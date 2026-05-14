Trình làng giải thể thao điện tử quốc tế hấp dẫn tại Việt Nam

Sự kiện vượt trên khuôn khổ của một nghi thức ký kết thông thường, là lời khẳng định mạnh mẽ về tầm nhìn chung giữa cơ quan quản lý Nhà nước và doanh nghiệp trực thuộc Bộ VH-TT-DL. Sự bắt tay chiến lược này nhằm tiên phong chuyên nghiệp hóa, đồng thời nâng tầm vị thế của esports Việt Nam trên bản đồ công nghiệp văn hóa và thể thao toàn cầu.

Hợp tác giữa Cục TDTT Việt Nam và VTC thời gian tới, cùng Hội Thể thao Điện tử giải trí Việt Nam (VIRESA) thiết lập khuôn khổ phát triển esports Việt Nam theo hướng chuyên nghiệp, bền vững, gắn liền với chiến lược công nghiệp văn hóa và kinh tế thể thao, hội nhập quốc tế.

Thỏa thuận chiến lược bao gồm ba nội dung, cụ thể như sau: xây dựng và phát triển nội dung lĩnh vực esports phù hợp định hướng công nghiệp văn hóa; thúc đẩy kinh tế thể thao; kiến tạo hệ sinh thái esports chính quy.

Lễ ký kết diễn ra ngày 14.5 tại Hà Nội ẢNH: BTC

Nằm trong chương trình, chuỗi sự kiện và giải đấu quốc tế the Grand esports 2026 được chính thức công bố. Đây là lần đầu tiên chương trình được phối hợp tổ chức bởi Cục TDTT Việt Nam (đơn vị chủ trì), Tổng công ty VTC và VIRESA. Hướng tới mục tiêu trở thành giải đấu thường niên, sự kiện đã được Cục TDTT Việt Nam và VIRESA chính thức vinh danh cấp quốc gia.

Chuỗi sự kiện bao gồm: Cúp thể thao điện tử quốc gia Việt Nam 2026, giải đấu quốc tế esports grand championship 2026, grand esports festival 2026, grand esports awards 2026.

Cúp thể thao điện tử quốc gia 2026 dự kiến diễn ra từ 1.6 đến 12.7.2026, tranh tài ở các bộ môn có cộng đồng bền vững và yêu thích tại Việt Nam, với các môn dự kiến như Đột kích (Crossfire) và Au Mobile và một số bộ môn khác, với tổng giá trị giải thưởng dự kiến 13.000 USD. Cúp thể thao điện tử quốc gia 2026 đóng vai trò tìm kiếm, tuyển chọn, vinh danh các VĐV quốc gia. Đây cũng là sân chơi chính quy giúp VĐV trẻ Việt Nam rèn luyện chuyên môn các bộ môn, đạo đức thi đấu và kỷ luật thép, hình thành hệ sinh thái thi đấu có tính kế thừa, nâng cao thành tích và ghi nhận của quốc gia, có cơ hội tham dự các giải chính thống của quốc tế và khu vực trong tương lai.

Esports grand championship 2026 (EGC 2026) diễn ra từ ngày 9.7 đến 12.7.2026 tại Hà Nội quy tụ các đội tuyển đến từ các cường quốc thể thao điện tử hàng đầu Châu Á như: Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Hồng Kông, Đài Loan, Malaysia, Indonesia, Thái Lan và nước chủ nhà Việt Nam. Các môn thi đấu dự kiến gồm: Audition PC, Summoners War và Au Mobile, và một số bộ môn khác. Mục tiêu của EGC 2026 là xây dựng một hệ sinh thái esports tầm cỡ quốc gia và quốc tế. Đây là giải đấu chính danh được tổ chức thường niên tại Việt Nam, đồng thời nhận được sự công nhận từ Liên đoàn Thể thao điện tử Đông Nam Á .

Esports festival 2026 nhằm đưa esports đến gần hơn với đại chúng, chuỗi sự kiện esports festival sẽ được tổ chức song hành cùng các giải đấu, kiến tạo không gian trải nghiệm đẳng cấp cho khán giả và cộng đồng yêu mến văn hóa giải trí số với các hoạt động điểm nhấn như sân chơi nghệ thuật cosplay tái hiện những nhân vật game kinh điển, các buổi thảo luận chuyên sâu về vai trò của esports từ phát triển nghề đến việc quảng bá du lịch và hình ảnh quốc gia, cùng khu vực giao lưu đặc biệt giúp người hâm mộ trực tiếp gặp gỡ các thần tượng "caster" và tuyển thủ chuyên nghiệp; đặc biệt là đêm gala được dàn dựng như một bữa tiệc âm nhạc và ánh sáng với sự góp mặt của các nghệ sĩ, KOLs cùng những VĐV nổi tiếng, vinh danh và trao giải, tạo nên sự giao thoa hoàn hảo giữa thể thao và giải trí để mang lại sức hút truyền thông lan tỏa.

Hành trình năm 2026 sẽ khép lại rực rỡ với "the grand esports awards" – lễ trao giải quy mô quốc gia dự kiến diễn ra vào tháng 12 tại Hà Nội. Sự kiện do Cục TDTT Việt Nam, VTC và VIRESA phối hợp tổ chức nhằm tôn vinh những cá nhân và tập thể có đóng góp xuất sắc cho ngành esports nước nhà, từ các tuyển thủ, HLV đến đội ngũ sản xuất và các đơn vị kinh doanh. Với hệ thống bình chọn minh bạch cùng đêm gala được dàn dựng công phu, giải thưởng không chỉ khẳng định vị thế của esports trong dòng chảy văn hóa đương đại mà còn là bệ phóng truyền cảm hứng cho thế hệ tài năng trẻ tự tin vươn tầm quốc tế.