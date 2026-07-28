Liệu đội tuyển Việt Nam đã có sự cân bằng?

Phòng ngự vẫn có vấn đề

Ở trận đấu đầu tiên gặp Timor Leste, mũi đinh ba Bắc - Son - Hên đã tỏa sáng rực rỡ với những bàn thắng thuyết phục về chuyên môn. Bộ đôi tiền vệ trung tâm Quang Hải - Hoàng Đức cũng đã hoạt động nhịp nhàng, hiệu quả trong nhiệm vụ điều tiết tuyến giữa và cung cấp bóng cho tuyến trên. Lâu lắm rồi chúng ta mới sở hữu một hàng công hùng hậu đến thế, các cá nhân đều có khả năng độc lập tác chiến và cũng đã thể hiện sự phối hợp tập thể một cách ăn ý, nhuần nhuyễn đến bất ngờ.

Đội tuyển VN cần cân bằng cả khâu tấn công và phòng ngự ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Sau khi kiểm soát hoàn toàn thế trận ở hiệp 1, không cho Timor Leste bất cứ một cơ hội nào thì hiệp 2 lại là câu chuyện khác. VN đã để đối thủ lấy lại thế trận, thoải mái kiểm soát bóng và tung ra tới 7 pha dứt điểm về khung thành của Lê Giang Patrick, trong đó có tới 2 pha dứt điểm trúng đích. Điều đó cho thấy khả năng kiểm soát trận đấu của VN không thật sự tốt. Rất nhiều tình huống quây ép, pressing bị thiếu đồng bộ dẫn đến đối thủ thoát quây, tận dụng khoảng trống để tạo cơ hội và dứt điểm. Trong hiệp 2 nhiều cầu thủ tỏ ra thiếu quyết tâm và sự tập trung trong những tình huống tranh chấp 1 đấu 1, dẫn đến việc chúng ta mất bóng khá nhiều ở khu vực giữa sân.

Sự cân bằng đội hình và bài học của đội tuyển Đức

Nhìn lại World Cup 2026, đội tuyển Đức cũng đã có một trận đấu ra quân cực kỳ tưng bừng khi vượt qua Curacao với tỷ số 7-1, nhưng rồi càng đá càng sa sút và bất ngờ bị loại. Tất nhiên mọi sự so sánh chỉ là khập khiễng, nhưng cảnh báo ở hiệp 2 trận gặp Timor Leste cũng hoàn toàn có thể là vấn đề của đội tuyển VN khi đấu những đối thủ cứng hơn. Bộ đôi tiền vệ trung tâm Quang Hải - Hoàng Đức là lựa chọn hoàn hảo cho những trận đấu cần kiểm soát bóng và tổ chức tấn công. Xét về kỹ thuật cá nhân, nhãn quan chiến thuật, khả năng kiểm soát bóng và tung ra những đường chuyền thông minh thì bộ đôi này là số 1 ở VN. Nhưng xét về khả năng tranh chấp, va chạm 1 đấu 1 thì cả hai đều có khá nhiều nhược điểm. Quang Hải nhỏ con, Hoàng Đức đôi khi còn ngại va chạm. Thế nên nếu đối thủ chọn 2 tiền vệ trung tâm có thể hình, thể lực ấn tượng và lối chơi rắn, sẵn sàng va chạm, thậm chí là phạm lỗi thô bạo thì khả năng kiểm soát của hàng tiền vệ nói riêng và cả đội tuyển VN sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

VFF bán vé trực tiếp tại sân Mỹ Đình Trận VN gặp Singapore trên sân Mỹ Đình lúc 20 giờ ngày 31.7, ngoài kênh bán vé trực tuyến, hôm nay VFF mở thêm các quầy bán vé trực tiếp tại trụ sở VFF và sân Mỹ Đình. Vé có 4 mệnh giá 500.000 đồng, 400.000 đồng, 300.000 đồng và 200.000 đồng. Tổ trọng tài điều hành trận đấu do AFF phân công, gồm: Hiroki Kasahara (trọng tài chính, Nhật Bản), Michiyama Satoshi (trợ lý trọng tài, Nhật Bản), Rawut Nakarit (trợ lý trọng tài, Thái Lan) và Wiwat Jumpaaon (trọng tài thứ 4, Thái Lan). Đồng Nguyên Khang

Đội tuyển Singapore có chiều cao trung bình 1,76 m. Hàng thủ của họ có trung vệ cao trên 1,8 m và hoàn toàn có thể chọn những tiền vệ trung tâm giàu sức mạnh về thể chất để hạn chế sức mạnh tuyến giữa của chúng ta. Những Nakamura, Shahiran hay Harris Harun đều sẵn sàng cho nhiệm vụ này để bóp nghẹt khu trung tuyến đội tuyển VN. Trong tay thầy Kim Sang-sik, ngoài Quang Hải, Hoàng Đức, chỉ còn Thành Long có thể chơi tốt ở vị trí tiền vệ trung tâm. Những cái tên khác như Tài Lộc, Việt Cường, Hai Long, Ngọc Mỹ đều có thiên hướng tấn công biên nhiều hơn. Thế nên nếu không may có vấn đề gì xảy ra với tuyến giữa, chúng ta chưa nhìn thấy những phương án khác, chưa thấy giải pháp thay thế phù hợp.

Có lẽ ở thời điểm hiện tại đối thủ Singapore chưa đủ sức mạnh để gây được khó khăn cho Hoàng Đức và đồng đội. Thậm chí VN vẫn có thể giữ nguyên đội hình và tiếp tục chiến thắng. Nhưng đi sâu và gặp đối thủ cứng hơn như Indonesia, Malaysia, Thái Lan thì chắc chắn sự thiếu cân bằng đội hình sẽ dẫn đến khó khăn. Hy vọng các cầu thủ của ông Kim sẽ hoàn thiện hơn qua từng trận. Và ban huấn luyện cũng sẽ có sự tính toán cụ thể cho từng trận, từng giai đoạn của mỗi trận để đưa ra lựa chọn phù hợp, giúp đội tuyển VN luôn giữ được sự cân bằng và sức mạnh cần thiết để đi đến trận đấu cuối cùng.