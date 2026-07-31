Bảng xếp hạng mới nhất ASEAN Cup 2026: Việt Nam tụt xuống thứ 3, phải thắng Indonesia mới đi tiếp

Đội tuyển Việt Nam hòa thất vọng Singapore

Tối 31.7, đội tuyển Việt Nam có trận đấu nhọc nhằn trước Singapore, khiến thầy trò HLV Kim Sang-Sik lỡ mất nhiều mục tiêu.

Sau hiệp 1 hòa không bàn thắng, Tài Lộc đã để lại những dấu ấn khi vào sân thay Đình Bắc, giúp lần đầu trình làng hàng công toàn nhập tịch Brazil.

Nhưng rồi 15 cú sút chỉ có 2 tình huống trúng đích đã khiến đội tuyển Việt Nam chỉ có thể chấp nhận rời sân với trận hòa 0-0 đáng thất vọng.

HLV Kim Sang-sik có nhiều điều không hài lòng với đội tuyển Việt Nam Ảnh: Minh Tú

Đội tuyển Việt Nam phung phí cơ hội, chia điểm tiếc nuối trước Singapore

Pha lên tham gia tấn công của Thành Chung Ảnh: Minh tú

Trước đó, Indonesia cũng có chiến thắng nhưng theo cách dưới kỳ vọng, khi Timor Leste chỉ còn 10 người từ phút 21 nhưng phải đến phút 74 mới khai thông thế bế tắc và rời sân với tỷ số chung cuộc 3-0.

Kết quả này giúp cục diện bảng A trở nên hấp dẫn khó ngờ, khi Singapore tạm xếp đầu với 7 điểm sau 3 trận.

Indonesia tạm xếp nhì bảng với 6 điểm sau 2 trận. Trong khi đó đội tuyển Việt Nam tụt hạng, rớt xuống thứ 3 với chỉ 4 điểm.

Đội tuyển Việt Nam phung phí cơ hội, chia điểm tiếc nuối trước Singapore

Xuân Son bị đeo bám bởi một cầu thủ Singapore Ảnh: Minh Tú

Thế cuộc nảy chắc chắn sẽ khiến đội tuyển Việt Nam gặp rất nhiều áp lực khi đấu trên sân khách Indonesia vào ngày 3.8.

Đây nhiều khả năng sẽ là trận có tính quyết định rất lớn đến cuộc đua ngôi đầu bảng A ASEAN Cup 2026, thậm chí tham vọng bảo vệ chức vô địch.