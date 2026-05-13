Vụ kỳ thủ nữ số 1 Việt Nam không được dự Olympiad vì không đọc Zalo: Động thái nóng của ngành thể thao

Liên quan đến những tranh cãi quanh danh sách đội tuyển cờ vua Việt Nam dự Olympiad 2026, Cục TDTT Việt Nam đã chính thức lên tiếng để làm rõ quy trình tuyển chọn vận động viên cũng như trách nhiệm của các đơn vị liên quan.

Trước đó, dư luận chú ý khi nhiều kỳ thủ hàng đầu, trong đó có số 1 Việt Nam Phạm Lê Thảo Nguyên và đương kim vô địch cờ tiêu chuẩn quốc gia Lương Phương Hạnh không xuất hiện trong danh sách đăng ký sơ bộ đội tuyển nữ tham dự Olympiad 2026.

Cục TDTT Việt Nam: Nhóm Zalo chỉ là bước rà soát ban đầu

Theo phản ánh, Liên đoàn Cờ Việt Nam đã lập nhóm Zalo vào ngày 9.5 để các kỳ thủ đăng ký tham dự giải đấu, với hạn chót phản hồi vào ngày 10.5. Do thời gian thông báo rơi đúng cuối tuần và khá gấp, một số vận động viên được cho là không kịp cập nhật thông tin.

Trong đó, Phạm Lê Thảo Nguyên và Lương Phương Hạnh được cho là đăng ký muộn khoảng 3 giờ nên không được đưa vào danh sách ban đầu.

Phạm Lê Thảo Nguyên đang là nữ VĐV cờ vua số 1 Việt Nam ẢNH: BD

Trước những thông tin này, Cục TDTT Việt Nam khẳng định việc lập nhóm Zalo là hoạt động thuộc bước đầu tiên trong quá trình rà soát nhân sự của Liên đoàn Cờ Việt Nam, không phải quyết định tuyển chọn chính thức của cơ quan quản lý nhà nước.

Theo Cục TDTT Việt Nam, sau khi lấy ý kiến VĐV, HLV, các bộ phận chuyên môn của Liên đoàn Cờ Việt Nam sẽ tổng hợp danh sách, báo cáo lên cục. Sau đó, cục sẽ tiếp tục lấy ý kiến các đơn vị chủ quản trước khi xem xét và ra quyết định thành lập đội tuyển quốc gia.

Cục TDTT Việt Nam cũng cho biết đến nay vẫn chưa nhận được báo cáo chính thức từ Liên đoàn Cờ Việt Nam về danh sách đội tuyển tham dự Olympiad 2026.

Sau khi nắm thông tin từ báo chí, cục đã đề nghị Liên đoàn Cờ Việt Nam rà soát lại toàn bộ quy trình tuyển chọn VĐV, bảo đảm đúng tiêu chí chuyên môn, đúng quy trình và lựa chọn lực lượng tốt nhất tham dự giải đấu.

Liên đoàn Cờ Việt Nam xem xét bổ sung Thảo Nguyên, Phương Hạnh

Cùng ngày 13.5, Liên đoàn Cờ Việt Nam phát đi thông cáo báo chí cho biết danh sách vừa công bố mới chỉ là đăng ký sơ bộ ban đầu.

Theo danh sách này, đội nam gồm Bành Gia Huy, Đầu Khương Duy, Đặng Hoàng Sơn, Phạm Trần Gia Phúc và Dương Vũ Anh. Đội nữ gồm Võ Thị Kim Phụng, Bạch Ngọc Thùy Dương, Nguyễn Thị Mai Hưng, Nguyễn Hồng Anh và Nguyễn Bình Vy.

2 kỷ thủ Phạm Lê Thảo Nguyên và Lương Phương Hạnh sẽ được xem xét bổ sung

Liên đoàn Cờ Việt Nam cho biết sẽ tiếp tục gửi văn bản tới các đơn vị chủ quản để lấy ý kiến trước khi đề xuất danh sách chính thức lên Cục TDTT Việt Nam xem xét quyết định.

Đáng chú ý, ông Nguyễn Minh Thắng - Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Liên đoàn Cờ Việt Nam cho biết liên đoàn đang xem xét bổ sung Phạm Lê Thảo Nguyên và Lương Phương Hạnh vào đội tuyển nữ tham dự Olympiad 2026. Theo ông Thắng, liên đoàn hiện đang vận động 2 VĐV khác rút tên để tạo điều kiện bổ sung cho 2 kỳ thủ hàng đầu của cờ vua nữ Việt Nam.