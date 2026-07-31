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Đội tuyển Việt Nam trước Singapore: Thước đo cho bản lĩnh của nhà đương kim vô địch
Video Thể thao

Đội tuyển Việt Nam trước Singapore: Thước đo cho bản lĩnh của nhà đương kim vô địch

Quỳnh Phương
Quỳnh Phương

Chiến thắng 7-0 trước Timor Leste giúp đội tuyển Việt Nam có màn khởi đầu hoàn hảo tại ASEAN Cup 2026. Tuy nhiên, cuộc tiếp đón Singapore trên sân Mỹ Đình lúc 20 giờ ngày 31.7 mới là trận đấu mang tính bản lề, không chỉ quyết định cục diện bảng A mà còn cho thấy thầy trò HLV Kim Sang-sik đã sẵn sàng đến đâu trên hành trình bảo vệ chức vô địch.

Đội tuyển Việt Nam bước vào ASEAN Cup 2026 với vị thế của nhà đương kim vô địch. Chiến thắng 7-0 trước Timor Leste tạo màn khởi đầu thuận lợi, nhưng những cuộc đối đầu với Singapore và Indonesia mới là thước đo thực sự cho sức mạnh của thầy trò HLV Kim Sang-sik.

Điểm tựa của đội tuyển Việt Nam là bộ khung giàu kinh nghiệm, kết hợp với lớp cầu thủ trẻ và lực lượng nhập tịch, Việt kiều giúp đội hình có chiều sâu. Tuy nhiên, chuỗi trận bất bại hai năm qua phần lớn diễn ra trước các đối thủ không quá mạnh, nên bản lĩnh của đội tuyển vẫn cần được kiểm chứng trước những đối thủ cạnh tranh trực tiếp.

Đội tuyển Việt Nam trước Singapore: Thước đo cho bản lĩnh của nhà đương kim vô địch

Singapore là thử thách không dễ vượt qua với lối chơi kỷ luật và tiền đạo Ilhan Fandi đang có phong độ cao. Trong khi đó, hàng công đội tuyển Việt Nam cũng cần tận dụng tốt cơ hội, bởi những trận đấu sắp tới sẽ không còn dễ dàng như trước Timor Leste.

Với lợi thế sân nhà và lực lượng nhỉnh hơn, đội tuyển Việt Nam vẫn được đánh giá cao. Tuy nhiên, đây không chỉ là trận đấu giành 3 điểm, mà còn là cơ hội để thầy trò HLV Kim Sang-sik khẳng định bản lĩnh trước khi bước vào cuộc đối đầu then chốt với Indonesia.

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