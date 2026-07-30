Malaysia nhận cú sốc lớn tại ASEAN Cup 2026, sao nhập tịch sớm chia tay giải

Trả lời phỏng vấn báo chí Malaysia ngay trước khi bay sang Bangkok (Thái Lan) trưa 30.7, HLV Tan Cheng Hoe thừa nhận: "Việc Endrick không thể thi đấu là một đòn giáng mạnh vào chúng tôi, vì không thể bổ sung cầu thủ khác thay thế. Chúng tôi sẽ phải tìm cách lấp đầy khoảng trống mà cầu thủ 34 tuổi này để lại".

Endrick, mùa trước thi đấu cho CLB CA TP.HCM tại giải V-League và vô địch Cúp quốc gia Việt Nam, sớm chia tay ASEAN Cup 2026 khiến đội tuyển Malaysia nhận cú sốc Ảnh: Đồng Nguyên Khang

Endrick, cầu thủ gốc Brazil, mùa trước thi đấu cho CLB CA TP.HCM tại giải V-League và góp phần đoạt danh hiệu vô địch Cúp quốc gia Việt Nam mùa giải 2025 - 2026. Hiện Endrick đã trở về Malaysia thi đấu cho CLB Star City.

Cầu thủ kỳ cựu này đã thi đấu chính thức hai trận ra quân của đội tuyển Malaysia tại bảng B ASEAN Cup 2026, ghi 1 bàn và đóng góp lớn vào lối chơi giúp Harimau Malaya có 2 trận toàn thắng trước Myanmar tỷ số 2-1 và Lào tỷ số 4-0.

Tuy nhiên, ở trận thắng đội tuyển Lào ngày 28.7, Endrick rời sân ở phút 71 vì chấn thương để cầu thủ Wan Kuzain vào thế chỗ.

"Cho đến nay, tất cả các cầu thủ đều đang trong tình trạng tốt nhất. Chỉ có Endrick, tối qua (29.7) bác sĩ đã chụp MRI và phát hiện anh bị chấn thương dây chằng và cần phải nghỉ ngơi dài hạn. Đây không phải là tin tốt cho đội tuyển. Tất nhiên, việc thiếu vắng Endrick vốn là một cầu thủ kỳ cựu giàu kinh nghiệm, có thể dẫn dắt đội bóng, sẽ khiến chúng tôi sẽ gặp ảnh hưởng rất đáng kể", HLV Tan Cheng Hoe chia sẻ.

Malaysia không thể bổ sung cầu thủ

Cũng theo HLV Tan Cheng Hoe: "Chúng tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận tình hình, và tìm ra giải pháp tốt nhất để lấp đầy khoảng trống mà Endrick để lại".

Ông Tan Cheng Hoe cũng cho biết, dù gặp chấn thương không thể thi đấu, nhưng Endrick vẫn đi cùng toàn đội Malaysia đến Bangkok, để đảm bảo tinh thần đồng đội vẫn được giữ vững ngay trước trận quyết đấu với Thái Lan (diễn ra lúc 20 giờ ngày 1.8).

Theo nhà báo Zulhelmi Zainal Azam của kênh Astro Arena, nhiều khả năng HLV Tan Cheng Hoe sẽ sử dụng cầu thủ Wan Kuzain thế chỗ của Endrick để lại. Wan Kuzain là cầu thủ gốc Mỹ, người đã có 2 trận ra mắt đều từ ghế dự bị với đội tuyển Malaysia và để lại ấn tượng, trong đó có pha đá phạt thành bàn ở trận thắng đội tuyển Lào với tỷ số 4-0 ngày 28.7.

Đội tuyển Malaysia hiện dẫn đầu bảng B ASEAN Cup 2026 sau hai trận toàn thắng với 6 điểm. Harimau Malaya rất tự tin hành quân đến sân Rajamangala ở Bangkok với niềm tin sẽ giành tiếp một kết quả khả quan nữa trước đội chủ nhà Thái Lan để lấy vé vào bán kết.

Đội tuyển Thái Lan ra quân với trận thắng Lào tỷ số 5-0, cũng đặt mục tiêu giành tiếp trận thắng để tăng cơ hội đi tiếp.

Tại ASEAN Cup 2026, cả hai đội tuyển Thái Lan và Malaysia đều không thể triệu tập thành phần tốt nhất, họ đều pha trộn lực lượng với các cầu thủ trẻ và kỳ cựu thi đấu, vì vậy cơ hội sẽ chia đều cho cả hai.