Messi bất ngờ trở lại Inter Miami, có cơ hội thêm chức vô địch sau World Cup 2026

Sau vài ngày nghỉ ngơi cùng gia đình ở Rosario, Messi đã lên đường trở về Mỹ để chuẩn bị trở lại thi đấu cho Inter Miami. Đây cũng là cam kết duy nhất hiện nay của danh thủ 39 tuổi này cho đến nay, theo Diario Ole. Trong khi khả năng anh có tiếp tục thi đấu cho đội tuyển Argentina hay không đến nay vẫn còn bỏ ngỏ.

Sau thời gian nghỉ ngơi cùng gia đình ở Rosario, Messi đã lên đường trở về Mỹ Ảnh: Reuters

Messi cùng với De Paul được CLB Inter Miami cấp phép đặc biệt "nghỉ ngơi đến khi nào thực sự cảm thấy khỏe mạnh về mọi mặt" mới trở lại thi đấu. Cả hai cũng được phép rút lui khỏi trận MLS All-Star mà không bị phạt cấm thi đấu.

Trong thời gian này, Inter Miami kịp bổ sung tân binh tiền vệ Casemiro, cùng với tiền đạo kỳ cựu Suarez thi đấu thăng hoa, vẫn giúp đội bóng của ông David Beckham làm chủ tịch và đồng sở hữu duy trì đà tiến tại giải MLS, với 2 trận toàn thắng ngay sau World Cup 2026 kết thúc.

Messi đã trải qua thời điểm đầy thất vọng vì trận thua của đội tuyển Argentina trước Tây Ban Nha với tỷ số 0-1 sau hiệp phụ ở trận chung kết World Cup 2026 ngày 20.7. Danh thủ này và các đồng đội còn nhận nhiều chỉ trích, và các thuyết âm mưu cho rằng họ đã được FIFA ưu ái trong suốt giải đấu.

Vụ việc này cho đến nay vẫn còn âm ỉ, mới nhất Hội đồng Liên đoàn Bóng đá Quốc tế (IFAB) xác nhận quy trình sử dụng VAR dẫn tới thẻ đỏ cho tiền đạo Thụy Sĩ Breel Embolo trong trận thua đội tuyển Argentina tỷ số 1-3 ở tứ kết World Cup 2026 là không đúng theo luật hiện hành. Nhưng FIFA ngay sau đó ra thông báo bác bỏ, cho rằng quy trình xem lại và phạt thẻ đỏ Embolo là hợp lệ.

"Chúng tôi không cho rằng đây là sai sót của trọng tài hay VAR. Quyết định này đã khôi phục công lý. Chúng tôi đã liên hệ với IFAB trong suốt quá trình và họ xác nhận rằng cách giải thích này là hợp lệ, được đón nhận tốt và sẽ là một phần của cuộc thảo luận trong các lần xem xét lại Quy trình VAR trong tương lai", thông báo của FIFA ngày 29.7 cho biết.

Messi chưa lên tiếng về tương lai, chỉ cam kết với Inter Miami

Bất kể các cuộc tranh cãi liên quan đến đội tuyển Argentina và FIFA vẫn tiếp diễn, Messi chưa đưa ra thêm bất cứ thông điệp nào kể từ sau World Cup 2026, ngoại trừ sự thừa nhận sau trận chung kết, rằng: "Nỗi đau rất lớn và sẽ cần thời gian để vết thương này lành lại".

Messi chỉ cam kết thi đấu cho Inter Miami sau World Cup 2026 Ảnh: Reuters

Tuy nhiên, sau khoảng vài ngày trở về quê nhà nghỉ ngơi và xuất hiện theo dõi một trận bóng đá ở giải hạng tư tại Argentina mới đây, Messi đã lên đường trở về Mỹ để chuẩn bị thi đấu trở lại.

Dự kiến, Messi sẽ góp mặt trong trận trở lại sân nhà của Inter Miami khi tiếp đối thủ Columbus Crew lúc 6 giờ 30 ngày 2.8. Đây là trận đấu chạy đà trước khi Messi và Inter Miami thi đấu các trận vòng bảng giải Leagues Cup, gồm gặp Atletico San Luis, Monterrey và Leon (đều của Mexico) trên sân nhà Nu lần lượt các ngày 6.8, 9.8 và 13.8.

Vào ngày 16.9, Messi sẽ có cơ hội bổ sung cho mình và CLB Inter Miami thêm một danh hiệu vô địch, khi họ sẽ gặp CLB Cruz Azul (Mexico) trong trận tranh danh hiệu Campeones Cup cũng ở sân nhà Nu. Đây là trận siêu cúp tranh ngôi vô địch giữa 2 CLB vô địch MLS (Mỹ) và Liga MX (Mexico). Mùa trước Inter Miami vô địch MLS Cup, trong khi Cruz Azul vừa vô địch Liga MX.

Nếu cùng Inter Miami giành chức vô địch Campeones Cup, cùng bên cạnh là Leagues Cup (chung kết ngày 6.9), Messi sẽ có thể bổ sung vào bộ sưu tập danh hiệu của mình thêm 2 chức vô địch nữa, để sẽ là những món quà an ủi sau thất bại ở chung kết World Cup 2026.