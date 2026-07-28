Nóng: Indonesia chính thức đăng cai FIFA ASEAN Cup 2026 có đội tuyển Việt Nam





Thể thức thế nào?

FIFA ASEAN Cup sẽ diễn ra từ ngày 23.9 đến 3.10.2026, quy tụ 14-16 đội chia thành 2 hạng đấu. Hạng Premier (hạng cao) gồm 8 đội, do Indonesia đăng cai, trong khi hạng Challenge gồm 6-8 đội sẽ do Hồng Kông tổ chức. Vì là giải đấu chính thức của FIFA, diễn ra trong khung thời gian FIFA Days, tất cả các đội tuyển đều được kỳ vọng triệu tập lực lượng mạnh nhất có thể.

Thông tin này về cơ bản khớp với những gì FIFA và AFF đã công bố trước đó. Ngày 20.3.2026, Hội đồng FIFA từng chính thức phê duyệt việc tổ chức FIFA ASEAN Cup lần đầu tiên, dự kiến diễn ra trong tháng 9 và 10.2026, ngay sau khi ASEAN Cup hiện tại kết thúc. Thể thức 2 hạng cùng việc phân bổ nước chủ nhà sau đó được xác nhận thêm sau Đại hội FIFA lần thứ 76 tại Vancouver (Canada), khi FIFA và AFF ký bản ghi nhớ bổ sung.

Điểm đặc biệt của FIFA ASEAN Cup nằm ở quy mô vượt ra ngoài ranh giới địa lý truyền thống của khu vực. Ngoài 11 quốc gia thành viên AFF, giải đấu còn đón thêm các đội khách mời như Hồng Kông (Trung Quốc) hay Ấn Độ.

Là một giải đấu chính thức của FIFA, các đội tuyển tham dự sẽ được cộng điểm theo hệ số tốt nhất trên bảng xếp hạng FIFA, đồng thời được tổ chức theo tiêu chuẩn chuyên nghiệp cao nhất. Chủ tịch FIFA Gianni Infantino từng nhiều lần khẳng định Đông Nam Á là khu vực sở hữu niềm đam mê bóng đá mãnh liệt bậc nhất thế giới, đồng thời nhấn mạnh việc tổ chức FIFA ASEAN Cup là bước đi quan trọng nhằm nâng tầm bóng đá khu vực, mở ra cơ hội cọ xát quốc tế cho các đội tuyển.

Đình Bắc có cơ hội tái đấu các cầu thủ Indonesia tại Gelora Bung Karno ở FIFA ASEAN Cup 2026 ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Người quyền lực nhất bóng đá Indonesia nói gì?

Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) Erick Thohir cho biết nước này vẫn đang chờ hướng dẫn cụ thể từ FIFA về công tác phối hợp tổ chức với tư cách nước chủ nhà. Tờ Antara dẫn lời ông Thohir: "Hiện chúng tôi đang chờ xem FIFA sẽ hợp tác với chúng tôi như thế nào với tư cách là nước chủ nhà".

Theo ông Thohir, FIFA đang có chủ trương thúc đẩy thêm nhiều giải đấu khu vực tại châu Á, sau thành công của mô hình tương tự từng được áp dụng ở Trung Đông và một số quốc gia châu Phi mang tên Cúp Ả Rập FIFA. Ông cho biết mục tiêu sâu xa của FIFA ASEAN Cup là "nâng cao chất lượng cạnh tranh giữa các quốc gia châu Á cho kỳ World Cup tiếp theo". Sự xuất hiện của giải đấu này, theo ông, nằm trong chiến lược đầu tư dài hạn của FIFA nhằm khai thác tiềm năng phát triển bóng đá tại Đông Nam Á và các khu vực lân cận.

Ông Thohir cũng tiết lộ Chính phủ Indonesia đã thể hiện sự ủng hộ tuyệt đối cho kế hoạch đăng cai, thông qua một bức thư do đích thân Tổng thống Prabowo Subianto gửi tới Chủ tịch FIFA Gianni Infantino.



