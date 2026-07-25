Highlight đội tuyển Myanmar 1-2 Malaysia: Ngược dòng kịch tính | ASEAN Cup 2026

Xem ASEAN Hyundai Cup 2026 trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn Tin liên quan Xuân Son - Hoàng Hên điển trai ngời ngời, về nước sau màn ra quân ấn tượng ở ASEAN Cup 2026 Khép lại chuyến thi đấu thành công tại Thái Lan với chiến thắng 7-0 trước Timor Leste, đội tuyển Việt Nam trở về Hà Nội trong chiều 25.7. Thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ có 4 ngày chuẩn bị cho màn tiếp đón Singapore trên sân Mỹ Đình. HLV Kim Sang-sik nói điều bất ngờ sau trận thắng 7-0, Đình Bắc tiết lộ màn ăn mừng đặc biệt Highlight đội tuyển Timor Leste 0-7 Việt Nam: Thắng giòn giã ngày ra quân | ASEAN Cup 2026 Chia sẻ Chọn Báo Thanh Niên làm nguồn ưu tiên trên Google tìm kiếm. Xem hướng dẫn. BƯỚC 1 Nhấp vào nút "Thêm Thanh Niên trên Google" hoặc mở trực tiếp đường dẫn này: https://www.google.com/preferences/source?q=thanhnien.vn BƯỚC 2 Tại trang vừa mở, tìm dòng "Báo Thanh Niên" và bấm vào ô vuông bên phải. Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là bạn đã thành công rồi! LƯU Ý NHỎ: Nếu muốn kiểm tra xem cài đặt còn hiệu lực không, bạn chỉ cần mở lại link trên là thấy ngay dấu tích xanh vẫn đang hiển thị. Chúc bạn đọc báo vui vẻ! Bình luận (0) Gửi bình luận Quan tâm nhất Mới nhất Xem thêm bình luận Khám phá thêm chủ đề ASEAN Cup 2026 Highlight Đội tuyển Myanmar Đội tuyển Malaysia Lội ngược dòng
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