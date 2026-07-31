Chiến thắng gây thất vọng của Indonesia trước Timor Leste

Chiến thắng nhọc nhằn của Indonesia trước Timor Leste sớm chỉ còn 10 người ảnh: chụp màn hình

Bất ngờ Timor Leste

Ngay từ đầu trận đấu, Indonesia với dàn ngoại binh nhập tịch hùng hậu như Reijnders, Geypens, Jenner, Haye và Baker đã nhanh chóng tăng tốc và tạo ra những cú dứt điểm về phía đội chủ nhà Timor Leste.

Tuy nhiên, thủ môn Dylan Niski đã chơi bóng tỉnh táo và có những pha cản phá xuất sắc. Nhưng khi chưa tới nửa hiệp 1, Timor Leste lại bất ngờ rơi vào thế mất người khi Jackson Fowler có 2 pha vào bóng nguy hiểm chỉ trong ít phút, nhận thẻ đỏ rời sân ở phút 21.

Những tưởng việc chơi hơn người sẽ giúp Indonesia có thể dễ nhanh chóng phá vỡ thế bế tắc, nhưng thực tế các học trò của HLV John Herdman lại chơi bóng khá bế tắc, chấp nhận khép lại hiệp 1 với tỷ số hòa 0-0.

Timor Leste (đỏ) bất ngờ gây ra rất nhiều khó khăn cho Indonesia

Việc giữ sạch mành lưới sau 45 phút đầu tiên giúp Timor Leste có được tâm lý và niềm tin rất tốt, trong khi Indonesia đã phải thực hiện 3 sự thay người đầu hiệp 2 khi tung Walsh, Pattynama, Maulana Vikri vào sân.

Nhưng càng bất ngờ, thay vì nâng cao hiệu suất hàng công nhờ những ngôi sao mới vào sân, thì Indonesia lại liên tục để lộ những khoảng trống để các chân sút Timor Leste thoát xuống, và tung ra những cú dứt điểm khá nguy hiểm.

Thậm chí, từ phút 72 một số vị trí của Indonesia còn có dấu hiệu xuống sức, trong khi Timor Leste bất chấp chơi thiếu người vẫn duy trì thế trận phòng ngự rất khó chịu, khiến đối thủ không thể đẩy nhanh tốc độ trận đấu.

Một pha phản công nhanh của Timor Leste ảnh: chụp màn hình

Phải đến phút 71, sau rất nhiều nỗ lực, cuối cùng Indonesia cũng khai thông được thế bế tắc, sau cú dứt điểm cận thành chính xác của Shayne Pattynama để có bàn thắng mở tỷ số. Từ đà tâm lý này, họ có thêm 2 bàn thắng chớp nhoáng do công Haye và Baker.

Trong những phút cuối, dù chơi hơn người và dẫn 3 bàn nhưng Indonesia cũng không dám đẩy cao tấn công để tìm thêm bàn thắng, thậm chí chủ động lùi sâu để phòng ngự trước Timor Leste thay một loạt cầu thủ mới vào sân để tìm bàn gỡ.

Chiến thắng gây thất vọng của Indonesia với tỷ số chung cuộc 3-0 có trận thắng thứ 2 để tạm thời vươn lên dẫn đầu bảng A với 6 điểm, hơn Singapore (cũng 6 điểm sau 2 trận) hiệu số bàn thắng bại (+7 so với +3).