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Highlight đội tuyển Singapore 2-0 Timor Leste: 3 điểm dễ dàng | ASEAN Cup 2026
Video Thể thao

Highlight đội tuyển Singapore 2-0 Timor Leste: 3 điểm dễ dàng | ASEAN Cup 2026

Quỳnh Phương
Quỳnh Phương
Đội tuyển Singapore không gặp nhiều khó khăn để đánh bại Timor Leste với tỷ số 2-0 trong khuôn khổ vòng bảng ASEAN Cup 2026.

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