơi hay hơn", ông Kim kết luận. "Tôi tiếc nuối vì Việt Nam chưa thắng để đáp lại tình cảm khán giả. Sáng mai, toàn đội sẽ đi Indonesia. Mong CĐV truyền cho chúng tôi dũng khí và tự tin để tiếp tục hành trình".