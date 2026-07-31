Báo Đông Nam Á: ‘Việt Nam áp đảo Singapore nhưng phung phí quá nhiều cơ hội vàng’

Ngay sau trận đấu tối 31.7, nhiều tờ báo lớn trong khu vực đã dành sự quan tâm đặc biệt đến màn so tài giữa đội tuyển Việt Nam và Singapore. Dù mỗi tờ có góc nhìn khác nhau, điểm chung là đều thừa nhận đội tuyển Việt Nam kiểm soát thế trận và tạo ra nhiều cơ hội hơn, nhưng không thể chuyển hóa thành bàn thắng.

CNN Indonesia bình luận với tiêu đề: "Việt Nam bị Singapore cầm hòa tiếc nuối dù thi đấu áp đảo, có nhiều cơ hội vàng". Bài viết của CNN Indonesia cho rằng đội chủ nhà đã làm chủ hoàn toàn hiệp 1, liên tục tổ chức tấn công và tạo ra hàng loạt cơ hội ngon ăn.

Đình Bắc (số 9) có cơ hội ăn bàn trong hiệp 1 nhưng không thể tận dụng thành công ẢNH: MINH TÚ

Theo CNN Indonesia, Xuân Son cùng các đồng đội đã có nhiều thời điểm ở rất gần bàn thắng nhưng thiếu một chút may mắn cũng như sự chính xác trong khâu dứt điểm. Đến hiệp 2, Singapore bắt đầu có những pha phản công đáng chú ý, trong đó cơ hội của Ilhan Fandi ở phút 78 là tình huống nguy hiểm nhất bên phía đội khách. Tuy nhiên, cả hai đội đều không thể phá vỡ thế bế tắc và chấp nhận chia điểm.

Trong khi đó, Bola nhìn nhận kết quả hòa này là thành công đối với Singapore. Tờ báo Indonesia giật tít: "Singapore giành điểm ngay trên sân nhà của Việt Nam, tạo nên mối đe dọa ở bảng A”.

Bola nhấn mạnh đội tuyển Việt Nam liên tục ép sân trong hiệp 1 với những cơ hội của Trương Tiến Anh, Nguyễn Đình Bắc, Nguyễn Thanh Chung và Nguyễn Xuân Son, nhưng tất cả đều không thể đánh bại hàng phòng ngự cùng thủ môn Mohamed Izwan. Sang hiệp 2, Singapore duy trì sự kỷ luật trong phòng ngự, đồng thời tạo ra một số pha phản công nguy hiểm để bảo toàn tỷ số 0-0.

Đội tuyển Việt Nam phung phí cơ hội, chia điểm tiếc nuối trước Singapore

Trận hòa của đội tuyển Việt Nam khiến bảng A trở nên hấp dẫn

Tờ báo này đánh giá 1 điểm tại Mỹ Đình giúp Singapore nắm lợi thế lớn trong cuộc đua giành vé vào bán kết, đồng thời tạo thêm áp lực cho đội tuyển Việt Nam trước chuyến làm khách trên sân Indonesia ở lượt trận kế tiếp.

Ở Thái Lan, bình luận viên Jay Worapath cho rằng bảng A đang trở nên cực kỳ khó lường sau trận hòa này. Ông nhận định: "Đội tuyển Việt Nam chỉ có thể hòa không bàn thắng trên sân nhà trước Singapore, khiến cuộc đua giành vé vào vòng trong trở nên rộng mở. Hai suất đi tiếp sẽ là cuộc cạnh tranh giữa Singapore, Indonesia và Việt Nam".

Truyền thông Đông Nam Á nhận định chặng đường phía trước của đội tuyển Việt Nam sẽ gặp nhiều khó khăn hơn sau khi để mất điểm trên sân nhà ẢNH: MINH TÚ

Đáng chú ý, Jay Worapath cảnh báo đội tuyển Việt Nam sẽ chịu áp lực rất lớn ở trận gặp Indonesia sắp tới. Theo Jay Worapath, thêm một trận hòa sẽ khiến tình thế của nhà đương kim vô địch trở nên rất nguy hiểm, còn một thất bại có thể đồng nghĩa với việc bị loại ngay từ vòng bảng.

Trang này cũng đặc biệt tiếc nuối cho đội tuyển Việt Nam khi thống kê rằng chỉ riêng trong hiệp 1, các học trò của HLV Kim Sang-sik đã tạo ra tới 13 cơ hội nhưng không ghi nổi bàn thắng, trong khi Singapore chỉ có hai pha phản công và đều không thực sự nguy hiểm.

Trong khi đó, Thairath Sport của Thái Lan bình luận ngắn gọn: "Đội tuyển Việt Nam phung phí nhiều cơ hội vàng và hòa trận đấu ngay trên sân nhà. Kết quả này giúp Singapore tiếp tục giữ ngôi đầu bảng A với 7 điểm, còn Việt Nam mới có 4 điểm sau 2 trận”.

Tại Malaysia, Makanbola cũng dành lời khen cho hệ thống phòng ngự của Singapore. Theo trang báo này, đội bóng đảo quốc đã thi đấu đầy kỷ luật, còn thủ môn Mohamed Izwan trở thành điểm tựa quan trọng giúp Singapore đứng vững trước sức ép liên tục từ đội chủ nhà.

Makanbola cho rằng đội tuyển Việt Nam đã tạo được rất nhiều cơ hội nhưng sự thiếu sắc bén trong khâu dứt điểm khiến "Chiến binh sao vàng" phải chấp nhận đánh rơi điểm số ngay trên sân Mỹ Đình. Kết quả này giúp Singapore tiếp tục bất bại và giữ lợi thế trong cuộc đua giành vé vào bán kết, còn đội tuyển Việt Nam buộc phải hướng đến mục tiêu giành kết quả tích cực trên sân Indonesia ở lượt đấu tiếp theo.