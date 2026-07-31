Đình Bắc tự nhận thi đấu tệ trận gặp Singapore, khẳng định đanh thép một điều

Từng là người hùng với cú hat-trick và 1 kiến tạo trong chiến thắng 7-0 trước Timor Leste, Đình Bắc được kỳ vọng sẽ tiếp tục tỏa sáng trên sân Mỹ Đình. Tuy nhiên, tiền đạo 22 tuổi lại có màn trình diễn đáng quên khi không thể tạo ra khác biệt trước hàng phòng ngự Singapore vào tối 31.7.

Trận đấu thất vọng của Đình Bắc

Quyết định thay Đình Bắc ở phút 41 của HLV Kim Sang-sik trở thành một trong những chi tiết gây chú ý của trận đấu. Sau trận, chiến lược gia người Hàn Quốc cũng thẳng thắn cho biết học trò của mình "chưa hoàn thành tốt nhiệm vụ" và cần chấp nhận hy sinh vì mục tiêu chung của đội tuyển.

Về phần mình, Đình Bắc không né tránh trách nhiệm. Anh thừa nhận bản thân đã thi đấu dưới phong độ và bỏ lỡ những cơ hội có thể giúp đội tuyển Việt Nam giành trọn 3 điểm. Đình Bắc chia sẻ: "Màn trình diễn của em hôm nay chắc là rất tệ. Em đã bỏ lỡ hai tình huống, nếu giải quyết được thì chắc đội đã dễ dàng hơn".

Đình Bắc rời sân ngay trong hiệp 1, nhường chỗ cho Tài Lộc (số 13) ẢNH: MINH TÚ

Tiền đạo quê Nghệ An cho rằng bóng đá luôn có những trận đấu không như mong muốn và điều quan trọng nhất là phải biết đứng dậy sau thất bại. Đình Bắc bày tỏ: "Bản thân em cần cố gắng nhiều hơn. Đôi lúc bóng đá không thể suôn sẻ mãi được. Em sẽ cố gắng tập luyện để những trận tới làm tốt hơn nhiệm vụ của mình".

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Theo thống kê của Sofascore, trong hơn 40 phút có mặt trên sân, Đình Bắc chỉ thực hiện 4 đường chuyền, trong đó có 3 lần chính xác, không tạo ra cơ hội rõ rệt nào cho đồng đội. Anh tung ra 4 cú dứt điểm nhưng đều không đi trúng khung thành Singapore. Màn trình diễn này trái ngược hoàn toàn với trận ra quân, nơi Đình Bắc được bầu là cầu thủ xuất sắc nhất sau màn tỏa sáng rực rỡ trước Timor Leste.

Sau tiếng còi mãn cuộc, tiền đạo sinh năm 2004 cũng được hỏi về việc sẽ phải đối mặt với nhiều ý kiến chỉ trích trên mạng xã hội. Đình Bắc đáp ngắn gọn nhưng đầy quyết tâm: "Em sẽ trả lời bằng màn thể hiện trên sân cỏ".

Đình Bắc tỏ ra buồn bã khi bị thay ra ẢNH: MINH TÚ

Trong khi đó, HLV Kim Sang-sik khẳng định ông hiểu cảm giác tiếc nuối của Đình Bắc khi bị thay ra sớm, nhưng nhấn mạnh mọi quyết định đều hướng đến lợi ích chung của đội tuyển. Nhà cầm quân người Hàn Quốc cũng cho biết sẽ động viên học trò trước chuyến làm khách trên sân Indonesia.

Sau hai lượt trận, đội tuyển Việt Nam có 4 điểm, xếp thứ 3 bảng A và sẽ bước vào cuộc đối đầu rất quan trọng với Indonesia vào ngày 3.8.

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