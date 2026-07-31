AFC mô tả cực kỹ trận đội tuyển Việt Nam hòa Singapore, dự báo cuộc đối đầu Indonesia rất hay

Tối 31.7, trang chủ AFC dành sự chú ý lớn cho diễn biến bảng A ASEAN Cup. AFC nhấn mạnh Singapore đã gây ra không ít khó khăn cho nhà đương kim vô địch Việt Nam ngay trên sân Mỹ Đình, qua đó rời Hà Nội với 1 điểm quý giá sau trận hòa không bàn thắng.

Theo the-AFC: “Đội tuyển Việt Nam hoàn toàn chiếm ưu thế về thế trận trong phần lớn thời gian thi đấu. Đoàn quân của HLV Kim Sang-sik kiểm soát bóng vượt trội, liên tục gây sức ép về phía khung thành Singapore nhưng không thể đánh bại thủ môn kỳ cựu Izwan Mahbud, người có một trận đấu xuất sắc”.

Đội tuyển Việt Nam sở hữu nhiều cơ hội ăn bàn nhưng không thể xuyên thủng lưới Singapore ẢNH: MINH TÚ

Bảng A kịch tính, chờ trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Indonesia

The-AFC cũng mô tả những diễn biến của trận đấu: “Ngay từ phút 18, Izwan Mahbud đã từ chối cơ hội mở tỷ số của Trương Tiến Anh bằng một pha cứu thua quan trọng. Chỉ ít phút sau, Nguyễn Hoàng Đức khiến các CĐV chủ nhà tiếc nuối khi cú dứt điểm của anh tìm đến xà ngang”.

The-AFC nhận định đội tuyển Việt Nam duy trì thế trận áp đảo trong suốt hiệp 1 nhưng gặp khó khăn trong việc biến quyền kiểm soát bóng thành những cơ hội thật sự rõ ràng. Sang hiệp 2, kịch bản không thay đổi khi đội chủ nhà vẫn miệt mài tấn công nhưng thiếu sự sắc bén ở những tình huống quyết định.

Ở chiều ngược lại, Singapore gần như chỉ có một vài pha phản công đáng chú ý. Shawal Anuar từng đánh đầu đưa bóng đi vọt xà ở cuối trận trong cơ hội hiếm hoi của đội khách. Phía Việt Nam cũng thêm một lần đưa bóng dội khung gỗ khi Nguyễn Tài Lộc tung cú sút xa đầy uy lực nhưng không gặp may.

The-AFC nhận xét: “Tiếng còi mãn cuộc khép lại một đêm đáng thất vọng với đội tuyển Việt Nam khi họ không thể tận dụng lợi thế sân nhà để giành trọn 3 điểm. Sau kết quả này, Singapore tiếp tục dẫn đầu bảng A với 7 điểm sau 3 trận. Indonesia xếp ngay phía sau với 6 điểm sau 2 trận, còn đội tuyển Việt Nam đứng thứ ba với 4 điểm nhưng mới thi đấu 2 trận”.

Đáng chú ý, the-AFC cũng đặc biệt nhấn mạnh cuộc đối đầu giữa Indonesia và Việt Nam tại Bogor vào ngày 3.8 sẽ là trận đấu hấp dẫn và có thể quyết định những tấm vé vào bán kết của bảng A.

Đội tuyển Việt Nam sẽ có chuyến làm khách được dự đoán sẽ gặp nhiều khó khăn trên sân Indonesia ở lượt đấu thứ 3 ẢNH: MINH TÚ

Ngoài việc cập nhật diễn biến trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Singapore, the-AFC cũng quan tâm đến trận thắng 3-0 của Indonesia trước Timor Leste.

Ở trận đấu này, Timor Leste gặp bất lợi lớn từ phút 21 khi Jackson Fowler nhận thẻ đỏ. Dù vậy, đội bóng của HLV Ze Pedro vẫn chống đỡ kiên cường đến phút 74 trước khi sụp đổ.

Shane Pattynama mở tỷ số cho Indonesia sau đường kiến tạo của Dony Pamungkas. Chỉ 4 phút sau, Thom Haye ghi siêu phẩm từ chấm đá phạt để nhân đôi cách biệt. Đến phút 81, Mitch Baker ấn định chiến thắng 3-0 bằng pha đệm bóng cận thành sau đường căng ngang của Ragnar Oratmangoen.