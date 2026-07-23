CLB Công an TP.HCM và VSSG đồng tổ chức giải bóng đá trẻ quy mô quốc gia

Sân chơi lớn nhất cho bóng đá cộng đồng

Theo BTC, đây là giải có quy mô lớn nhất từ trước đến nay dành cho bóng đá cộng đồng, quy tụ 44 CLB và trung tâm bóng đá 3 miền Bắc - Trung - Nam. Giải gồm 12 đội U.9 (sinh năm 2017-2018, thi đấu 5 người) và 32 đội ở hai lứa tuổi U.11 (2015-2016), U.13 (2013-2014), thi đấu 7 người, diễn ra trên 1 sân trong nhà và 4 sân ngoài trời tại Trường ĐH Nha Trang, từ 30.7 đến 1.8.2026.

Gần 1.000 cầu thủ nhí sẽ tranh tài ở tổng cộng 104 trận, mỗi đội được đảm bảo thi đấu 5-6 trận nhằm tăng cơ hội cọ xát, tích lũy kinh nghiệm. Các em cũng có cơ hội được chuyên gia, HLV và tuyển trạch viên của nhiều CLB chuyên nghiệp, đặc biệt là CLB Công an TP.HCM, trực tiếp theo dõi.

Các em nhỏ hào hứng khi chuẩn bị được tranh tài ở một sân chơi có quy mô lớn, được tổ chức bài bản, chuyên nghiệp ẢNH: BTC

Cựu HLV trưởng U.23 Việt Nam Hoàng Anh Tuấn đánh giá cao mô hình này, dẫn chứng các nền bóng đá phát triển như Nhật Bản, Hàn Quốc, Ý đều tạo sân chơi cho các CLB cộng đồng vào dịp hè, xem đây là nơi khởi đầu để giấc mơ bóng đá được viết nên.

Phó cục trưởng Cục TDTT Việt Nam Nguyễn Hồng Minh cho rằng bóng đá Việt Nam muốn phát triển cần một nền tảng từ bóng đá phong trào, bóng đá trẻ, đồng thời đánh giá cao nỗ lực của VSSG và CLB Công an TP.HCM khi tạo sân chơi ý nghĩa cho các em từ khắp ba miền.

Phó tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Đinh Thị Thu Trang nhận định, giải không chỉ mang ý nghĩa chuyên môn mà còn là cầu nối văn hóa giữa các trung tâm bóng đá cộng đồng cả nước, giúp cầu thủ nhí cọ xát, tích lũy kinh nghiệm và từng bước trưởng thành. Đại diện CLB Công an TP.HCM, ông Lê Bá Hoài, kỳ vọng qua giải sẽ tìm kiếm, đào tạo những cầu thủ nhí tiềm năng cho CLB nói riêng và bóng đá Việt Nam nói chung.

Các đại diện của CLB Công an TP.HCM như HLV đội trẻ Nguyễn Tuấn Phong, Trưởng đoàn Phạm Minh Anh, Phó trưởng đoàn Lê Bá Hoài sẽ theo dõi kỹ càng giải đấu trẻ này ẢNH: BTC

Hướng đến giải thường niên

Bà Cao Thu Vân, Phó tổng giám đốc VSSG, Trưởng BTC, khẳng định Festival được định hướng trở thành hệ thống giải thường niên dành cho bóng đá cộng đồng, là không gian kết nối giữa CLB, HLV, phụ huynh và cộng đồng cùng chung tay vì sự phát triển của bóng đá trẻ.

Ông Trần Huy Đức, Ủy viên BCH VFF cho biết BTC không thu lệ phí tham dự của các đội, chỉ thu khoản nhỏ tiền ký quỹ và sẽ hoàn trả sau giải; đồng thời hỗ trợ một phần kinh phí di chuyển cho các CLB ở xa, cung cấp sân bãi, bóng, nước, sữa phục vụ tập luyện và thi đấu. Giám sát, trọng tài tham gia không nhận thù lao, chỉ được BTC lo chỗ ở, còn tự túc di chuyển. Năm nay giải ưu tiên các trung tâm bóng đá cộng đồng, những năm tới có thể mở rộng sang các CLB chuyên nghiệp và trung tâm năng khiếu.



