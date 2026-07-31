Đội tuyển Việt Nam hoàn toàn bế tắc, bị Singapore chia điểm quá đáng tiếc: Đại chiến Indonesia ngày nào?

Áp đảo nhưng không thể ghi bàn

Sau chiến thắng tưng bừng 7-0 trước Timor Leste ở trận ra quân, đội tuyển Việt Nam trở về sân Mỹ Đình để tiếp đón Singapore ở lượt trận thứ hai bảng A ASEAN Cup 2026 vào tối 31.7. Trước đối thủ được đánh giá là cạnh tranh trực tiếp tấm vé vào bán kết, thầy trò HLV Kim Sang-sik hướng đến mục tiêu giành trọn 3 điểm để tạo lợi thế trong cuộc đua ngôi đầu bảng.

Những phút đầu trận diễn ra khá cân bằng khi đội tuyển Singapore chủ động kiểm soát bóng và triển khai lối chơi chắc chắn. Đội tuyển Việt Nam lựa chọn cách nhập cuộc thận trọng, chờ thời cơ. Ngay phút thứ 2, Đình Bắc đã có cơ hội đầu tiên sau tình huống băng xuống bên cánh trái, nhưng đường căng ngang của anh không có đồng đội nào kịp tiếp ứng.

Đội tuyển Việt Nam trở lại thi đấu trên sân Mỹ Đình ẢNH: MINH TÚ

Sau khoảng 10 phút đầu còn nhiều đường chuyền thiếu chính xác ở hàng thủ, đội tuyển Việt Nam dần lấy lại thế trận và bắt đầu gia tăng sức ép. Phút 12, Quang Hải thực hiện đường chuyền dài chuẩn xác để Văn Vĩ phối hợp cùng Đình Bắc, nhưng cú dứt điểm ở góc hẹp của tiền đạo trẻ lại đi chệch cột dọc.

Sự năng nổ của Tiến Anh bên cánh phải liên tục tạo ra khác biệt. Phút 18, hậu vệ này tung cú sút xa buộc thủ môn Mohamad Izwan phải trổ tài cứu thua. Bóng bật ra đúng vị trí của Đình Bắc nhưng trong tư thế rất thuận lợi trước khung thành gần như bỏ trống, chân sút mang áo số 9 lại dứt điểm vọt xà đầy đáng tiếc.

Đội tuyển Việt Nam phung phí cơ hội, chia điểm tiếc nuối trước Singapore

Sức ép của đội tuyển Việt Nam ngày càng lớn. Tiến Anh tiếp tục trở thành điểm sáng với những pha leo biên và tạt bóng chính xác, tạo điều kiện để Đình Bắc (phút 22), Xuân Son (phút 29) rồi Thành Chung (phút 27 và 35) liên tiếp có cơ hội dứt điểm. Tuy nhiên, hoặc các cú sút thiếu chính xác, hoặc hàng thủ Singapore và thủ môn Mohamad Izwan kịp thời hóa giải.

Phút 30, đội tuyển Việt Nam tiến rất gần bàn mở tỷ số khi Hoàng Đức tung cú sút xa từ khoảng 25 m. Bóng vượt ngoài tầm với của thủ môn Singapore nhưng lại dội đúng xà ngang trong sự tiếc nuối của hàng vạn khán giả trên sân Mỹ Đình.

Đình Bắc có hiệp đấu đáng quên trước khi bị thay ra ở cuối hiệp 1 ẢNH: MINH TÚ

Tài Lộc được tung vào sân thay Đình Bắc ẢNH: MINH TÚ

Chỉ trong khoảng 15 phút cuối hiệp 1, đội tuyển Việt Nam tạo ra tới 7 cơ hội nguy hiểm nhưng vẫn không thể xuyên thủng hàng phòng ngự đội khách. Khi hàng công liên tục bỏ lỡ cơ hội, HLV Kim Sang-sik buộc phải điều chỉnh nhân sự từ phút 41, rút Đình Bắc rời sân để đưa Tài Lộc vào thay.

Hai lần xà ngang từ chối và hàng loạt cơ hội bị bỏ lỡ

Sau giờ nghỉ, đội chủ nhà tiếp tục duy trì sức ép. Ngay phút 48, Xuân Son làm tường thuận lợi để Hoàng Hên tung cú sút từ tuyến hai nhưng bóng lại đi chệch khung thành. Ba phút sau, Quang Hải có đường chuyền đầy cảm giác để Xuân Son bật cao đánh đầu, tuy nhiên bóng vẫn đi vọt xà.

