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Muốn hạ Singapore, đội tuyển Việt Nam phải ‘giải bài toán’ Ilhan Fandi
Video Thể thao

Muốn hạ Singapore, đội tuyển Việt Nam phải ‘giải bài toán’ Ilhan Fandi

Quỳnh Phương
Quỳnh Phương
Cuộc tiếp đón Singapore trên sân Mỹ Đình lúc 20 giờ ngày 31.7 mới được xem là bài kiểm tra thực sự cho thầy trò HLV Kim Sang-sik. Muốn giành trọn 3 điểm và chiếm lợi thế trong cuộc đua vào bán kết, đội tuyển Việt Nam cần đặc biệt cảnh giác với tiền đạo Ilhan Fandi cùng lối chơi tấn công biên rất khó chịu của đối thủ.

Bài toán lớn nhất dành cho hàng thủ đội tuyển Việt Nam là tiền đạo Ilhan Fandi. Sở hữu chiều cao 1,83 m cùng khả năng chọn vị trí và không chiến rất tốt, chân sút số 1 của Singapore đã ghi 2 bàn sau hai lượt trận, trong đó có pha đánh đầu mở tỷ số vào lưới Timor Leste sau một tình huống tạt bóng từ cánh trái.

Các trung vệ đội tuyển Việt Nam cần duy trì cự ly hợp lý, chủ động tranh chấp và không để Ilhan Fandi có khoảng trống bật nhảy trong vòng cấm. Với kinh nghiệm và khả năng đọc tình huống, Thành Chung nhiều khả năng sẽ được giao nhiệm vụ theo sát tiền đạo nguy hiểm nhất của Singapore.

Muốn hạ Singapore, đội tuyển Việt Nam phải ‘giải bài toán’ Ilhan Fandi

Không chỉ tập trung vào Ilhan Fandi, đội tuyển Việt Nam cũng phải hạn chế những quả tạt từ hai biên - phương án tấn công hiệu quả nhất của Singapore. Cả hai bàn thắng mà đội bóng đảo quốc ghi vào lưới Timor Leste đều xuất phát từ các tình huống đưa bóng từ cánh, cho thấy đây là miếng đánh mà HLV Gavin Lee khai thác rất nhiều.

Nếu kiểm soát tốt hai hành lang, hạn chế các tình huống bóng bổng và khóa chặt Ilhan Fandi, đội tuyển Việt Nam hoàn toàn có cơ sở để giành trọn 3 điểm, qua đó tạo lợi thế trong cuộc đua giành ngôi đầu bảng A trước chuyến làm khách đầy khó khăn trên sân Indonesia.

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