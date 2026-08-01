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Thể thao Bóng đá Việt Nam

Đội tuyển Việt Nam đã đến Indonesia an toàn, sẵn sàng quyết đấu chủ nhà để giành vé bán kết

Đồng Nguyên Khang
Đồng Nguyên Khang
từ Indonesia
Chiều 1.8, đội tuyển Việt Nam chính thức có mặt tại Jakarta để chuẩn bị cho cuộc đối đầu Indonesia ở vòng bảng ASEAN Cup 2026.

Chuyến bay VJ929 chở đội tuyển Việt Nam cất cánh từ sân bay Nội Bài và hạ cánh xuống sân bay quốc tế Soekarno-Hatta (Jakarta) vào khoảng 13 giờ (giờ địa phương). Sau khi hoàn tất các thủ tục nhập cảnh và nhận hành lý, toàn đội tiếp tục lên xe di chuyển về Bogor, nơi diễn ra trận đấu với Indonesia.

Liên đoàn Bóng đá Indonesia cũng hỗ trợ đội tuyển Việt Nam nhiệt tình khi bố trí lực lượng an ninh, xe dẫn đường. HLV Kim Sang-sik, các cầu thủ và trưởng đoàn Trần Anh Tú đi trên xe buýt lớn. Các cán bộ như bác sĩ Trần Huy Thọ, lãnh đội Đoàn Anh Tuấn ngồi cùng một xe riêng. Hành lý của toàn đội được chở bằng xe tải nhỏ. 

Đội tuyển Việt Nam đã đến Indonesia an toàn, sẵn sàng quyết đấu chủ nhà để giành vé bán kết- Ảnh 1.

HLV Kim Sang-sik bước ra đầu tiên, thoải mái chào hỏi phóng viên Việt Nam

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Đội tuyển Việt Nam đã đến Indonesia an toàn, sẵn sàng quyết đấu chủ nhà để giành vé bán kết- Ảnh 2.

Xuân Son thoải mái ký tặng anh Thái Thanh Long, một doanh nhân người Việt Nam đang sinh sống tại Indonesia

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Đội tuyển Việt Nam vào bán kết ASEAN Cup 2026 trong các trường hợp nào

Đội tuyển Việt Nam đã đến Indonesia an toàn, sẵn sàng quyết đấu chủ nhà để giành vé bán kết- Ảnh 3.

Hoàng Hên cũng rất rạng rỡ

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Đội tuyển Việt Nam đã đến Indonesia an toàn, sẵn sàng quyết đấu chủ nhà để giành vé bán kết- Ảnh 4.

Quang Hải ký tặng cho fan nhí

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Đội tuyển Việt Nam đã đến Indonesia an toàn, sẵn sàng quyết đấu chủ nhà để giành vé bán kết- Ảnh 5.

Đình Bắc rất vui vẻ khi giao lưu với người hâm mộ. Nhìn chung, đội tuyển Việt Nam có tinh thần thoải mái, không có áp lực dù phía trước là trận đấu cam go với Indonesia

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Từ sân bay Soekarno-Hatta đến Bogor có quãng đường khoảng 65 - 70 km. Dự kiến, toàn đội mất 1,5 tiếng để đến nơi đóng quân. Vì vậy, đến khi ổn định tại khách sạn, các cầu thủ đã trải qua một ngày di chuyển khá dài và tiêu tốn nhiều thể lực.

Do phải trải qua lịch trình di chuyển kéo dài từ Hà Nội đến Jakarta rồi tiếp tục đến Bogor, ban huấn luyện ưu tiên giúp các cầu thủ hồi phục thể trạng thay vì tập luyện ngay trong ngày đầu tiên.

Theo kế hoạch, toàn đội sẽ dành thời gian nghỉ ngơi, thả lỏng và phục hồi sau chuyến bay trước khi bước vào buổi tập chính thức duy nhất vào ngày 2.8. Đây cũng là buổi tập làm quen điều kiện thời tiết, mặt sân và hoàn thiện những mảng miếng chiến thuật cuối cùng trước cuộc chạm trán Indonesia. Trận đấu này sẽ diễn ra lúc 20 giờ 30 ngày 3.8 trên sân Pakansari.

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