Highlight đội tuyển Singapore 2-0 Timor Leste: 3 điểm dễ dàng | ASEAN Cup 2026

Đội tuyển Singapore không gặp nhiều khó khăn để đánh bại Timor Leste với tỷ số 2-0 trong khuôn khổ vòng bảng ASEAN Cup 2026.