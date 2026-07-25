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Highlight đội tuyển Myanmar 1-2 Malaysia: Ngược dòng kịch tính | ASEAN Cup 2026
Video Thể thao

Highlight đội tuyển Myanmar 1-2 Malaysia: Ngược dòng kịch tính | ASEAN Cup 2026

Quỳnh Phương
Quỳnh Phương
Đội tuyển Malaysia lội ngược dòng đánh bại đội tuyển Myanmar với tỷ số 2-1 ở lượt trận mở màn ASEAN Cup 2026.

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