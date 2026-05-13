Diễn tiến nóng vụ kỳ thủ số 1 Việt Nam không được dự Olympiad vì đăng ký muộn 3 tiếng…

Hoàng Quỳnh
13/05/2026 13:22 GMT+7

Trước phản ánh của truyền thông về việc 2 kỳ thủ hàng đầu cờ vua Việt Nam là Phạm Lê Thảo Nguyên và Lương Phương Hạnh không có tên tham dự Olympiad 2026 vì đăng ký muộn, Liên đoàn Cờ Việt Nam đã ghi nhận.

Hôm nay (13.5), Liên đoàn Cờ Việt Nam có thông cáo báo chí cho biết bước đầu tiến hành đăng ký sơ bộ danh sách tham dự Olympiad 2026 gồm: Bành Gia Huy, Đầu Khương Duy, Đặng Hoàng Sơn, Phạm Trần Gia Phúc, Dương Vũ Anh (đội nam), Võ Thị Kim Phụng, Bạch Ngọc Thùy Dương, Nguyễn Thị Mai Hưng, Nguyễn Hồng Anh, Nguyễn Bình Vy (đội nữ). HLV Bùi Vinh dẫn dắt đội nam còn HLV Lâm Minh Châu phụ trách đội nữ. 

Liên đoàn Cờ Việt Nam xem xét bổ sung nữ kỳ thủ số 1 Việt Nam Phạm Lê Thảo Nguyên cùng Lương Phương Hạnh tham dự Olympiad 2026

"Đây là bước đầu thăm dò tới các VĐV và HLV, Liên đoàn Cờ Việt Nam tiếp tục gửi văn bản đến các đơn vị có các VĐV, HLV tham dự để lấy xin ý kiến. Sau khi Liên đoàn Cờ Việt Nam nhận được ý kiến phản hồi của các đơn vị, Liên đoàn Cờ Việt Nam sẽ gửi văn bản đề xuất danh sách đội tuyển báo cáo lãnh đạo Cục TDTT Việt Nam xem xét quyết định", trích thông cáo báo chí của Liên đoàn Cờ Việt Nam. 

Ông Nguyễn Minh Thắng - Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Liên đoàn Cờ Việt Nam cho biết liên đoàn sẽ ghi nhận và xem xét việc tham gia giải của 2 VĐV Phạm Lê Thảo Nguyên và Lương Phương Hạnh. Theo ông Thắng, liên đoàn đang động viên 2 VĐV khác rút tên để bổ sung Phạm Lê Thảo Nguyên và Lương Phương Hạnh và đội hình đội tuyển nữ cờ vua Việt Nam tham dự Olympiad 2026. 

Đương kim vô địch cờ tiêu chuẩn quốc gia Lương Phương Hạnh

Trước đó, kỳ thủ số 1 Việt Nam Phạm Lê Thảo Nguyên cũng là đương kim vô địch cờ nhanh, chớp quốc gia cùng kỳ thủ số 2 Lương Phương Hạnh là đương kim vô địch cờ tiêu chuẩn quốc gia bức xúc phản ánh Liên đoàn Cờ Việt Nam lập group đăng ký tham dự Olympiad qua Zalo với thời hạn trong 2 ngày cuối tuần khiến cô cùng đồng đội cùng đơn vị Cần Thơ là Lương Phương Hạnh sau khi xem xét các yếu tố, tiến hành đăng ký thì bị muộn 3 tiếng và không được chấp nhận. 

Trên trang cá nhân mạng xã hội hôm nay, kỳ thủ số 1 Việt Nam Phạm Lê Thảo Nguyên viết: "Việc tạo cơ hội cho các kỳ thủ trẻ là một hướng đi bình thường và tốt cho tương lai. Tuy nhiên, việc bị từ chối với lý do "trễ 3 tiếng" cho một thời hạn từ trên trời rơi xuống là điều châm biếm nhất trong suốt 20 năm khoác áo đội tuyển của mình. Hy vọng rằng sau câu chuyện này, việc tuyển chọn VĐV tham dự các giải đấu quốc tế sẽ được thực hiện minh bạch, chuyên nghiệp và tôn trọng sức lao động của kỳ thủ hơn". 


Sự cố khó tin: Nữ kỳ thủ số 1 Việt Nam không được dự Olympiad vì đăng ký… muộn 3 tiếng

Nữ kỳ thủ số 1 Việt Nam Phạm Lê Thảo Nguyên cùng đương kim vô địch quốc gia Lương Phương Hạnh không được dự Olympiad 2026 vì lý do đăng ký muộn 3 tiếng so với thông báo.

