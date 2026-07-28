ASEAN Cup giờ mới bắt đầu với Singapore, đấu Việt Nam và Indonesia là thách thức lớn

Thử thách đầu tiên với đội tuyển Việt Nam

"Màn trình diễn đầy tính chuyên nghiệp để hoàn thành công việc sau một khởi đầu căng thẳng. Ilhan Fandi thay đổi cục diện trận đấu bằng bàn thắng quan trọng trước giờ nghỉ. Mọi thứ từ đó trở nên thoải mái hơn. Khởi đầu mạnh mẽ cho Singapore, nhưng những thử thách lớn vẫn còn ở phía trước, đó là hai trận gặp đội tuyển Việt Nam và Indonesia", cựu cầu thủ Rhysh Roshan Rai và là bình luận viên nổi tiếng ở khu vực Đông Nam Á đánh giá về màn trình diễn của đội tuyển Singapore sau trận thắng Timor Leste với tỷ số 2-0, tối 27.7.

Theo báo chí Singapore, đội tuyển Việt Nam sẽ là thử thách lớn đầu tiên mà đội bóng Đảo quốc sư tử sẽ đối mặt tại ASEAN Cup 2026 Ảnh: Đồng Nguyên Khang

Đội tuyển Singapore trên thực tế cũng gây bất ngờ cho người hâm mộ nước này, khi tạm thời đang dẫn đầu bảng A ASEAN Cup 2026 với 6 điểm tuyệt đối sau hai trận ra quân toàn thắng. Trận trước Singapore thắng Campuchia với tỷ số 2-1 ngày 24.7 ngay tại Phnom Penh.

Đây được xem là màn khởi động tốt nhất của đội bóng Đảo quốc sư tử trong các kỳ ASEAN Cup (AFF Cup cũ) gần đây, và đã được duy trì từ kỳ năm 2020 (thi đấu năm 2021) cho đến nay.

Mặc dù vậy, như Rhysh Roshan Rai đã đánh giá, nhà báo Matthew Mohan và Channel News Asia đều thừa nhận: "ASEAN Cup 2026 giờ mới bắt đầu với đội tuyển Singapore. Họ cần giành kết quả thuận lợi ở 1 trong 2 trận sắp tới gặp đội tuyển Việt Nam và Indonesia cực mạnh, thì mới có hy vọng giành vé đi tiếp vào bán kết. Trong đó, trận gặp đội tuyển Việt Nam ở sân khách (20 giờ ngày 31.7 trên sân Mỹ Đình ở Hà Nội), và trận còn lại gặp Indonesia ở sân nhà Jalan Besar vào ngày 7.8".

"Mỗi trận đấu là một khởi đầu mới, nhưng hai màn trình diễn gần đây của đội tuyển Singapore, cùng với kết quả của Indonesia và Việt Nam thực sự khiến tôi lo lắng. Hãy chờ xem các chàng trai sẽ thể hiện như thế nào", nhà báo Matthew Mohan bày tỏ.

Sự lo lắng này là vì trong hai trận thắng của đội tuyển Singapore trước Campuchia và Timor Leste đều diễn ra tương đối khá khó khăn. Trong khi, đội tuyển Việt Nam lại thắng dễ Timor Leste tỷ số tới 7-0, còn Indonesia cũng thắng tưng bừng trước đối thủ Campuchia với tỷ số 5-1.

Đội tuyển Singapore "sẽ tận hưởng chiến thắng trong 24 giờ"

Trước những lo ngại này, HLV Gavin Lee của đội tuyển Singapore cũng thừa nhận các đối thủ còn lại cùng bảng như Việt Nam và Indonesia đều là những thử thách rất lớn. Tuy nhiên, nhà cầm quân mới 35 tuổi này cũng không hề tỏ ra quá lo lắng hay e ngại trước sức mạnh của các đối thủ.

Đội tuyển Việt Nam cần giành chiến thắng trước Singapore, sau đó sẽ gặp Indonesia vào ngày 3.8 trên sân Pakansari ở Bogor, đây hứa hẹn sẽ là trận đấu nảy lửa Ảnh: Đồng Nguyên Khang

"Trong 24 giờ tới, chúng tôi nên tận hưởng chiến thắng. Trong bóng đá, không phải lúc nào cũng có những khoảnh khắc thăng hoa, vì vậy khi bạn có một khoảnh khắc tốt, hãy tận hưởng nó. Chúng tôi sẽ hồi phục và tiếp tục chiến đấu, vì chúng tôi cũng có những cầu thủ kỳ cựu điềm tĩnh, họ sẽ giúp chúng tôi giữ vững niềm tin", HLV Gavin Lee bày tỏ.

Gavin Lee cũng nói đùa rằng, việc ngay lập tức nhìn vào những điểm cần cải thiện là "rất Singapore", ông đồng ý rằng "đội luôn hướng đến việc làm tốt hơn" và lẽ ra có thể ghi nhiều bàn thắng hơn trước sự đòi hỏi của khoảng 4.665 khán giả tại sân Jalan Besar ở trận gặp Timor Leste ngày 27.7.

Về trận tiếp theo gặp đội đương kim vô địch ASEAN Cup là đội tuyển Việt Nam tại Hà Nội vào ngày 31.7, HLV Gavin Lee nhìn nhận: "Đương nhiên, đội tuyển Việt Nam sẽ không phải là một đối thủ dễ dàng, chúng tôi biết điều đó, nhưng chúng tôi cũng đã có kế hoạch, và chúng tôi sẽ cố gắng thực hiện kế hoạch đó và thi đấu hết sức mình".

Trong khi đó, tiền đạo Ilhan Fandi, con trai của danh thủ huyền thoại bóng đá Singapore Fandi Ahmad, người đã ghi 2 bàn kể từ đầu giải cũng nhìn nhận: "Đội tuyển Singapore chắc chắn vẫn còn nhiều điều cần cải thiện. Tuy nhiên, chúng tôi đã có sự tự tin sau 2 trận toàn thắng, và chúng tôi rất mong chờ để thể hiện tiếp khả năng của mình ở trận đấu với đội tuyển Việt Nam".