Khi HLV Kim Sang-sik nôn nóng

Những quyết định lúc sớm, lúc muộn

Sự sốt ruột của nhà cầm quân người Hàn Quốc thể hiện rõ ngay từ phút 41, khi ông quyết định rút Đình Bắc ra nghỉ để tung Tài Lộc vào sân. Đây là một sự thay đổi khá sớm, chỉ sau hơn nửa hiệp 1, cho thấy HLV Kim Sang-sik không còn kiên nhẫn chờ đợi sự đột biến từ đội hình ban đầu, dù đội tuyển Việt Nam khi đó vẫn đang tạo ra hàng loạt cơ hội, chỉ là chưa thể chuyển hóa thành bàn thắng.

HLV Kim Sang-sik ngồi gục xuống tiếc nuối với pha bỏ lỡ ở giữa hiệp 1 của Đình Bắc

Sau khi bỏ lỡ một số cơ hội, Đình Bắc bị thay ra ẢNH: MINH TÚ

Ngược lại, ở phía cuối trận đấu, ông Kim lại tỏ ra chậm trễ hơn hẳn. Phải tới tận phút 90+2, khi trận đấu chỉ còn được tính bằng giây, HLV Kim Sang-sik mới thực hiện những sự thay đổi cuối cùng, tung Thành Long và Việt Cường vào sân. Quyết định này gần như không còn ý nghĩa về mặt chuyên môn, khi thời gian còn lại là quá ít để các cầu thủ mới vào sân có thể tạo ra khác biệt. Lúc thì hơi sớm, lúc thì lại quá muộn, sự thiếu nhất quán trong cách xử lý các quân bài chiến thuật phần nào phản ánh đúng tâm lý của một HLV đang chịu nhiều áp lực.

Áp lực ấy còn thể hiện rõ hơn qua những phản ứng hiếm thấy ngoài đường biên. Chưa bao giờ người ta chứng kiến HLV Kim Sang-sik phản ứng dữ dội đến vậy ở một trận đấu vòng bảng: quỳ sụp xuống sân, vò đầu bứt tóc đầy tiếc nuối mỗi khi học trò bỏ lỡ cơ hội. Đó là hình ảnh của một chiến lược gia hiểu rõ cái giá phải trả nếu để vuột mất chiến thắng trước một đối thủ vốn bị đánh giá thấp hơn.

Áp lực mang tên Indonesia

Sự nôn nóng của HLV Kim Sang-sik có lý do. Ông hiểu rằng phía trước là chuyến làm khách đầy cam go trước Indonesia, đối thủ được đánh giá sẽ khó chơi hơn rất nhiều so với Singapore. Chính vì vậy, giành chiến thắng ngay trên sân nhà trước một đối thủ vốn bị xem là yếu hơn từng là mục tiêu bắt buộc, vừa để chắc suất đi tiếp sớm, vừa để tạo đà tâm lý thuận lợi trước thử thách lớn phía sau. Việc không thể hoàn thành mục tiêu ấy khiến toàn bộ gánh nặng giờ đây dồn cả vào cuộc đối đầu Indonesia trên sân Pakansari.

HLV Kim Sang-sik quỳ xuống sân đầy tiếc nuối ẢNH: MINH TÚ

Chia sẻ trong buổi họp báo sau trận, HLV Kim Sang-sik thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế của toàn đội: "Để tìm ra điểm sáng ở trận này, có lẽ hơi khó. Chúng tôi đã thể hiện ý chí mãnh liệt, các cầu thủ thể hiện hết mình trên sân, tạo ra nhiều cơ hội. Đội tuyển Việt Nam phải nỗ lực để chơi hay hơn".

Ông cũng không giấu được sự tiếc nuối khi chưa thể mang về một chiến thắng cho khán giả nhà: "Tôi tiếc nuối vì Việt Nam chưa thắng để đáp lại tình cảm khán giả. Sáng mai (tức hôm nay, 1.8), toàn đội sẽ đi Indonesia. Mong CĐV truyền cho chúng tôi dũng khí và tự tin để tiếp tục hành trình".

Những lời chia sẻ ấy cho thấy rõ tâm trạng của một HLV vừa thất vọng vì kết quả trước mắt, vừa đang gấp rút hướng tâm trí sang thử thách tiếp theo. Với đội tuyển Việt Nam, chúng ta còn rất nhiều điều cần phải làm.