Báo Singapore: ‘Đội tuyển Việt Nam thật sự rất mạnh nhưng chúng ta xứng đáng có điểm’

Theo The Straits Times, Singapore đã tạo nên một trong những kết quả đáng khích lệ nhất trong nhiều năm gần đây khi cầm chân nhà đương kim vô địch ASEAN Cup ngay trên sân Mỹ Đình. Tờ báo nhận định dù bị đánh giá thấp hơn rất nhiều so với đội tuyển Việt Nam, các cầu thủ Singapore vẫn thi đấu đầy tự tin, giữ cự ly đội hình hợp lý và khiến hàng công chủ nhà gần như bế tắc.

The Straits Times nhấn mạnh: “Đội tuyển Việt Nam thật sự rất mạnh và họ nhập cuộc với thế trận áp đảo, liên tục tạo sức ép. Đội chủ nhà tung ra nhiều cú sút nguy hiểm, trong đó Trương Tiến Anh, Thành Chung và Nguyễn Hoàng Đức đều có cơ hội mở tỷ số. Tuy nhiên, thủ môn kỳ cựu Izwan Mahbud cùng hàng phòng ngự Singapore đã đứng vững trước sức ép của hơn 31.000 khán giả tại sân Mỹ Đình”.

Đội tuyển Singapore (áo xanh) có trận hòa quý giá trên sân đội tuyển Việt Nam ẢNH: MINH TÚ

"Đội tuyển Việt Nam để lại sự tiếc nuối, Singapore giành 1 điểm quả cảm"

Tờ báo Singapore cũng mô tả: "Đội tuyển Việt Nam có rất nhiều khoảnh khắc tiếc nuối, từ pha đánh đầu chệch cột dọc của Thành Chung cho đến cú dứt điểm đưa bóng trúng xà ngang của Hoàng Đức. HLV Kim Sang-sik nhiều lần bày tỏ sự thất vọng bên ngoài đường biên khi các học trò không thể xuyên thủng hàng thủ đối phương".

Trong khi chủ yếu tập trung phòng ngự, Singapore vẫn tạo được những tình huống phản công đáng chú ý. The Straits Times cho rằng đội khách suýt tạo nên cú sốc khi Jacob Mahler rồi Shawal Anuar đều khiến hàng thủ Việt Nam phải làm việc vất vả ở nửa cuối hiệp hai. Theo tờ báo này, Singapore thậm chí còn tiến rất gần đến chiến thắng đầu tiên trước Việt Nam sau gần ba thập niên.

Đáng chú ý, tờ báo của Singapore đánh giá sự kỷ luật chính là chìa khóa giúp đội bóng của HLV Gavin Lee giành kết quả tích cực. Dù lép vế về quyền kiểm soát bóng cũng như số cơ hội tạo ra, Singapore vẫn giữ được sự bình tĩnh, tổ chức phòng ngự chặt chẽ và buộc đội tuyển Việt Nam chủ yếu phải dứt điểm từ ngoài vòng cấm.

Trong khi đó, Channel NewsAsia cũng đánh giá Singapore đã tạo nên kết quả đáng khích lệ khi cầm hòa "đội bóng mạnh trong khu vực" ngay trên sân Mỹ Đình. Tờ báo nhận xét dù đội tuyển Việt Nam áp đảo về số cơ hội và quyền kiểm soát thế trận, các học trò HLV Gavin Lee vẫn phòng ngự đầy kỷ luật.

Channel NewsAsia nhận định: "1 điểm giành được trước đội tuyển Việt Nam là phần thưởng xứng đáng cho màn trình diễn đầy quyết tâm của Singapore".

Truyền thông Singapore đánh giá trận hòa trên sân đội tuyển Việt Nam sẽ giúp cơ hội vào bán kết của đội nhà rộng mở ẢNH: MINH TÚ

Sau trận đấu, hậu vệ Lionel Tan bày tỏ niềm tự hào với màn trình diễn của toàn đội: "Hôm nay chúng tôi đã chơi như một tập thể thống nhất. Chúng tôi luôn bước vào mỗi trận đấu với mục tiêu giành chiến thắng, nhưng hôm nay có được 1 điểm cũng là kết quả rất xứng đáng. Việt Nam là đối thủ rất mạnh và tôi nghĩ cả hai đội đều xứng đáng có điểm".

Kết quả hòa 0-0 giúp Singapore tiếp tục dẫn đầu bảng A với 7 điểm sau 3 trận, nhiều hơn Indonesia 1 điểm nhưng đã thi đấu nhiều hơn một trận. Trong khi đó, đội tuyển Việt Nam có 4 điểm sau 2 trận, đứng thứ 3 và sẽ có màn đối đầu quan trọng với Indonesia ở lượt đấu tiếp theo.