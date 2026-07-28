Indonesia không sử dụng chuyên cơ tại ASEAN Cup bất kể sắp gặp đội tuyển Việt Nam

Đội tuyển Indonesia chịu áp lực về hồi phục?

Kênh CNN Indonesia cho biết, đội tuyển nước này đã đề nghị sử dụng máy bay thuê riêng để di chuyển đến Thái Lan thi đấu trận gặp Timor Leste (ngày 31.7), ngay sau đó họ sẽ trở về Jakarta để chuẩn bị cho cuộc gặp quan trọng với đội tuyển Việt Nam vào ngày 3.8 trên sân Pakansari ở Bogor.

Đây được xem là lịch trình di chuyển khá căng thẳng, đặc biệt ngay sau trận thắng Campuchia với tỷ số 5-1 tối 27.7, trong ngày 28.7 đội tuyển Indonesia sẽ di chuyển sang Thái Lan để chuẩn bị thi đấu tiếp với Timor Leste.

Đội tuyển Indonesia đặt mục tiêu vô địch ASEAN Cup 2026 sau màn ra quân đầy ấn tượng, với tiền vệ Thom Haye (19) có hat-trick kiến tạo và tiền đạo tân binh Mitchell Baker (cao 1,96 m) cũng ghi 3 bàn Ảnh: Reuters

"Chúng tôi không sử dụng máy bay riêng cho đội tuyển. Liên đoàn đã cố gắng đặt chỗ cho toàn đội trong một chuyến bay thương mại bình thường và đã được hãng Garuda hỗ trợ", Chủ tịch PSSI Erick Thohir cho biết.

Ông cũng giải thích: "Hành trình từ Jakarta đến Thái Lan và di chuyển sau đó mất khoảng bốn giờ đồng hồ. Từ nơi ở đến sân bay cũng chỉ mất khoảng 30-40 phút. Vì vậy, tôi nghĩ điều quan trọng chỉ là sự hồi phục của các cầu thủ, để sau đó chúng ta có thời gian chuẩn bị cho trận gặp đội tuyển Việt Nam".

Vì điều này, HLV John Herdman sẽ gặp thử thách lớn về mặt thể lực của các cầu thủ Indonesia trước mắt là trong hành trình thi đấu các trận ở vòng bảng ASEAN Cup 2026. Nhà cầm quân người Anh này cũng đã được Chủ tịch PSSI Erick Thohir yêu cầu cần xây dựng chương trình phục hồi phù hợp cho các cầu thủ, theo CNN Indonesia.

Đội tuyển Indonesia không thi đấu lượt đầu tiên tại bảng A ASEAN Cup 2026 (diễn ra ngày 24.7). Đến ngày 27.7 họ mới thi đấu trận ra quân thắng Campuchia tỷ số 5-1, ngay sau đó là trận gặp Timor Leste (lúc 17 giờ ngày 31.7) trên sân Chonburi ở Thái Lan.

Sau trận này, họ lập tức quay về Jakarta có thể ngay trong đêm 31.7 hoặc vào ngày 1.8, để có đủ thời gian chuẩn bị cho trận quan trọng nhất gặp đội tuyển Việt Nam vào ngày 3.8. Ở trận cuối vòng bảng, đội tuyển Indonesia sẽ đến làm khách trước Singapore vào ngày 7.8.

Với đội tuyển Việt Nam, sau trận thắng Timor Leste tỷ số 7-0 ngày 24.7, thầy trò HLV Kim Sang-sik có hơn 6 ngày nghỉ khi trở về Hà Nội và chuẩn bị cho trận gặp Singapore lúc 20 giờ ngày 31.7. Sau đó là cuộc gặp Indonesia trên sân khách ngày 3.8, và trở về sân nhà tiếp đối thủ Campuchia lúc 20 giờ ngày 7.8 trên sân Mỹ Đình.

Vì sao đội tuyển Indonesia vẫn gọi trung vệ Justin Hubner?

Liên quan lý do vì sao đội tuyển Indonesia vẫn điền tên trung vệ Justin Hubner thi đấu tại ASEAN Cup 2026, khi cầu thủ này không được CLB chủ quản là Fortuna Sittard (Hà Lan) cho phép trở về thi đấu cho đội tuyển quốc gia.

Justin Hubner (áo đỏ) vẫn có thể thi đấu cho đội tuyển Indonesia tại ASEAN Cup 2026, nếu sắp tới anh quyết định đầu quân cho CLB trong nước Ảnh: Reuters

Chủ tịch PSSI Erick Thohir giải thích: "Trên thực tế, chúng tôi nghĩ rằng Hubner có thể trở về thi đấu ở trong nước khi hiện vẫn đang được một số CLB liên hệ. Hiện nay thị trường chuyển nhượng vẫn chưa đóng cửa. Vì vậy, hãy chờ đợi xem sao".

Theo CNN Indonesia, việc sử dụng Hubner thi đấu ở các trận vòng bảng ASEAN Cup 2026 trên thực tế là không cần thiết, nếu trung vệ này trong thời gian tới đạt thỏa thuận trở về trong nước thi đấu, thì HLV John Herdman có thể triệu tập anh thi đấu ở các trận bán kết hoặc chung kết (diễn ra từ giữa đến cuối tháng 8).

Trường hợp của Hubner cũng khá giống như cầu thủ Jude Soonsup-Bell của Thái Lan, khi vừa bất ngờ đạt thỏa thuận trở về nước thi đấu cho CLB Port FC tại giải Thai League mùa 2026 - 2027.

Nhưng đáng tiếc là đội tuyển Thái Lan lại không dự phòng trường hợp này xảy ra, nên không đăng ký Soonsup-Bell vào danh sách thi đấu ASEAN Cup 2026. Trong khi phía đội Indonesia đã đăng ký sẵn Hubner, nếu cầu thủ này trở về nước thi đấu, anh sẽ được gọi ngay lên đội tuyển.