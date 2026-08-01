Chuyên gia châu Á: Singapore may mắn thoát thua Việt Nam, bảng A đang rất khó lường

Trong bài phân tích sau trận, Gabriel Tan cho rằng Singapore đã trải qua một trong những trận đấu khó khăn nhất kể từ đầu giải. Đội khách phải chống đỡ sức ép liên tục từ đội tuyển Việt Nam, nhiều thời điểm chỉ còn biết trông chờ vào sự xuất sắc của thủ môn Izwan Mahbud.

Chuyên gia của ESPN chỉ ra: “Hai tình huống xà ngang cứu thua sau các pha dứt điểm của Nguyễn Hoàng Đức và Tài Lộc là minh chứng rõ nhất cho việc Singapore đã có phần may mắn. Bên cạnh đó, đội tuyển Việt Nam còn tạo ra hàng loạt cơ hội ngon ăn nhưng đều bỏ lỡ vì những pha xử lý thiếu chính xác ở thời khắc quyết định”.

Đội tuyển Singapore chịu nhiều sức ép từ đội tuyển Việt Nam (áo đỏ) ẢNH: MINH TÚ

Singapore rất kiên cường trước đội tuyển Việt Nam

Theo Gabriel Tan, đội tuyển Việt Nam hoàn toàn làm chủ thế trận, liên tục gây sức ép và khiến hàng phòng ngự Singapore phải hoạt động hết công suất. Tuy nhiên, việc không thể tận dụng các cơ hội đã khiến thầy trò HLV Kim Sang-sik chỉ có thể chấp nhận kết quả hòa không bàn thắng.

Dẫu vậy, chuyên gia châu Á cũng dành nhiều lời khen cho tinh thần thi đấu của Singapore. Ông đánh giá đội bóng của HLV Gavin Lee đã phòng ngự đầy kỷ luật, giữ được sự tập trung trong suốt 90 phút và biết cách vượt qua những thời điểm khó khăn nhất để bảo toàn mành lưới.

Đáng chú ý, Gabriel Tan cho rằng Singapore không chỉ biết chống đỡ. Sau khi đứng vững trước sức ép của đội chủ nhà, đội bóng đảo quốc dần tạo ra những pha phản công nguy hiểm trong hiệp hai. Nếu không có sự xuất sắc của thủ môn Lê Giang Patrik ở cuối trận, Singapore thậm chí đã có thể tạo nên chiến thắng đầy bất ngờ ngay tại Mỹ Đình.

Đội tuyển Singapore (áo xanh) vẫn dẫn đầu bảng A sau lượt đấu thứ 3 ẢNH: MINH TÚ

Với trận hòa này, Singapore có 7 điểm sau 3 lượt đấu và tiếp tục dẫn đầu bảng A. Theo đánh giá của Gabriel Tan, cục diện bảng đấu đang trở nên rất khó lường khi cả 3 đội tuyển là Singapore, Việt Nam và Indonesia đều còn nguyên cơ hội cạnh tranh hai tấm vé vào bán kết.

Chuyên gia của ESPN nhận định: “Cuộc đối đầu giữa đội tuyển Việt Nam và Indonesia ở lượt đấu tiếp theo, diễn ra vào ngày 3.8 sẽ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Kết quả trận đấu này không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến cơ hội đi tiếp của hai đội mà còn tác động lớn đến lợi thế của Singapore trong cuộc đua giành vé vào vòng bán kết”.