VFF xem xét đề án nhân sự, ấn định thời điểm tổ chức đại hội khóa X: Tháng 12.2026

Hội nghị có sự tham dự của Phó cục trưởng Cục TDTT Việt Nam Nguyễn Hồng Minh, Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn cùng các phó chủ tịch, ủy viên Ban Chấp hành, lãnh đạo các ban chức năng, Hội đồng HLV quốc gia, Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam và các đơn vị trực thuộc.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn đánh giá bóng đá Việt Nam đang có nhiều thuận lợi khi các đội tuyển quốc gia đạt kết quả tích cực ở đấu trường quốc tế, đồng thời nhận được sự đồng hành ngày càng lớn từ các đối tác và nhà tài trợ. Ông khẳng định các mục tiêu trọng tâm của nhiệm kỳ đang được triển khai đúng định hướng và đề nghị các thành viên Ban Chấp hành tập trung thảo luận những nội dung quan trọng, đặc biệt là công tác nhân sự và chuẩn bị Đại hội VFF khóa X.

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn phát biểu tại Hội nghị ẢNH: VFF

Một trong những nội dung trọng tâm của hội nghị là công tác chuẩn bị Đại hội VFF khóa X. Ban Chấp hành đã xem xét dự thảo đề án nhân sự Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra, Ban Kỷ luật và Ban Giải quyết khiếu nại nhiệm kỳ 2026 - 2030. Theo VFF, đề án được xây dựng trên cơ sở các quy định hiện hành, bảo đảm tính kế thừa, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy lãnh đạo.

Bên cạnh đó, Ban Chấp hành nghe Tổng thư ký Nguyễn Văn Phú báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và phương hướng 6 tháng cuối năm 2026. Trong nửa đầu năm, VFF tiếp tục triển khai đồng bộ các nhiệm vụ về chuyên môn, tổ chức thi đấu, đào tạo, phát triển bóng đá trẻ, bóng đá nữ, futsal, trọng tài, truyền thông và đối ngoại theo kế hoạch đã được Đại hội thường niên năm 2025 thông qua.

Phó chủ tịch Trần Anh Tú phát biểu tại Hội nghị ẢNH: VFF

Tổng thư ký Nguyễn Văn Phú báo cáo trước Hội nghị công tác hoạt động của VFF và các nội dung chuẩn bị cho Đại hội khóa X ẢNH: VFF

Nhiều vấn đề được VFF thảo luận kỹ càng

Ở cấp độ đội tuyển, đội tuyển quốc gia, U.23 Việt Nam cùng các đội tuyển futsal nam, nữ đều đạt những kết quả tích cực trên đấu trường quốc tế. Các đội tuyển trẻ tiếp tục được đầu tư, chuẩn bị cho những giải đấu quan trọng trong năm. Song song đó, VFF phối hợp với Công ty VPF hoàn thiện kế hoạch tổ chức các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia mùa giải 2026 - 2027, bảo đảm phù hợp với lịch thi đấu của FIFA, AFC và AFF.

Trong lĩnh vực phát triển bóng đá, VFF tiếp tục đẩy mạnh đào tạo trẻ, phát triển bóng đá nữ, futsal và bóng đá phong trào; nâng cao chất lượng đào tạo HLV, trọng tài, tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, phân tích dữ liệu trong công tác chuyên môn cũng như công tác truyền thông.

Đối với nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, Ban Chấp hành xác định trọng tâm là chuẩn bị cho các mục tiêu của đội tuyển quốc gia, tổ chức thành công hệ thống các giải bóng đá quốc gia mùa giải mới, tiếp tục phát triển bóng đá trẻ, bóng đá nữ, futsal và hoàn tất các công tác chuẩn bị cho Đại hội VFF khóa X.

Kết thúc hội nghị, Ban Chấp hành đã thống nhất thông qua báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm và kế hoạch 6 tháng cuối năm 2026; kế hoạch hoạt động của các đội tuyển quốc gia; công tác chuẩn bị các giải bóng đá chuyên nghiệp mùa giải 2026 - 2027; đồng thời thống nhất chủ trương tổ chức Đại hội VFF khóa X vào trung tuần tháng 12.2026 tại Hà Nội.

Phó cục trưởng Cục TDTT Việt Nam Nguyễn Hồng Minh phát biểu ý kiến chỉ đạo tại Hội nghị ẢNH: VFF

Hội nghị thảo luận sôi nổi nhiều vấn đề ẢNH: VFF

Ban Chấp hành cũng thông qua dự thảo đề án nhân sự Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra, Ban Kỷ luật và Ban Giải quyết khiếu nại khóa X, giao Ban Tổ chức Đại hội và Tiểu ban Nhân sự tiếp tục lấy ý kiến các tổ chức thành viên trước khi hoàn thiện theo đúng quy định.

Phát biểu bế mạc, Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn yêu cầu các đơn vị chuyên môn khẩn trương triển khai các nhiệm vụ đã được thông qua, bảo đảm tiến độ chuẩn bị Đại hội khóa X, đồng thời hoàn thành các mục tiêu chuyên môn trong những tháng cuối năm, tạo nền tảng cho sự phát triển của bóng đá Việt Nam trong giai đoạn tiếp theo.