FIFA bán cổ phần World Cup, bóng đá Việt Nam sẽ hưởng lợi lớn: Nhận 20 triệu USD?

FIFA bán cổ phần World Cup, nhận ngay hàng tỉ USD nếu thành công

Theo báo Tây Ban Nha, Diario AS: "Trong kế hoạch, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino bán cổ phần World Cup cho các nhà đầu tư tư nhân, với các báo cáo cho rằng, FIFA muốn huy động hàng tỉ USD bằng cách bán cổ phần trong một công ty thương mại mới thành lập, được xây dựng dựa trên một số tài sản thương mại có giá trị nhất của cơ quan bóng đá thế giới. Tuy nhiên, ngoài điều đó, nhiều chi tiết quan trọng nhất vẫn chưa được biết".

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino lên kế hoạch bán cổ phần World Cup để thu về hàng tỉ USD, theo Diario AS Ảnh: Reuters

Một trong số các ý định của FIFA về kế hoạch bán cổ phần World Cup được Diario AS cho biết: "Lập luận rõ ràng của FIFA là việc nhận hàng tỉ USD ngay lập tức sẽ cho phép họ đầu tư nhiều hơn vào bóng đá trên toàn thế giới. Một người quen thuộc với kế hoạch này nói với tờ Financial Times rằng số tiền thu được sẽ giúp FIFA gửi nhiều tiền hơn cho 211 liên đoàn quốc gia thành viên, hiện đang nhận được khoảng 2 triệu USD (trong đó có Liên đoàn Bóng đá Việt Nam) mỗi năm bất kể quy mô của họ".

"Các báo cáo gần đây cho thấy kế hoạch có thể bao gồm khoản thanh toán một lần lên tới 20 triệu USD cho mỗi liên đoàn thành viên trong tương lai (giai đoạn 2027 - 2030), tiếp theo là các khoản phân phối hàng năm tăng dần. Thỏa thuận cuối cùng vẫn cần được FIFA phê duyệt. Tuy nhiên, việc bán cổ phần thì khác vì nó thường mang lại cho các nhà đầu tư quyền sở hữu lâu dài đối với lợi nhuận trong tương lai", theo Diario AS.

Kế hoạch của FIFA ra sao?

Theo một báo cáo của Financial Times, FIFA đang làm việc với ngân hàng JPMorgan về kế hoạch thành lập một thực thể thương mại trị giá khoảng 20 tỉ USD. Theo các nguồn tin, các nhà đầu tư bên ngoài sẽ được mời mua một phần cổ phần thiểu số đáng kể, có thể lên tới khoảng 20% thu về hàng tỉ USD cho cơ quan quản lý bóng đá thế giới.

"Ai đang dẫn đầu khoản đầu tư trong thương vụ bán tài sản của FIFA?". Quỹ đầu tư Thrive Eternal của Joshua Kushner đang đàm phán để dẫn đầu khoản đầu tư này, theo báo cáo của Financial Times. Kushner là em trai của Jared Kushner, người kết hôn với Ivanka Trump, con gái của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã phát triển mối quan hệ đặc biệt thân thiết với ông Trump trong những năm gần đây, theo Diario AS...

Vậy FIFA có đang bán World Cup không? Không hẳn, hoặc ít nhất không theo nghĩa đơn giản như một số tiêu đề xung quanh đề xuất này, Diario AS nhấn mạnh và giải thích: "Các nhà đầu tư tư nhân sẽ không trực tiếp sở hữu 20% giải đấu World Cup. Thay vào đó, họ được cho là sẽ mua một phần cổ phần thiểu số trong một thực thể doanh nghiệp mới bao gồm một số hoạt động thương mại và vận hành của FIFA".

