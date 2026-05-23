FIDE ‘tố’ Liên đoàn Cờ Việt Nam có dấu hiệu sai phạm tài chính: Cục TDTT Việt Nam yêu cầu nóng

Dấu hiệu sai phạm tài chính

Ngày 22.5, Giám đốc Pháp lý Aleksandr Martynov của FIDE có văn bản gửi Liên đoàn Cờ Việt Nam, ông Phạm Văn Tiền - Chủ tịch Liên đoàn Cờ Việt Nam về việc phối hợp xác minh và biện pháp khắc phục liên quan đến các khóa đào tạo giáo viên, HLV cờ vua tại Việt Nam trong năm 2026.

Theo đó, FIDE cho biết đã tiếp nhận các thông tin và tài liệu ban đầu liên quan đến một số vấn đề phát sinh từ việc tổ chức 2 khóa đào tạo giáo viên, HLV cờ vua tại Việt Nam năm 2026, bao gồm khóa học tổ chức tại Hải Phòng từ ngày 7 đến ngày 9.3 và khóa học tổ chức tại TP.HCM từ ngày 25 đến ngày 27.4.

Văn bản của FIDE gửi đến Liên đoàn Cờ Việt Nam nhằm phối hợp xác minh các sự việc liên quan đến 2 lớp đào tạo HLV ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

"Theo các thông tin và tài liệu ban đầu FIDE nhận được, các khóa học nêu trên có liên quan trực tiếp đến ông Nguyễn Minh Thắng, hiện là Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Liên đoàn Cờ Việt Nam. Các nội dung được phản ánh tập trung vào việc tổ chức khóa học, việc thu tiền từ học viên, tài khoản nhận tiền, nghĩa vụ tài chính đối với FIDE và tình trạng cấp chứng chỉ cho học viên. FIDE đặc biệt quan ngại trước thông tin cho rằng các khoản thanh toán của học viên liên quan đến các khóa học nêu trên, bao gồm các khoản được thể hiện là phí chính thức phải nộp cho FIDE hoặc các khoản tiền liên quan đến việc cấp chứng chỉ FIDE, có thể đã không được chuyển vào tài khoản ngân hàng chính thức của Liên đoàn Cờ Việt Nam hoặc tài khoản chính thức của FIDE. Theo một số tài liệu được cung cấp, nhiều khoản thanh toán có dấu hiệu đã được chuyển vào tài khoản ngân hàng cá nhân mang tên ông Nguyễn Minh Thắng.

Ông Nguyễn Minh Thắng (trái) - Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Liên đoàn Cờ Việt Nam được cho đã thu tiền học phí các khóa học HLV FIDE thông qua tài khoản cá nhân ẢNH: LIÊN ĐOÀN CỜ VIỆT NAM

FIDE cũng nhận được phản ánh rằng, mặc dù thông báo khóa học nêu mức phí là 3.500.000 đồng/học viên, nhưng trong quá trình tham dự khóa học, học viên được yêu cầu nộp thêm một khoản tiền với lý do khoản tiền này là điều kiện để được cấp chứng chỉ FIDE. Nếu được xác minh là đúng, đây sẽ là vấn đề nghiêm trọng, vì khoản tiền bổ sung này không được thể hiện rõ trong thông báo ban đầu, lại gắn trực tiếp với hệ thống chứng chỉ của FIDE và cần được làm rõ về căn cứ thu, người nhận tiền, tài khoản nhận tiền, việc hạch toán và việc khoản phí chính thức tương ứng có được chuyển cho FIDE hay không.

Ngoài ra, FIDE nhận được phản ánh rằng một số học viên đã được thông tin rằng các khoản thanh toán liên quan đã được chuyển cho FIDE và việc chậm cấp chứng chỉ chỉ là do quy trình xử lý hành chính của FIDE. Tuy nhiên, tính đến ngày ban hành thư này, FIDE chưa xác nhận đã nhận được các khoản phí chính thức tương ứng với các khóa học nêu trên theo đúng quy trình tài chính của FIDE", trích văn bản từ FIDE.

