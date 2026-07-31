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Thể thao Bóng đá Việt Nam

Chấm điểm đội tuyển Việt Nam 0-0 Singapore: Hên - Bắc - Son đều dưới 7, Lê Giang Patrik cao nhất

Đồng Nguyên Khang
Đồng Nguyên Khang
Theo thống kê từ Sofascore, đội tuyển Việt Nam được chấm điểm trung bình 6,94, nhỉnh hơn đôi chút so với mức 6,9 của Singapore trong trận hòa không bàn thắng trên sân Mỹ Đình tối 31.7. Và đương nhiên, các ngôi sao tấn công trong tay HLV Kim Sang-sik đều không có điểm số cao.

Người hùng Lê Giang Patrik

Ở phía đội tuyển Việt Nam, thủ môn Lê Giang Patrik là cái tên được chấm điểm cao nhất trận với 7,9 điểm khi anh có 2 pha cứu thua xuất sắc ở cuối trận, giúp đội tuyển Việt Nam tránh được trận thua.

Xếp sau đó là Trương Tiến Anh với điểm số 7,3 khi lên công về thủ nhịp nhàng. Tuy nhiên, chất lượng những đường căng ngang, tạt bóng của anh cần phải cải thiện. Các cầu thủ còn lại của đội tuyển Việt Nam không để lại màn trình diễn ấn tượng, có điểm số dao động gần 7.

Bên phía Singapore, trung vệ Jacob Mahler với nhiều tình huống cản phá xuất sắc, được chấm 7,9 điểm. Anh cũng được Sofascore đánh giá là cầu thủ xuất sắc nhất trận. Trong khi đó, tiền vệ gốc Nhật Bản Kyoga Nakamura cũng chơi ấn tượng với 7,6 điểm. Ngược lại, Song Ui-young, tiền vệ gốc Hàn Quốc chỉ nhận 5,9 điểm, thấp nhất trận đấu.

Chấm điểm đội tuyển Việt Nam 0-0 Singapore: Hên - Bắc - Son đều dưới 7, Lê Giang Patrik cao nhất- Ảnh 1.

Điểm số chi tiết của các cầu thủ đá chính

ẢNH: SOFASCORE

Nhạt nhòa hàng công đội tuyển Việt Nam

Điểm số của "mũi đinh ba" thể hiện sự bế tắc của đội tuyển Việt Nam. Tiền đạo cánh phải Hoàng Hên có 6,9 điểm. Cánh đối diện, Đình Bắc còn thấp hơn: 6,6 điểm. Và Xuân Son, với 3 cú dứt điểm trong 90 phút, chỉ được 6,4 điểm.

Đội tuyển Việt Nam phung phí cơ hội, chia điểm tiếc nuối trước Singapore

Tài Lộc, cầu thủ vào sân thay Đình Bắc ở phút 40, tạo được một số cơ hội nguy hiểm, có 1 lần đưa bóng trúng xà ngang. Nhờ đó, anh được chấm 7,3 điểm. Trong khi đó, Hai Long, Tuấn Tài lần lượt có 6,5 và 6,7 điểm. Những con số này cũng phản ánh rằng HLV Kim Sang-sik thay người thiếu hiệu quả.

Rõ ràng, đội tuyển Việt Nam còn nhiều điều phải làm. Trận đấu tiếp theo của Quang Hải và các đồng đội sẽ diễn ra lúc 20 giờ 30 ngày 3.8 trên sân Pakansari của Indonesia.

Chấm điểm đội tuyển Việt Nam 0-0 Singapore: Hên - Bắc - Son đều dưới 7, Lê Giang Patrik cao nhất- Ảnh 2.

Xuân Son...

ẢNH: Nguyễn Dương Toàn

Chấm điểm đội tuyển Việt Nam 0-0 Singapore: Hên - Bắc - Son đều dưới 7, Lê Giang Patrik cao nhất- Ảnh 3.

... lẫn Hoàng Hên đều không thể hiện được nhiều

ẢNH: Nguyễn Dương Toàn

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