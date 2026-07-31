Lịch trình di chuyển khắc nghiệt của đội tuyển Việt Nam sang Indonesia: Chỉ được nghỉ vài giờ, sẽ rất buồn ngủ

Gấp rút chuẩn bị

Trận đấu với Singapore khởi tranh lúc 20 giờ, kết thúc vào gần 22 giờ, sau khi cộng thêm thời gian nghỉ giữa hiệp và bù giờ. Sau tiếng còi mãn cuộc, đội tuyển Việt Nam còn phải trải qua quy trình thường lệ gồm tắm rửa, kiểm tra doping ngẫu nhiên, trả lời phỏng vấn báo chí và ăn nhẹ hồi phục.

Toàn bộ công đoạn này thường mất thêm 1 đến 1,5 tiếng. Thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ rời sân vào khoảng 23 giờ, về đến khách sạn để chuẩn bị sẵn đồ đạc và chỉ được đặt lưng ngủ sau 0 giờ ngày 1.8.

Chuyến bay mang số hiệu VJ929 của Vietjet Air chở đội tuyển Việt Nam sẽ khởi hành từ sân bay Nội Bài lúc 8 giờ 40 sáng 1.8 để tới Jakarta. Với các chuyến bay quốc tế, hành khách thường phải có mặt làm thủ tục trước giờ bay tối thiểu 2 đến 2,5 tiếng, đồng nghĩa cả đoàn cần có mặt tại sân bay muộn nhất khoảng 6 giờ 30. Tính thêm thời gian di chuyển từ nơi nghỉ ra sân bay, nhiều khả năng đội tuyển Việt Nam sẽ phải rời khách sạn từ khoảng 5-5 giờ 30 sáng.

Đội tuyển Việt Nam phung phí cơ hội, chia điểm tiếc nuối trước Singapore

Như vậy, nếu chỉ tính từ lúc đặt lưng xuống giường sau nửa đêm cho tới khi phải thức dậy chuẩn bị hành lý, ăn sáng và ra sân bay, các cầu thủ đội tuyển Việt Nam có khoảng 4-5 tiếng đồng hồ để nghỉ ngơi trước một chuyến bay dài 4 giờ 20 phút sang Indonesia.

Đội tuyển Việt Nam sẽ phải di chuyển rất vất vả ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

So với chuyến đi Thái Lan thì sao?

Lịch trình lần này khác biệt hoàn toàn so với những gì đội tuyển Việt Nam từng trải qua sau trận gặp Timor Leste ở sân Chonburi (Thái Lan). Dù trận đấu đó cũng khởi tranh vào buổi tối (20 giờ 30) và kết thúc muộn tương tự, đội tuyển Việt Nam khi đó mãi tới khoảng 12 giờ 30 trưa hôm sau mới phải di chuyển ra sân bay Suvarnabhumi để về nước. Nhờ vậy, toàn đội có trọn một buổi sáng để ngủ bù và cầu thủ còn tranh thủ xuống hồ bơi của khách sạn để hồi phục cơ bắp.

Sự chênh lệch rõ rệt về thời gian nghỉ ngơi giữa 2 chuyến di chuyển cho thấy đây sẽ là một bài toán không nhỏ về mặt thể lực mà HLV Kim Sang-sik cùng đội ngũ y tế cần tính toán kỹ lưỡng, nhằm đảm bảo các cầu thủ vẫn giữ được trạng thái sung sức tốt nhất trước cuộc đối đầu được xem là khó khăn bậc nhất vòng bảng trước chủ nhà Indonesia. Trận đấu này sẽ diễn ra lúc 20 giờ 30 ngày 3.8 trên sân Pakansari (Bogor, Indonesia).