Từ các nội dung nêu trên, FIDE nhận thấy vụ việc không còn chỉ là vấn đề kỹ thuật về việc chậm cấp chứng chỉ, mà là vấn đề nghiêm trọng liên quan đến tính hợp lệ của việc tổ chức khóa học, quy trình thu tiền, tài khoản nhận tiền, nghĩa vụ tài chính đối với FIDE và trách nhiệm cung cấp thông tin chính xác cho học viên.

FIDE tạm đình chỉ xem xét cấp chứng chỉ

Theo đó, FIDE thông báo cho Liên đoàn Cờ Việt Nam rằng FIDE đang tạm đình chỉ việc xem xét cấp chứng chỉ FIDE trong thời gian xác minh đối với học viên của hai khóa học nêu trên cho đến khi tất cả các vấn đề liên quan được làm rõ đầy đủ. FIDE sẽ không xem bất kỳ khoản thanh toán bổ sung nào hoặc bất kỳ khoản thanh toán nào được thực hiện sau khi FIDE đã khởi động quy trình xác minh chính thức là căn cứ tự động để hợp thức hóa việc cấp chứng chỉ, trừ khi quy trình tổ chức khóa học, căn cứ thu tiền, tài khoản nhận tiền, thời điểm thu, thời điểm nộp cho FIDE, nguồn tiền nộp cho FIDE và trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức liên quan đã được làm rõ đầy đủ. FIDE đặc biệt quan ngại về vai trò của ông Nguyễn Minh Thắng trong việc trực tiếp tổ chức và điều phối các khóa học; liên quan đến việc thu, tiếp nhận, quản lý hoặc chỉ đạo tiếp nhận các khoản tiền từ học viên, nếu có; và việc cung cấp thông tin cho học viên về việc nộp tiền cho FIDE cũng như tình trạng cấp chứng chỉ. Nếu các thông tin và tài liệu ban đầu được xác minh là chính xác, hậu quả mà học viên phải chịu, cũng như ảnh hưởng đến uy tín của FIDE và Liên đoàn Cờ Việt Nam, cần được xem xét gắn với trách nhiệm của các cá nhân hoặc bộ phận đã tổ chức, điều phối và thu các khoản tiền liên quan đến các khóa học.

FIDE đã khởi động quy trình rà soát chính thức và xác minh tuân thủ đối với vụ việc này. FIDE cũng yêu cầu ông Nguyễn Minh Thắng cung cấp giải trình bằng văn bản về thẩm quyền tổ chức các khóa học, cơ chế thu tiền từ học viên, các tài khoản ngân hàng nhận tiền, căn cứ thu bất kỳ khoản tiền bổ sung nào, các khoản phí chính thức phải nộp cho FIDE, tình trạng chuyển phí cho FIDE, thông tin đã cung cấp cho học viên và lý do vì sao học viên hiện chưa đủ điều kiện được cấp chứng chỉ FIDE.

Những vấn đề FIDE cần Liên đoàn Cờ Việt Nam phối hợp

Nhằm phục vụ việc xác minh, FIDE trân trọng đề nghị Liên đoàn Cờ Việt Nam, dưới sự điều phối của Chủ tịch Liên đoàn, phối hợp cung cấp các thông tin và tài liệu trọng tâm như sau: Hồ sơ, thông báo, danh sách học viên và tài liệu liên quan đến việc tổ chức hai khóa học; Tài liệu và chứng cứ liên quan đến các khoản tiền đã thu từ học viên, bao gồm mức phí đã thông báo, bất kỳ khoản tiền bổ sung nào đã thu, tài khoản ngân hàng nhận tiền, chứng từ chuyển khoản, bảng tổng hợp thanh toán và hồ sơ về việc quản lý các khoản tiền này; Chứng cứ hoặc xác nhận thể hiện các khoản phí chính thức tương ứng đã được chuyển cho FIDE, nếu có; và bất kỳ thông tin nào đã cung cấp cho học viên liên quan đến tình trạng cấp chứng chỉ FIDE; Giải trình bằng văn bản của ông Nguyễn Minh Thắng về vai trò của ông trong việc tổ chức và điều phối các khóa học, căn cứ thu tiền, các tài khoản ngân hàng nhận tiền, việc chuyển phí cho FIDE, thông tin đã cung cấp cho học viên và lý do vì sao học viên hiện chưa đủ điều kiện được cấp chứng chỉ FIDE; Đề xuất biện pháp khắc phục nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của học viên, bao gồm việc làm rõ khoản tiền nào là phí chính thức của FIDE, khoản tiền nào không phải là phí chính thức của FIDE, cũng như trách nhiệm hoàn trả hoặc xử lý các khoản thu không phù hợp, nếu có.

