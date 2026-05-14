Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Các môn khác

Trình làng giải thể thao điện tử quốc tế hấp dẫn tại Việt Nam

Thu Bồn
Thu Bồn
14/05/2026 14:09 GMT+7

Để cụ thể hóa chương trình hành động chiến lược, Cục TDTT Việt Nam và Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện VTC - Công ty VTC Mobile, đã tiến hành Lễ ký kết Biên bản thỏa thuận hợp tác phát triển Thể thao điện tử (esports) giai đoạn 2026-2030.

Sự kiện vượt trên khuôn khổ của một nghi thức ký kết thông thường, là lời khẳng định mạnh mẽ về tầm nhìn chung giữa cơ quan quản lý Nhà nước và doanh nghiệp trực thuộc Bộ VH-TT-DL. Sự bắt tay chiến lược này nhằm tiên phong chuyên nghiệp hóa, đồng thời nâng tầm vị thế của esports Việt Nam trên bản đồ công nghiệp văn hóa và thể thao toàn cầu.

Hợp tác giữa Cục TDTT Việt Nam và VTC thời gian tới, cùng Hội Thể thao Điện tử giải trí Việt Nam (VIRESA) thiết lập khuôn khổ phát triển esports Việt Nam theo hướng chuyên nghiệp, bền vững, gắn liền với chiến lược công nghiệp văn hóa và kinh tế thể thao, hội nhập quốc tế.

Thỏa thuận chiến lược bao gồm ba nội dung, cụ thể như sau: xây dựng và phát triển nội dung lĩnh vực esports phù hợp định hướng công nghiệp văn hóa; thúc đẩy kinh tế thể thao; kiến tạo hệ sinh thái esports chính quy.

Trình làng giải thể thao điện tử quốc tế hấp dẫn tại Việt Nam- Ảnh 1.

Lễ ký kết diễn ra ngày 14.5 tại Hà Nội

ẢNH: BTC

Nằm trong chương trình, chuỗi sự kiện và giải đấu quốc tế the Grand esports 2026 được chính thức công bố. Đây là lần đầu tiên chương trình được phối hợp tổ chức bởi Cục TDTT Việt Nam (đơn vị chủ trì), Tổng công ty VTC và VIRESA. Hướng tới mục tiêu trở thành giải đấu thường niên, sự kiện đã được Cục TDTT Việt Nam và VIRESA chính thức vinh danh cấp quốc gia.

Chuỗi sự kiện bao gồm: Cúp thể thao điện tử quốc gia Việt Nam 2026, giải đấu quốc tế esports grand championship 2026, grand esports festival 2026, grand esports awards 2026.

Cúp thể thao điện tử quốc gia 2026 dự kiến diễn ra từ 1.6 đến 12.7.2026, tranh tài ở các bộ môn có cộng đồng bền vững và yêu thích tại Việt Nam, với các môn dự kiến như Đột kích (Crossfire) và Au Mobile và một số bộ môn khác, với tổng giá trị giải thưởng dự kiến 13.000 USD. Cúp thể thao điện tử quốc gia 2026 đóng vai trò tìm kiếm, tuyển chọn, vinh danh các VĐV quốc gia. Đây cũng là sân chơi chính quy giúp VĐV trẻ Việt Nam rèn luyện chuyên môn các bộ môn, đạo đức thi đấu và kỷ luật thép, hình thành hệ sinh thái thi đấu có tính kế thừa, nâng cao thành tích và ghi nhận của quốc gia, có cơ hội tham dự các giải chính thống của quốc tế và khu vực trong tương lai.

Esports grand championship 2026 (EGC 2026) diễn ra từ ngày 9.7 đến 12.7.2026 tại Hà Nội quy tụ các đội tuyển đến từ các cường quốc thể thao điện tử hàng đầu Châu Á như: Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Hồng Kông, Đài Loan, Malaysia, Indonesia, Thái Lan và nước chủ nhà Việt Nam. Các môn thi đấu dự kiến gồm: Audition PC, Summoners War và Au Mobile, và một số bộ môn khác. Mục tiêu của EGC 2026 là xây dựng một hệ sinh thái esports tầm cỡ quốc gia và quốc tế. Đây là giải đấu chính danh được tổ chức thường niên tại Việt Nam, đồng thời nhận được sự công nhận từ Liên đoàn Thể thao điện tử Đông Nam Á .

Esports festival 2026 nhằm đưa esports đến gần hơn với đại chúng, chuỗi sự kiện esports festival sẽ được tổ chức song hành cùng các giải đấu, kiến tạo không gian trải nghiệm đẳng cấp cho khán giả và cộng đồng yêu mến văn hóa giải trí số với các hoạt động điểm nhấn như sân chơi nghệ thuật cosplay tái hiện những nhân vật game kinh điển, các buổi thảo luận chuyên sâu về vai trò của esports từ phát triển nghề đến việc quảng bá du lịch và hình ảnh quốc gia, cùng khu vực giao lưu đặc biệt giúp người hâm mộ trực tiếp gặp gỡ các thần tượng "caster" và tuyển thủ chuyên nghiệp; đặc biệt là đêm gala được dàn dựng như một bữa tiệc âm nhạc và ánh sáng với sự góp mặt của các nghệ sĩ, KOLs cùng những VĐV nổi tiếng, vinh danh và trao giải, tạo nên sự giao thoa hoàn hảo giữa thể thao và giải trí để mang lại sức hút truyền thông lan tỏa.

Hành trình năm 2026 sẽ khép lại rực rỡ với "the grand esports awards" – lễ trao giải quy mô quốc gia dự kiến diễn ra vào tháng 12 tại Hà Nội. Sự kiện do Cục TDTT Việt Nam, VTC và VIRESA phối hợp tổ chức nhằm tôn vinh những cá nhân và tập thể có đóng góp xuất sắc cho ngành esports nước nhà, từ các tuyển thủ, HLV đến đội ngũ sản xuất và các đơn vị kinh doanh. Với hệ thống bình chọn minh bạch cùng đêm gala được dàn dựng công phu, giải thưởng không chỉ khẳng định vị thế của esports trong dòng chảy văn hóa đương đại mà còn là bệ phóng truyền cảm hứng cho thế hệ tài năng trẻ tự tin vươn tầm quốc tế.

Tin liên quan

AFC bắt tay EA SPORTS FC, đưa Asian Cup lên nền tảng game đình đám

AFC bắt tay EA SPORTS FC, đưa Asian Cup lên nền tảng game đình đám

Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) vừa công bố thỏa thuận hợp tác toàn cầu với EA SPORTS FC™, qua đó tựa game bóng đá nổi tiếng này sẽ trở thành sản phẩm được cấp phép chính thức của VCK Asian Cup 2027 diễn ra tại Ả Rập Xê Út.

Sốc: Thái Lan bắt giữ nữ game thủ gian lận ở trận đấu với Việt Nam tại SEA Games 33

FPT Play phát trực tiếp vòng chung kết FVPL Spring 2025: Upgrade The Game

Khám phá thêm chủ đề

Thể thao điện tử esport ESports Việt Nam
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận