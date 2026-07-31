Lịch thi đấu đội tuyển Việt Nam - Singapore rất hay hôm bay: HLV Kim Sang-sik điều chỉnh nhân sự?

Tài Lộc cần thi đấu

Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Singapore sẽ diễn ra lúc 20 giờ ngày 31.7 trên sân Mỹ Đình. Một trong những điểm đáng chú ý nhất với người hâm mộ nằm ở hàng công. Trong trận gặp Timor Leste, Nguyễn Tài Lộc (Geovane Magno) không có tên trong đội hình xuất phát do vẫn đang trong quá trình hồi phục thể trạng sau khi gặp vấn đề trong quá trình tập luyện tại Thái Lan. Bộ 3 tấn công khi đó là Đình Bắc, Hoàng Hên và Xuân Son, và cả 3 đã có màn trình diễn thăng hoa, giúp đội tuyển Việt Nam thắng 7-0.

Giờ đây, Tài Lộc đã trở lại tập luyện bình thường cùng toàn đội và nhiều khả năng được trao suất đá chính trong trận gặp Singapore nhằm có thêm cảm giác bóng và nhịp độ thi đấu trước khi bước vào những trận đấu quan trọng hơn ở giai đoạn sau. Nếu kịch bản này xảy ra, bộ khung tấn công Đình Bắc - Hoàng Hên - Xuân Son từng chơi ăn ý trước Timor Leste sẽ có sự xáo trộn.

Ảnh: FPT PLAY

Nếu Tài Lộc (phải) trở lại... ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

... thì Đình Bắc có thể sẽ dự bị? ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Đây là bài toán không hề đơn giản với HLV Kim Sang-sik, bởi ông vừa phải đảm bảo sự ăn ý của những mắt xích đang có phong độ cao, vừa cần tạo điều kiện để Tài Lộc không bị mai một cảm giác thi đấu.

Việc luân chuyển nhân sự trên hàng công không chỉ đơn thuần là bài toán phong độ, mà còn mang ý nghĩa chiến lược trong bối cảnh đội tuyển Việt Nam sẽ phải thi đấu với mật độ dày trong một khoảng thời gian ngắn. Giữ cho tất cả những nhân tố tấn công chất lượng đều duy trì được sự sắc bén là điều kiện tiên quyết để đội tuyển Việt Nam có thể đi đường dài tại giải đấu năm nay.

Thêm phương án thử nghiệm

Bên cạnh sự thay đổi ở hàng công, hàng thủ đội tuyển Việt Nam cũng có thể chứng kiến sự xuất hiện của những gương mặt trẻ. Trung vệ Đinh Quang Kiệt và Nguyễn Nhật Minh là 2 cái tên được nhắc đến nhiều nhất trong số này. Đáng chú ý, Đinh Quang Kiệt sở hữu chiều cao ấn tượng 1,94 m, được kỳ vọng sẽ là "vũ khí" hữu hiệu giúp đội tuyển Việt Nam hóa giải thế mạnh không chiến của Singapore, đội bóng đã ghi cả 2 bàn thắng trước Timor Leste đều từ các pha đánh đầu.

Việc trao cơ hội cho các gương mặt trẻ không chỉ giúp HLV Kim Sang-sik có thêm phương án nhân sự đối phó với những tình huống bóng bổng nguy hiểm, mà còn là cách để ban huấn luyện đánh giá thực tế năng lực của lứa cầu thủ kế cận, trong bối cảnh đội tuyển Việt Nam cần xây dựng chiều sâu đội hình đủ tốt để cạnh tranh sòng phẳng trên nhiều đấu trường trong thời gian tới.

HLV Kim Sang-sik giỏi ứng biến, đọc trận đấu ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Một khu vực khác cũng được dự đoán sẽ có sự thử nghiệm là tuyến giữa. Với việc Indonesia đang sở hữu những tiền vệ trung tâm chất lượng như Thom Haye hay Ivar Jenner, HLV Kim Sang-sik có thể sẽ "tranh thủ" gặp Singapore, để thử nghiệm các phương án nhân sự cũng như cách bố trí khác nhau ở khu vực giữa sân. Việc chủ động thử nghiệm sớm sẽ giúp ban huấn luyện có thêm dữ liệu thực tế, từ đó đưa ra lựa chọn tối ưu nhất cho cuộc đối đầu được xem là khó khăn bậc nhất vòng bảng.

Dù có thể xuất hiện nhiều thay đổi so với đội hình chiến thắng trước Timor Leste, người hâm mộ hoàn toàn có thể tin tưởng vào sự tính toán của HLV Kim Sang-sik, người đã nhiều lần chứng minh khả năng xoay tua đội hình hợp lý mà vẫn giữ được sự ổn định cần thiết trong những giải đấu lớn trước đây.



