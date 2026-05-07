AFC bắt tay EA SPORTS FC, đưa Asian Cup lên nền tảng game đình đám

Đây được xem là bước đi mang tính cột mốc của AFC trong hành trình mở rộng sức hút của giải đấu số 1 châu Á cấp đội tuyển quốc gia nam đến cộng đồng người hâm mộ toàn cầu, đặc biệt là thế hệ trẻ yêu thích bóng đá trên nền tảng số.

Asian Cup 2027 sẽ mang đến trải nghiệm thú vị cho người chơi

Theo công bố, Asian Cup 2027 sẽ được tái hiện trên một số sản phẩm của EA SPORTS FC™, giúp người chơi có cơ hội trải nghiệm không khí của giải đấu thông qua các nội dung tương tác trong game. Những thông tin chi tiết liên quan đến cách thức tích hợp, thời gian phát hành và các hoạt động quảng bá sẽ được EA SPORTS FC™ công bố trong thời gian tới.

Kỳ Asian Cup lần thứ 19 dự kiến diễn ra từ ngày 7.1 đến 5.2.2027, với sự tham dự của 24 đội tuyển quốc gia, trong đó có đội tuyển Việt Nam. Các trận đấu sẽ được tổ chức trên 8 SVĐ thuộc 3 thành phố đăng cai gồm Riyadh, Jeddah và Al Khobar của Ả Rập Xê Út.

CĐV sẽ tiếp cận Asian Cup 2027 theo cách mới mẻ ẢNH: EA SPORTS FC™

Thông qua sự hợp tác với EA SPORTS FC™, AFC kỳ vọng người hâm mộ sẽ tiếp cận giải đấu theo những cách mới mẻ và sống động hơn, qua đó gia tăng sự kết nối với bóng đá châu Á trước thềm ngày hội lớn nhất của khu vực.

Tổng thư ký AFC, ông Datuk Seri Windsor John cho biết: “Asian Cup Ả Rập Xê Út 2027 là nơi hội tụ những tinh hoa của bóng đá đội tuyển quốc gia châu Á. Chúng tôi rất vui mừng khi chào đón EA SPORTS FC™ trở thành sản phẩm được cấp phép chính thức của giải đấu.

Quan hệ hợp tác này cho thấy cam kết của AFC trong việc đổi mới và kết nối với các thế hệ người hâm mộ mới, bằng cách đưa giải đấu hàng đầu châu lục vào hệ sinh thái kỹ thuật số. Chúng tôi tin rằng sự hợp tác sẽ giúp nâng tầm sức hút của Asian Cup và tạo điều kiện để hàng triệu người hâm mộ trên toàn thế giới hòa mình vào bầu không khí bóng đá châu Á”.

Trong khi đó, ông Jamie McKinlay nhấn mạnh châu Á đang sở hữu một trong những cộng đồng bóng đá phát triển nhanh và cuồng nhiệt nhất thế giới.

“Chúng tôi tự hào được hợp tác cùng AFC để tái hiện Asian Cup 2027 trong EA SPORTS FC™. Sự hợp tác này phản ánh khát vọng của chúng tôi trong việc tôn vinh năng lượng bóng đá châu Á trên sân khấu toàn cầu.

Hai bên sẽ cùng tạo ra những trải nghiệm chân thực, giàu bản sắc văn hóa để kết nối người hâm mộ với giải đấu, đồng thời góp phần định hình tương lai của văn hóa cổ vũ bóng đá trong khu vực”, ông McKinlay chia sẻ.

Bước đi mới, hứa hẹn mang đến nhiều thú vị của AFC ẢNH: EA SPORTS FC™

Cùng quan điểm, Tổng giám đốc điều hành Asia Football Group, ông Patrick Murphy đánh giá đây là quan hệ hợp tác mang tính bước ngoặt đối với bóng đá châu Á.

“EA SPORTS FC™ chia sẻ cùng chúng tôi mục tiêu đặt người hâm mộ vào trung tâm của mọi hoạt động. Không có đối tác nào phù hợp hơn để giúp mở rộng tầm ảnh hưởng của Asian Cup 2027 tới khán giả toàn cầu”, ông Murphy nói.