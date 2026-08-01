Nhận định, dự đoán tỷ số trận Thái Lan vs Malaysia: ‘Voi chiến’ thắng sát nút ‘Mãnh hổ’

Đội tuyển Thái Lan có lợi thế sân nhà trước Malaysia ảnh: FAT

Chung kết bảng B giữa Thái Lan và Malaysia

Vào lúc 20 giờ Việt Nam ngày 1.8, sân Rajamanala sẽ chứng kiến trận "chung kết" bảng B ASEAN Cup 2026, khi Thái Lan tiếp đón đội đầu bảng Malaysia, với tham vọng giành trọn 3 điểm để đổi chỗ với đối thủ.

Nhận định trận Thái Lan vs Malaysia sẽ rất đáng chờ đợi, khi đội khách Malaysia sẽ quyết tâm có điểm, ít nhất là trận hòa để bảo toàn ngôi đầu bảng B nhưng chắc chắn sẽ vấp phải sức mạnh của đội chủ nhà.

Trong khi đó đội tuyển Thái Lan sẽ muốn Rajamangala trở thành điểm tựa để giành trọn 3 điểm trước kình địch Harimau Malaya, một công đôi việc có chiến thắng thứ 2 liên tiếp và đoạt ngôi đầu.

Paulo Josue (số 17) đã có 3 bàn thắng tại ASEAN Cup 2026 ảnh: chụp màn hình

Điểm tựa của Malaysia, để gây áp lực lên hàng thủ Thái Lan, sẽ là dàn cầu thủ nhập tịch như Paulo Josue, Endrick, Ezequiel Aguero hay Mohamadou Sumareh.

Trong đó, Paulo Josue với 3 bàn sau 2 trận đang là niềm hy vọng lớn nhất trên hàng công đội khách. Tuy nhiên, thể lực sẽ là thử thách không nhỏ cho dàn ngoại binh nhập tịch đều đã trên 30 tuổi này, trong đó Josue đã 37 tuổi.

Thái Lan chắc chắn sẽ tận dụng tối đa điểm này, để cuốn Harimau Malaya vào cuộc đua sức, tận dụng khả năng dâng cao áp sát liên tục của tuyến giữa để khoét sâu sự xoay trở chậm chạp của những cầu thủ lớn tuổi của Malaysia.

Sumareh và Josue đang chơi nổi bật cùng Malaysia ảnh: chụp màn hình

Lịch sử đang hơi nghiêng về Thái Lan với 2 chiến thắng gần nhất. Tuy nhiên, Malaysia với HLV Tan Cheng Hoe vẫn có cơ sở niềm tin khi chính họ đã từng loại Thái Lan tại bán kết AFF Cup 2018 và đang cân bằng về thành tích đối đầu trong 5 trận gần nhất (mỗi đội 2 thắng, 1 hòa, 2 thua).

Do vậy, mấu chốt của trận đấu sẽ nằm ở việc liệu HLV Anthony Hudson sẽ có giúp Voi chiến thể hiện hết khả năng của những Teerasak Poeiphimai, Yotsakorn Burapha, Sarach Yooyen, Kakana Khamyok không.

Nếu làm được điều đó, khả năng là khá cao, thì Voi chiến có những món quà bất ngờ cho Malaysia và trận đấu này rất có thể sẽ là màn thị uy sức mạnh mà người Thái muốn gửi đến mọi đối thủ.

Dự đoán tỷ số

Đây là trận đấu hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn, khi cả 2 đều có cơ hội lớn để cùng nhau đoạt 2 vị trí đầu bảng B. Điều này cũng có thể tạo ra cơ hội về tỷ số cao hơn mức trung bình 1,6 bàn/trận trong 5 cuộc đụng độ gần nhất.

Trên cơ sở đó, sẽ không bất ngờ nếu Thái Lan giành phần thắng, với tỷ số có cách biệt sít sao, với khả năng cao nhất sẽ là 2-1 nghiêng về Voi chiến nhờ sức trẻ và sự dẻo dai, bền bỉ hơn vào cuối trận.





