Kịch bản nghẹt thở nào đưa đội tuyển Việt Nam vào bán kết ASEAN Cup?

Đội tuyển Việt Nam cần tối thiểu 4 điểm

Trận hòa 0-0 với Singapore ở bảng A ASEAN Cup 2026 (ngày 31.7) đã đẩy đội tuyển Việt Nam rơi xuống vị trí thứ ba, với 4 điểm sau 2 trận.

Đây là lần đầu tiên sau 14 năm, Việt Nam không thắng ở trận thứ hai tại ASEAN Cup, kể từ trận thua Philippines tại vòng bảng năm 2012. Thầy trò HLV Kim Sang-sik tạm thời xếp sau Singapore (7 điểm, 3 trận) và Indonesia (6 điểm, 2 trận).

Trên lý thuyết, đội tuyển Việt Nam bất lợi trong cuộc đua vào bán kết, nhưng còn nguyên quyền chủ động với 2 trận trong tay. HLV Kim Sang-sik cũng chia sẻ với báo chí sau trận gặp Singapore rằng "mọi chuyện còn ở phía trước".

Đội tuyển Việt Nam (áo đỏ) không thể khoan thủng mành lưới Singapore ẢNH: MINH TÚ

Để chắc chắn vào bán kết, đội tuyển Việt Nam cần thắng cả 2 trận gặp Indonesia (20 giờ 30 ngày 1.8) và Campuchia (20 giờ ngày 7.8). Nếu lấy trọn vẹn 6 điểm, chắc chắn Việt Nam đứng tối thiểu là nhì bảng A với 10 điểm, xếp trên Indonesia chỉ có tối đa 9 điểm. Tuy nhiên, đây là nhiệm vụ khó khăn, bởi thắng trên sân Indonesia luôn là thách thức cực lớn mà nhiều thế hệ bóng đá Việt Nam mới làm được duy nhất 1 lần trong suốt chiều dài lịch sử (thắng 3-1 tại vòng loại thứ hai World Cup 2022).

Đội tuyển Việt Nam rút ra bài học gì sau trận hòa đáng tiếc trước Singapore?

Trong trường hợp không thắng, đội tuyển Việt Nam phải có tối thiểu 1 điểm trước Indonesia, rồi đánh bại Campuchia trong trận hạ màn. Khi ấy, thầy trò ông Kim sẽ khép lại bảng đấu với 8 điểm và chắc chắn đi tiếp nếu Indonesia và Singapore bất phân thắng bại ở lượt cuối.

Nếu Indonesia và Singapore hòa nhau ở trận hạ màn, 3 đội sẽ cùng có 8 điểm, phải phân định thứ hạng bằng hệ số đối đầu.

Trường hợp ngặt nghèo nhất là đội tuyển Việt Nam thua Indonesia. Khi ấy, toàn đội sẽ không còn quyền chủ động trong cuộc đua, kể cả khi có thắng Campuchia trong trận hạ màn.

Có điểm trước Indonesia trước khi về sân nhà đánh bại Campuchia, đó là nhiệm vụ bắt buộc để đội tuyển Việt Nam viết tiếp hành trình bảo vệ ngôi vương ASEAN Cup 2026.