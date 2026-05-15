Phải tuyển chọn đội tuyển cờ vua Việt Nam theo đúng quy trình

Nhiều bất cập tuyển chọn đội tuyển cờ vua Việt Nam

Việc tuyển chọn đội tuyển cờ vua VN tham dự Olympiad 2026 như phản ánh của 2 kỳ thủ nữ số 1 và số 2 VN Phạm Lê Thảo Nguyên, Lương Phương Hạnh là bất hợp lý. Liên đoàn đã thông báo cho các VĐV phải đăng ký qua nhóm chat Zalo nhưng chỉ cho thời hạn từ 26 đến 22 tiếng trong 2 ngày cuối tuần. Phạm Lê Thảo Nguyên, Lương Phương Hạnh có thể không đọc thông tin trên nhóm chat Zalo trong thời điểm được thông báo nên đã đăng ký muộn 3 tiếng. Liên đoàn Cờ VN đã không chấp nhận việc đăng ký muộn này, đồng nghĩa 2 kỳ thủ nữ lỡ cơ hội tham dự giải cờ vua đồng đội lớn nhất hành tinh được tổ chức 2 năm 1 lần.

Kỳ thủ Phạm Lê Thảo Nguyên muốn quy trình tuyển chọn đội tuyển có thời gian, tiêu chí rõ ràng, hợp lý Ảnh: Phan Tú

Sự việc được truyền thông phản ánh, Thảo Nguyên và Phương Hạnh cũng lên tiếng về bất cập trong quy trình tuyển chọn. "Chúng tôi cần có một quy trình thành lập đội tuyển Olympiad mới với thời gian, tiêu chí rõ ràng, đầy đủ và hợp lý hơn", Phạm Lê Thảo Nguyên chia sẻ.

Sau đó với động thái được xem là "chữa cháy", Liên đoàn Cờ VN có thông cáo báo chí công bố danh sách đăng ký sơ bộ. Liên đoàn cho biết đây mới chỉ là bước đầu thăm dò tới các VĐV, HLV tham dự để lấy ý kiến, rồi sau đó mới đề xuất danh sách đội tuyển báo cáo lãnh đạo Cục TDTT VN xem xét quyết định. Ông Nguyễn Minh Thắng, Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Liên đoàn Cờ VN, phụ trách bộ môn cờ Cục TDTT, cho biết liên đoàn động viên 2 VĐV có tên trong danh sách sơ bộ nên rút lui để điền tên Phạm Lê Thảo Nguyên và Lương Phương Hạnh. Động thái này của liên đoàn khiến 2 kỳ thủ hàng đầu VN bị tổn thương. "Tôi và chị Hạnh luôn sẵn sàng góp mặt trong đội tuyển đường đường chính chính vì đã thỏa mãn hết các yêu cầu về năng lực và vận động tài trợ chứ không phải thay thế nhờ động viên 2 VĐV khác rút lui", Phạm Lê Thảo Nguyên cho biết.

Phải tuyển chọn lại theo đúng quy trình

Điều 4 của Quy định thành lập đội tuyển thể thao quốc gia do Cục TDTT VN ban hành ngày 21.4.2025 nêu rõ 6 nguyên tắc, trong đó nhấn mạnh: "Quá trình tuyển chọn các thành viên tham gia đội thể thao quốc gia phải đảm bảo chính xác, khách quan, công khai, minh bạch, hiệu quả".

Về trình tự thành lập đội thể thao quốc gia, quy định cũng nêu thủ tục xuất phát đầu tiên từ liên đoàn, hiệp hội thể thao quốc gia, bao gồm thành phần BHL và danh sách VĐV do BHL đề xuất. Sau đó, phòng chuyên môn phụ trách trực tiếp bộ môn của Cục TDTT thực hiện rà soát, thẩm định danh sách HLV, VĐV được đề cử tham gia đội thể thao quốc gia, đảm bảo đúng tiêu chí, tiêu chuẩn theo quy định của từng môn... Bước tiếp theo là lấy ý kiến các đơn vị liên quan. Trên cơ sở đó, phòng chuyên môn chịu trách nhiệm thẩm định hồ sơ và tham mưu, dự thảo văn bản trình lãnh đạo Cục gửi lấy ý kiến cơ quan quản lý nhà nước về TDTT ở địa phương, ngành hoặc tổ chức, cá nhân đại diện theo pháp luật của HLV, VĐV có tên trong danh sách được đề xuất tham gia đội thể thao quốc gia. Sau khi thống nhất với cơ quan chủ quản thì Cục TDTT mới ban hành quyết định triệu tập chính thức.

Cũng vì thế, Liên đoàn Cờ VN phải tuân thủ các bước trong quy định trên, tức phải tiến hành tuyển chọn lại. Chia sẻ hôm qua 14.5, một lãnh đạo Cục TDTT cho biết Cục đã yêu cầu Liên đoàn Cờ VN báo cáo cụ thể, đồng thời cần thực hiện nghiêm túc các quy trình, nguyên tắc tuyển chọn đội tuyển cờ vua quốc gia đảm bảo chất lượng chuyên môn.