FIDE đề nghị Liên đoàn Cờ Việt Nam, ông Nguyễn Minh Thắng và tất cả cá nhân, bộ phận liên quan bảo toàn toàn bộ hồ sơ, tài liệu, dữ liệu điện tử, tin nhắn, email, bảng tổng hợp thanh toán, chứng từ chuyển khoản, thông tin tài khoản nhận tiền, trao đổi với học viên và bất kỳ tài liệu nào khác liên quan đến hai khóa học nêu trên. Các tài liệu này không được chỉnh sửa, xóa bỏ, tiêu hủy hoặc làm thay đổi dưới bất kỳ hình thức nào trong thời gian vụ việc đang được xác minh. Trường hợp quá trình rà soát và xác minh cho thấy các khoản tiền đã được thu từ học viên với nội dung thể hiện là phí FIDE hoặc phí liên quan đến chứng chỉ FIDE nhưng không được chuyển cho FIDE theo đúng quy trình của FIDE; tài khoản cá nhân được sử dụng để nhận các khoản tiền liên quan đến khóa học hoặc chứng chỉ FIDE; học viên được cung cấp thông tin không chính xác về việc nộp tiền cho FIDE hoặc việc cấp chứng chỉ; hoặc căn cứ thu tiền, người nhận tiền, dòng tiền và nghĩa vụ tài chính đối với FIDE không được giải trình đầy đủ, FIDE bảo lưu quyền chuyển các hồ sơ, tài liệu và chứng cứ liên quan đến cơ quan có thẩm quyền tại Việt Nam để xem xét, xử lý theo quy định pháp luật hiện hành.

FIDE cũng đề nghị Liên đoàn Cờ Việt Nam, trong phạm vi thẩm quyền của mình, xem xét áp dụng các biện pháp tạm thời phù hợp nhằm bảo đảm tính khách quan của quá trình xác minh, bao gồm việc tạm thời không để bất kỳ cá nhân nào có liên quan trực tiếp đến vụ việc tiếp tục xử lý hồ sơ, trao đổi với học viên, làm việc với FIDE, thu hoặc chuyển tiền, hoặc tham gia quyết định liên quan đến hai khóa học nêu trên cho đến khi vụ việc được làm rõ.

FIDE nhấn mạnh rằng thư này không phải là kết luận cuối cùng về trách nhiệm của bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào. Tuy nhiên, nếu các thông tin và tài liệu ban đầu được xác minh là chính xác, vụ việc sẽ đặt ra những quan ngại nghiêm trọng về tính liêm chính, minh bạch, trách nhiệm giải trình, việc tuân thủ các chuẩn mực đạo đức trong hoạt động cờ vua quốc tế và trách nhiệm khắc phục hậu quả mà học viên phải chịu.

FIDE đề nghị Liên đoàn Cờ Việt Nam cung cấp phản hồi chính thức, các tài liệu liên quan và biện pháp khắc phục dự kiến trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thư này. Nếu FIDE không nhận được phản hồi đầy đủ trong thời hạn nêu trên, hoặc nếu giải trình được cung cấp không làm rõ được dòng tiền, các khoản phí chính thức của FIDE và trách nhiệm của cá nhân hoặc bộ phận liên quan, FIDE sẽ xem xét áp dụng các biện pháp tiếp theo theo quy định nội bộ của FIDE và khi cần thiết, chuyển thông tin đến cơ quan có thẩm quyền tại Việt Nam.

Trao đổi với PV Thanh Niên hôm nay, ông Nguyễn Danh Hoàng Việt - Cục trưởng Cục TDTT Việt Nam cho biết đã nắm được thông tin văn bản của FIDE và đã yêu cầu Liên đoàn Cờ Việt Nam báo cáo cụ thể sự việc. Cục TDTT Việt Nam cũng phối hợp xác minh làm rõ vụ việc.



