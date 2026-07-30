Khai mạc giải Football Festival U.9, U.11, U.13 Việt Nam 2026

Chiều 30.7, tại Trường ĐH Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa giải Football Festival U.9, U.11, U.13 Việt Nam 2026 chính thức khai mạc. Giải đấu quy tụ 44 đội bóng với hơn 1.000 cầu thủ nhí, tham gia tổng cộng 104 trận đấu diễn ra trong 3 ngày từ ngày 30.7 đến 1.8

Đây không chỉ là sân chơi để các cầu thủ nhí giao lưu, học hỏi, thể hiện năng khiếu mà còn tạo cơ hội để các gia đình đồng hành, cổ vũ, góp phần mang đến một mùa hè sôi động cho các em.

Đại diện ban tổ chức cho biết, Football Festival được định hướng trở thành ngày hội thể thao dành cho thiếu niên và nhi đồng, nơi các em được thi đấu trong môi trường chuyên nghiệp, công bằng và an toàn. Thông qua bóng đá, các cầu thủ nhí sẽ được rèn luyện tinh thần đồng đội, ý chí vượt qua thử thách, tính kỷ luật và nuôi dưỡng niềm đam mê với thể thao.

Giải đấu quy tụ 44 đội bóng với hơn 1.000 cầu thủ nhí, tham gia tổng cộng 104 trận đấu diễn ra trong 3 ngày ẢNH: SONG NGỌC

Football Festival U.9, U.11, U.13 Việt Nam 2026 là ngày hội thể thao dành cho thiếu niên và nhi đồng ẢNH: SONG NGỌC

Football Festival U.9, U.11, U.13 Việt Nam 2026 chính thức khai mạc vào chiều 30.7 ẢNH: SONG NGỌC

Điểm nhấn của giải đấu năm nay là các danh hiệu vô địch ở cả ba lứa tuổi đều mang tên những anh hùng dân tộc, trong khi các sân thi đấu được đặt theo tên các địa danh gắn với những chiến thắng lừng lẫy trong lịch sử Việt Nam.

Ở lứa tuổi U.9 (thi đấu 5 người), các đội tranh tài vì Cúp Quang Trung. Các trận đấu diễn ra tại sân thi đấu trong nhà mang tên Điện Biên Phủ, gắn với chiến thắng lịch sử năm 1954.

Trong khi đó, lứa tuổi U.11 thi đấu vì Cúp Lý Thường Kiệt, còn U.13 tranh tài Cúp Trần Hưng Đạo.

Các trận đấu được tổ chức trên bốn sân ngoài trời đạt chuẩn mang tên Bạch Đằng, Chi Lăng, Ngọc Hồi - Đống Đa và Rạch Gầm - Xoài Mút, những địa danh ghi dấu các chiến thắng vang dội trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc.

Ở lứa tuổi U.9 (thi đấu 5 người), các đội tranh tài vì Cúp Quang Trung ẢNH: VĂN CHIẾN

Lứa tuổi U.11 thi đấu tranh Cúp Lý Thường Kiệt, còn U.13 tranh tài Cúp Trần Hưng Đạo. ẢNH: VĂN CHIẾN

Để phục vụ giải đấu, Trường ĐH Nha Trang đã huy động hệ thống sân cỏ nhân tạo đạt chuẩn VFF cùng nhà thi đấu đa năng. Đây là những địa điểm từng đăng cai nhiều giải thể thao lớn như giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam, giải bóng đá Thanh Niên sinh viên và giải futsal vô địch quốc gia.

Nhà trường cũng chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, hệ thống chiếu sáng, lực lượng bảo vệ và đội ngũ sinh viên tình nguyện nhằm bảo đảm các điều kiện tốt nhất để giải đấu diễn ra an toàn, thành công.

Các cầu thủ nhí tranh tài với 104 trận đấu của Football Festival U.9, U.11, U.13 Việt Nam 2026

ẢNH: VĂN CHIẾN

Ban tổ chức hy vọng thông qua những giải đấu như Football Festival U.9, U.11, U.13 Việt Nam 2026, các tài năng bóng đá sẽ sớm được bộc lộ

ẢNH: VĂN CHIẾN

Ban tổ chức kỳ vọng Football Festival không chỉ là nơi các đội bóng thi đấu hết mình mà còn lan tỏa tinh thần fair-play, tạo cơ hội để các em kết bạn, tích lũy trải nghiệm và lưu giữ những kỷ niệm đẹp thông qua môn thể thao vua.