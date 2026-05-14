Lê Quang Liêm chạm trán thần đồng mới của cờ vua thế giới tại giải Leon Masters

Lê Quang Liêm có cuộc đối đầu thú vị ở giải cờ vua Leon Masters

Kỳ thủ Faustino Oro (Argentina) vừa ghi dấu ấn đặc biệt khi đạt danh hiệu Đại kiện tướng quốc tế (GM) với 12 tuổi 6 tháng 26 ngày và trở thành kỳ thủ trẻ thứ hai trong lịch sử đạt được danh hiệu cao quý này (kỳ thủ trẻ nhất là Abhimanyu Mishra, 12 tuổi 4 tháng 25 ngày). Anh được xem là thần đồng mới của cờ vua thế giới. Thú vị hơn khi Faustino Oro cùng Kỳ thủ số 1 Việt Nam Lê Quang Liêm là đối thủ của nhau tại giải Leon Masters.

Thần đồng mới của cờ vua thế giới Faustino Oro (thứ hai từ trái sang) so tài với Lê Quang Liêm ở giải cờ vua Leon Masters (Tây Ban Nha) vào tháng 7 ẢNH: FIDE

Giải cờ vua Leon Masters diễn ra vào tháng 7 tại Tây Ban Nha với nhiều nội dung. Trong đó Lê Quang Liêm (elo 2.731) góp mặt tranh tài ở hạng mục đặc biệt, cùng với 3 kỳ thủ khác là Faustino Oro, Volodar Arturovich Murzin (Nga, elo 2.678) và Jaime Santos Latasa (elo 2.615). Kỳ thủ số 1 Việt Nam chính là đương kim vô địch của giải đấu có lịch sử 39 lần tổ chức này.

Lê Quang Liêm là đương kim vô địch giải cờ vua Leon Masters sẽ có cuộc chạm trán thú vị với tài năng nhí Faustino Oro ẢNH: LM

Lê Quang Liêm cho biết GM là danh hiệu cao nhất mà một kỳ thủ có thể đạt được và sẽ được giữ trọn đời. Hiện nay trên thế giới có hơn 1.000 GM và mỗi danh hiệu đều là minh chứng cho một tài năng thiên bẩm kết hợp cùng sự nỗ lực bền bỉ trong suốt một quá trình dài. Với nhiều người, đạt được danh hiệu GM mới chỉ là bước khởi đầu để thực sự bước vào thế giới cờ vua chuyên nghiệp đầy thử thách.

Kỳ thủ số 1 Việt Nam Lê Quang Liêm hào hứng trước dịp chạm trán với thần đồng mới cờ vua thế giới Faustino Oro ẢNH: FBNV

"Liêm rất hào hứng với khả năng sẽ có dịp thi đấu cùng em tại giải đấu này để trực tiếp chứng kiến sức cờ của "thần đồng" mới. Chúc mừng Faustino Oro với cột mốc lịch sử ở tuổi 12! Hy vọng em sẽ còn tiến xa hơn nữa trên hành trình chinh phục những đỉnh cao mới", Lê Quang Liêm chia sẻ.