Lê Quang Liêm ở đâu cũng hướng về cờ vua nước nhà

Hoàng Lê
12/05/2026 06:05 GMT+7

Kỳ thủ số 1 VN Lê Quang Liêm khẳng định dù ở nơi đâu anh vẫn hướng về cờ vua nước nhà, đồng hành sát cánh cùng đội tuyển cờ vua VN khi có cơ hội.

Lý do không dự giải thế giới 2026

Hôm qua, trao đổi với Thanh Niên từ Mỹ, Lê Quang Liêm nhắc lại lý do không tham dự giải cờ vua đồng đội thế giới (Olympiad) 2026 bởi đội tuyển cờ vua VN không tập hợp được đội hình mạnh nhất với Nguyễn Ngọc Trường Sơn, Lê Tuấn Minh. Điều này nhằm đính chính trước thông tin cho rằng anh không thu xếp được thời gian nên không dự Olympiad 2026.

"Tôi đã đại diện VN thi đấu quốc tế suốt 25 năm qua, trong đó có 9 kỳ Olympiad và 9 kỳ World Cup. Từ năm 2013 đến nay, dù sinh sống và làm việc tại Mỹ, tôi luôn ưu tiên sắp xếp thời gian cho các giải đấu quan trọng cùng đội tuyển, gần đây nhất là ASIAD 19 (năm 2023), Olympiad 2024 và World Cup 2025", Quang Liêm cho biết.

Lê Quang Liêm cùng nhiều kỳ thủ hàng đầu cờ vua VN vắng mặt ở Olympiad 2026

Không tham dự Olympiad 2026 diễn ra vào tháng 9 ở Uzbekistan nhưng Quang Liêm vẫn đại diện cờ vua VN tham dự nhiều giải quốc tế lớn khác. Anh chia sẻ: "Dự kiến tôi sẽ tham dự giải ASEAN E-Sports Chess Cup tại Bangkok (Thái Lan) ngày 13.6, sau đó là giải vô địch đồng đội cờ nhanh, cờ chớp thế giới tại Hồng Kông (Trung Quốc) từ ngày 15 - 21.6. Qua tháng 7 tôi sẽ thi đấu giải Leon Masters tại Tây Ban Nha, Biel Chess Festival tại Thụy Sĩ".

Trên bảng xếp hạng mới nhất của Liên đoàn Cờ vua thế giới (FIDE), Quang Liêm xếp hạng 19 với elo 2.731. Anh là kỳ thủ gặt hái thành công nhất trong lịch sử cờ vua VN với danh hiệu vô địch cờ chớp thế giới năm 2013.

Bộ môn cờ nên nghĩ lại

Đội tuyển nam cờ vua VN vắng mặt cả 3 tuyển thủ hàng đầu tại Olympiad 2026 là Lê Quang Liêm, Nguyễn Ngọc Trường Sơn và Lê Tuấn Minh. Các gương mặt thay thế có những kỳ thủ trẻ đáng chú ý như Đầu Khương Duy, Bành Gia Huy, Phạm Trần Gia Phúc.

Đáng tiếc ở đội tuyển nữ khi kỳ thủ số 1 VN Phạm Lê Thảo Nguyên và kỳ thủ số 2 Lương Phương Hạnh do đăng ký muộn 3 tiếng so với thông báo của bộ môn cờ Cục TDTT VN nên không được tham gia Olympiad 2026. Nhiều ý kiến cho rằng liên đoàn, bộ môn cờ VN nên xem xét việc bổ sung 2 tuyển thủ này bởi hạn đăng ký với BTC vẫn còn đến ngày 15.5. Hơn nữa, như chia sẻ của kỳ thủ Thảo Nguyên, thông báo đăng ký dự Olympiad của bộ môn có thời hạn 48 tiếng lại trong 2 ngày cuối tuần. HLV phụ trách bận việc cá nhân không thể liên lạc để thực hiện đăng ký, từ đó cô và đồng đội Phương Hạnh mới đăng ký muộn 3 tiếng.

Theo danh sách sơ bộ, đội tuyển nữ cờ vua VN tham dự Olympiad 2026 gồm Võ Thị Kim Phụng, Nguyễn Thị Mai Hưng, Bạch Ngọc Thùy Dương, Nguyễn Bình Vy và Nguyễn Hồng Anh. Theo điều lệ, các đội tuyển tham dự Olympiad 2026 được BTC đài thọ chi phí ăn ở, vì thế phía VN sẽ lo chi phí di chuyển tham dự giải.

Trước kia đội tuyển nam, nữ cờ vua VN thường xuyên tập trung dài hạn để tập huấn, thi đấu quốc tế. Tuy nhiên vài năm trở lại đây, các VĐV chủ yếu tập huấn tại địa phương, đa phần tham dự giải với kinh phí tự túc. Theo kế hoạch lần này, đội tuyển nam, nữ cờ vua VN cũng không tập trung tập luyện cho Olympiad mà tự luyện tập, sau đó đến ngày đi thi đấu.

