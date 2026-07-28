Bài toán bản quyền không phải là vấn đề mới. Từ khoảng 200.000 USD tại ASIAD 17 năm 2014, giá bản quyền tăng lên khoảng 2 triệu USD ở ASIAD 18. Đến ASIAD 19, mức chào bán ban đầu lên tới 15 triệu USD trước khi giảm còn khoảng 7 triệu USD, chưa bao gồm thuế và chi phí truyền dẫn. Dù vậy, con số này vẫn vượt khả năng chi trả của các đơn vị phát sóng trong nước và cuối cùng không có thỏa thuận nào được ký kết.

Chi phí bản quyền ngày càng cao buộc các đơn vị truyền hình phải cân nhắc hiệu quả kinh doanh. Trong khi doanh thu từ quảng cáo và tài trợ chưa đủ bù đắp, việc mua bản quyền có thể dẫn đến nguy cơ thua lỗ. Bởi vậy, sự đồng hành của các doanh nghiệp tài trợ vẫn là yếu tố then chốt nếu muốn đưa ASIAD đến với khán giả Việt Nam.

Khán giả Việt Nam nguy cơ không được xem trực tiếp ASIAD 20

Nếu các cuộc đàm phán không đạt kết quả trước ngày khai mạc, người hâm mộ Việt Nam nhiều khả năng sẽ không thể theo dõi trực tiếp ASIAD 20 trên các kênh truyền hình trong nước.

Đây sẽ là điều đáng tiếc khi ASIAD 20 quy tụ hơn 40 môn thi đấu cùng hàng nghìn VĐV hàng đầu châu Á. Bóng đá tiếp tục là môn nhận được sự quan tâm lớn khi đội tuyển U.23 Việt Nam nằm ở bảng C cùng U.23 Uzbekistan, U.23 Philippines và U.23 Kuwait. Sau thành tích giành HCĐ giải U.23 châu Á 2026, thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh được kỳ vọng sẽ cạnh tranh tấm vé vào vòng đấu loại trực tiếp.

Bên cạnh bóng đá, các môn thế mạnh như cử tạ, bắn súng, karate, taekwondo, cầu mây và thể thao điện tử cũng được kỳ vọng sẽ mang về huy chương cho đoàn thể thao Việt Nam.