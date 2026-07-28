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Thể thao Bóng đá Việt Nam

Nhân sự U.23 Việt Nam biến động cực lớn, xác định chính thức lịch thi đấu mới nhất tại ASIAD 20

Tiểu Bảo
Tiểu Bảo
Hội quân từ ngày mai 29.7, đội tuyển U.23 Việt Nam sẽ bổ sung nhiều người hùng U.23 châu Á chuẩn bị cho mục tiêu ASIAD 20.
Nhân sự U.23 Việt Nam biến động cực lớn, xác định chính thức lịch thi đấu mới nhất tại ASIAD 20- Ảnh 1.

Đội tuyển U.23 Việt Nam có nhiều gương mặt từng tỏa sáng tại VCK U.23 châu Á 2026

ảnh: Linh Nhi

U.23 Việt Nam hội quân ngắn ngày

Danh sách hội quân đội tuyển U.23 Việt Nam lần này gồm 29 cầu thủ, quy tụ nhiều gương mặt đã góp mặt tại VCK U.23 châu Á 2026 cũng như giải giao hữu quốc tế CFA Team China hồi tháng 3 vừa qua.

Trong đó có những cái tên nổi bật như thủ môn Cao Văn Bình, hậu vệ Võ Anh Quân, các tiền vệ Nguyễn Xuân Bắc, Nguyễn Thái Quốc Cường, Nguyễn Phi Hoàng, Lê Văn Thuận, Lê Viktor, Nguyễn Công Phương cùng các tiền đạo Nguyễn Thanh Nhàn, Nguyễn Quốc Việt...

Do nhiều cầu thủ đang làm nhiệm vụ tại đội tuyển quốc gia thi đấu ở ASEAN Cup 2026, hoặc cùng CLB chuẩn bị cho mùa giải mới của V-League, đội U.23 Việt Nam chưa thể quy tụ đầy đủ lực lượng mạnh nhất.

Nhân sự U.23 Việt Nam biến động cực lớn, xác định chính thức lịch thi đấu mới nhất tại ASIAD 20- Ảnh 2.

Quyền HLV trưởng Đinh Hồng Vinh đã giúp U.23 Việt Nam có 1 điểm đầu tay

ảnh: VFF

Kế hoạch hội quân của một số cầu thủ cũng sẽ được điều chỉnh linh hoạt nhằm đảm bảo hài hòa giữa nhiệm vụ tại đội tuyển và kế hoạch của các CLB chủ quản, trước thềm các mùa giải quốc nội mới.

Trong thời gian HLV Kim Sang-sik cùng đội tuyển Việt Nam tham dự ASEAN Cup 2026, HLV Đinh Hồng Vinh tiếp tục được giao phụ trách công tác chuyên môn của đội tuyển U.23 Việt Nam trong đợt tập trung này.

Nhân sự U.23 Việt Nam biến động cực lớn, xác định chính thức lịch thi đấu mới nhất tại ASIAD 20- Ảnh 3.

Lê Nguyên Hoàng giàu kinh nghiệm thi đấu cho U.23 Việt Nam ở các giải lớn

ảnh: Minh Tú

Theo kế hoạch, đội tuyển U.23 Việt Nam sẽ tập luyện tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam từ ngày 29.7 đến hết ngày 6.8, qua đó tiếp tục rà soát lực lượng và hoàn thiện sự chuẩn bị cho ASIAD 20, sẽ diễn ra tại Aichi và Nagoya (Nhật Bản) từ ngày 19.9 đến 4.10.

Ở môn bóng đá nam, 15 đội tuyển được chia thành 4 bảng đấu (ba bảng 4 đội và một bảng 3 đội). Theo kết quả bốc thăm, đội tuyển U.23 Việt Nam nằm ở bảng C cùng các đối thủ Uzbekistan, Philippines và Kuwait.

Theo lịch thi đấu dự kiến, U.23 Việt Nam sẽ ra quân gặp U.23 Philippines vào ngày 15.9 (21 giờ), sau đó lần lượt đối đầu U.23 Kuwait vào ngày 18.9 (17 giờ 30) và U.23 Uzbekistan vào ngày 22.9 (16 giờ).

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