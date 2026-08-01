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Thể thao Bóng đá Việt Nam

Hậu vệ Trương Tiến Anh nhận tin buồn từ quê nhà, nén nỗi đau trước trận gặp Indonesia

Đồng Nguyên Khang
Đồng Nguyên Khang
từ Indonesia
Trong thời điểm cùng đội tuyển Việt Nam có mặt tại Indonesia để chuẩn bị cho trận đấu quan trọng với đội chủ nhà ở bảng A ASEAN Cup 2026, hậu vệ Trương Tiến Anh đã đón nhận tin buồn từ gia đình khi bà anh qua đời.

Chiều 1.8, trên trang cá nhân, Tiến Anh, cầu thủ thuộc biên chế CLB Ninh Bình thay ảnh đại diện sang hình hoa sen trắng trên nền đen, đồng thời đăng dòng trạng thái ngắn gọn: "Cháu nhớ bà nhiều lắm" kèm biểu tượng chắp tay cầu nguyện.

Bài đăng nhanh chóng nhận được nhiều lời động viên từ bạn bè, người hâm mộ và đặc biệt là các đồng đội ở đội tuyển Việt Nam. Trung vệ Đinh Quang Kiệt gửi lời chia buồn và mong Tiến Anh sớm vượt qua mất mát. Khuất Văn Khang, Nguyễn Nhật Minh cũng để lại bình luận an ủi người đồng đội thân thiết.

Hậu vệ Trương Tiến Anh nhận tin buồn từ quê nhà, nén nỗi đau trước trận gặp Indonesia- Ảnh 1.

Tiến Anh bày tỏ nỗi buồn

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Hậu vệ Trương Tiến Anh nhận tin buồn từ quê nhà, nén nỗi đau trước trận gặp Indonesia- Ảnh 2.

Trương Tiến Anh đang là hậu vệ phải số 1 của đội tuyển Việt Nam

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Sự ra đi của người thân là cú sốc tinh thần không nhỏ với hậu vệ sinh năm 1999, nhất là khi anh đang làm nhiệm vụ quốc gia và không thể ở bên gia đình trong thời khắc đau buồn.

Hiện tại, Trương Tiến Anh vẫn cùng đội tuyển Việt Nam đóng quân tại Bogor sau khi đáp chuyến bay đến Jakarta vào chiều 1.8. Theo kế hoạch, thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ có một buổi tập vào ngày 2.8 trước khi bước vào trận đấu then chốt với Indonesia vào tối 3.8.

Nhiều người hâm mộ cũng đã để lại lời chia buồn dưới bài đăng của Tiến Anh, mong hậu vệ đội tuyển Việt Nam sớm nguôi ngoai nỗi đau để tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ cùng đội tuyển trong giai đoạn quan trọng của ASEAN Cup 2026.

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