FIFA có đang bán World Cup không? Ảnh: Reuters

"Sự khác biệt đó rất quan trọng, nhưng nó không trả lời được câu hỏi quan trọng nhất. Các nhà đầu tư trong thực thể thương mại của FIFA sẽ thực sự sở hữu những gì? Điều chưa rõ ràng đầu tiên là chính xác những tài sản nào của FIFA sẽ được chuyển giao cho công ty mới. Liệu công ty này chỉ kiểm soát quyền thương mại của World Cup nam? Hay bao gồm cả World Cup nữ, Club World Cup, hoạt động phát sóng trực tuyến của FIFA, các thỏa thuận tài trợ, cấp phép, dịch vụ khách sạn và bán vé?

Các báo cáo mô tả doanh nghiệp được đề xuất sẽ bao gồm các hoạt động thương mại và sự kiện của FIFA, nhưng chưa có danh sách chi tiết nào về tài sản được công khai. Điều đó khiến việc hiểu rõ 20% cổ phần thực sự đại diện cho điều gì trở nên khó khăn", cũng theo phân tích của Diario AS.

Diario AS cũng đặt ra một loạt các câu hỏi xung quanh về kế hoạch của FIFA rằng, liệu các nhà đầu tư sẽ sở hữu thứ gì đó tương tự như cổ phiếu thông thường trong một công ty, cho phép họ hưởng một tỷ lệ phần trăm lợi nhuận và quyền biểu quyết trong một số quyết định của công ty?

Hay FIFA có giữ lại quyền biểu quyết đặc biệt không? Các nhà đầu tư có nhận được ghế trong hội đồng quản trị không? Hay khoản đầu tư sẽ hoạt động giống như tài trợ hơn, với các nhà đầu tư được hưởng các khoản thanh toán cố định hoặc biến đổi được tạo ra từ doanh thu tương lai của FIFA?

Bóng đá Việt Nam sẽ hưởng lợi để phát triển, nếu FIFA thành công bán cổ phần World Cup và chia cho mỗi liên đoàn thành viên khoản thanh toán lên đến 20 triệu USD/năm Ảnh: Ngọc Linh

Đã có phản đối với kế hoạch của FIFA

Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) là cơ quan đầu tiên phản ứng mạnh mẽ trước đề xuất này của FIFA. Họ cho rằng, đề xuất này "vượt qua ranh giới mà các cơ quan quản lý bóng đá không bao giờ nên vượt qua".

"UEFA xem xét vấn đề này vô cùng nghiêm túc. Vì vậy, mọi liên đoàn bóng đá quốc gia và mọi bên liên quan đến môn thể thao này: các giải đấu, CLB, cầu thủ, người hâm mộ, chính phủ và bất cứ ai quan tâm đến tương lai của môn thể thao này đều nên làm như vậy.

Linh hồn và việc quản trị bóng đá không phải là tài sản để mua bán, đặc biệt là khi không có sự minh bạch nào về việc ai sẽ được hưởng lợi về mặt tài chính. Không ai trong chúng ta sở hữu bóng đá. Nó không phải là tài sản của FIFA để bán", thông báo của UEFA ngày 29.7 nêu rõ.

"Đề xuất của FIFA vẫn chưa hoàn thiện. Họ đã làm việc với kế hoạch này trong vài tháng, nhưng giao dịch vẫn cần sự chấp thuận cuối cùng. Các báo cáo cho thấy Hội đồng FIFA và các liên đoàn thành viên sẽ có vai trò trong việc phê duyệt cấu trúc mới. Trước bất kỳ cuộc bỏ phiếu nào, FIFA dự kiến sẽ công bố nhiều thông tin hơn đáng kể so với những gì họ đã làm cho đến nay.

Điều đó bao gồm danh sách đầy đủ tài sản của công ty, cơ cấu cổ đông, quyền của nhà đầu tư, quy tắc quản trị, quy trình định giá, chính sách cổ tức, các biện pháp bảo vệ xung đột lợi ích và các điều kiện mà theo đó cổ phần có thể được bán sau này. Họ cũng cần giải thích tại sao việc bán cổ phần lại tốt hơn so với việc vay tiền hoặc sử dụng doanh thu tương lai của chính FIFA. Cho đến khi những câu hỏi đó được trả lời, việc nói rằng FIFA có kế hoạch "bán World Cup" là một sự đơn giản hóa quá mức", Diario AS kết luận.