Dù liên tục kiểm soát bóng và dồn ép đối thủ, đội tuyển Việt Nam vẫn thiếu sự sắc bén ở những pha xử lý cuối cùng. Các tình huống tạt bóng bổng được triển khai nhiều nhưng không tạo ra điểm chạm đủ tinh tế để chuyển hóa thành bàn thắng.

Hoàng Hên rất nỗ lực nhưng chưa thể biến cơ hội thành bàn thắng ẢNH: MINH TÚ

Trong khi đó, Singapore cũng cho thấy họ không chỉ biết phòng ngự. Sau khi tung Ilhan Fandi vào sân từ phút 56, đội khách bắt đầu tổ chức nhiều pha phản công nguy hiểm hơn. Khoảng trống phía sau hàng thủ Việt Nam xuất hiện ngày một nhiều khi đội chủ nhà buộc phải dâng cao tìm bàn thắng.

Phút 60, đội tuyển Việt Nam có một trong những pha phối hợp đẹp mắt nhất trận đấu. Tài Lộc, Hoàng Hên và Xuân Son liên tục đập nhả khiến hàng thủ Singapore rối loạn, trước khi Tiến Anh băng vào dứt điểm một chạm nhưng bóng lại đi chệch cột trong gang tấc.

Xuân Son năng nổ trên hàng công nhưng chưa có duyên ghi bàn trận này ẢNH: MINH TÚ

Nhận thấy hàng công thiếu sự kết nối, HLV Kim Sang-sik tiếp tục điều chỉnh lực lượng. Phút 72, Tuấn Tài và Hai Long được tung vào sân thay Văn Vĩ và Hoàng Hên nhằm tăng tốc độ cũng như tạo thêm đột biến ở tuyến trên.

Những phút cuối trận diễn ra đầy căng thẳng. Phút 77, đội tuyển Việt Nam suýt phải trả giá khi hàng thủ để đối phương thoải mái băng xuống dứt điểm trong vòng cấm. Rất may, thủ môn Lê Giang Patrik đã phản xạ xuất sắc cứu thua, trước khi Anouar đánh đầu vọt xà ở tình huống bồi tiếp theo.

Nỗ lực tấn công của đội tuyển Việt Nam tiếp tục được duy trì đến cuối trận. Phút 80, Tài Lộc tung cú sút xa đẹp mắt nhưng bóng lại dội xà ngang. Đây đã là lần thứ hai khung gỗ từ chối bàn thắng của đội chủ nhà, sau cú sút của Hoàng Đức trong hiệp một.

Đội tuyển Singapore đã phòng ngự kiên cường và còn tạo ra được một số cơ hội nguy hiểm ẢNH: MINH TÚ

HLV Kim Sang-sik sẽ phải chấn chỉnh đội hình kỹ càng trước trận gặp Indonesia ẢNH: MINH TÚ

Sau tình huống thoát thua, Singapore càng chơi tự tin hơn và liên tục tổ chức những pha phản công nguy hiểm. Phút 83, Ilhan Fandi phối hợp bật tường với đồng đội trước khi tung cú sút xa bằng chân trái, nhưng bóng đi vọt xà ngang. Chỉ hai phút sau, Anouar có pha đi bóng táo bạo rồi dứt điểm ở góc hẹp, buộc thủ môn Lê Giang Patrik phải đổ người cứu thua xuất sắc, giúp đội tuyển Việt Nam tránh khỏi bàn thua trong thời điểm nhạy cảm của trận đấu.

Chung cuộc, đội tuyển Việt Nam hòa Singapore 0-0 trong trận đấu mà thầy trò HLV Kim Sang-sik hoàn toàn lấn lướt về thế trận và số cơ hội tạo ra. Tuy nhiên, khả năng tận dụng thời cơ thiếu hiệu quả khiến đội chủ nhà không thể giành chiến thắng. Trận hòa này cũng cho thấy đội tuyển Việt Nam vẫn còn nhiều vấn đề cần cải thiện ở khâu dứt điểm và sự kết nối trên hàng công trước những thử thách khó khăn hơn ở chặng đường tiếp theo của ASEAN Cup 2026. Với kết quả này, đội tuyển Việt Nam tụt xuống vị trí thứ ba trên BXH bảng A (sau Singapore và Indonesia) nhưng thi đấu ít hơn Singapore 1 trận.

Ngày 3.8, Việt Nam đấu Indonesia trên sân khách.