Zidane chính thức ra mắt đội tuyển Pháp, triều đại mới của 'Les Bleus' bắt đầu

Theo FFF, HLV Zidane ký hợp đồng có thời hạn 4 năm để dẫn dắt đội tuyển Pháp. Nhiệm kỳ của nhà cầm quân, cựu danh thủ tên tuổi này sẽ có hiệu lực từ ngày 1.8.

HLV Zidane chính thức ra mắt đội tuyển Pháp Ảnh: Reuters

Trong buổi họp báo ra mắt, HLV Zidane chia sẻ: "Tôi thường nói điều này: không có gì vĩ đại hơn đội tuyển Pháp. Vì vậy, thật là một niềm vui và rõ ràng là một niềm tự hào lớn khi trở thành HLV trưởng của Les Bleus".

Đây là công việc đầu tiên của Zidane kể từ sau khi ông rời CLB Real Madrid ở nhiệm kỳ hai vào tháng 5.2021.

Trong sự nghiệp huấn luyện của mình, Zidane chỉ làm HLV cho Real Madrid, tổng cộng hai nhiệm kỳ, gồm từ năm 2016 đến 2018 và từ năm 2019 đến 2021. Trước đó, ông dẫn dắt đội B là Real Madrid Castilla từ năm 2014 đến 2016.

Dù không có nhiều kinh nghiệm huấn luyện, nhưng với bản lĩnh và tài quản lý cực tốt dàn sao hàng đầu của Real Madrid, HLV Zidane đã giúp đội bóng chủ sân Bernabeu giành 2 chức vô địch La Liga và 3 chức vô địch Champions League liên tiếp từ năm 2016 đến 2018, cùng Siêu cúp châu Âu, 2 FIFA Club World Cup và 2 danh hiệu Siêu cúp Tây Ban Nha.

Sau nhiều năm chia tay Real Madrid, HLV Zidane nhận nhiều đề nghị dẫn dắt các CLB như M.U hay Chelsea ở giải Ngoại hạng Anh. Tuy nhiên, ông kiên định chỉ chờ lời mời làm HLV đội tuyển Pháp.

HLV Zidane đã giúp Real Madrid giành 2 chức vô địch La Liga và 3 chức vô địch Champions League liên tiếp Ảnh: Reuters

Sau World Cup 2022, Zidane tưởng chừng đã thay ông Deschamps, nhưng FFF lại trì hoãn, và quyết định vẫn để Deschamps tiếp tục, trước khi ra quyết định cuối cùng về việc thay đổi HLV đội tuyển Pháp sau World Cup 2026.

Trận ra mắt của Zidane cực kỳ đặc biệt

Trong lần trở thành HLV đội tuyển Pháp, HLV Zidane sẽ có trận ra mắt hết sức đặc biệt đó là gặp lại đội tuyển Ý vào ngày 2.10 tại sân Stade de France. Đội tuyển Ý chính là ký ức không mấy vui vẻ với ông Zidane ở trận chung kết World Cup 2006, trong đó nổi tiếng nhất là cú húc đầu vào trung vệ Materazzi khiến ông nhận thẻ đỏ và chung cuộc đội tuyển Pháp thua trên loạt sút luân lưu mất chức vô địch.

20 năm sau sự cố này, Zidane trên cương vị mới, bắt đầu một triều đại mới của đội tuyển Pháp và đối đầu với đội tuyển Ý. Nhưng tình thế đã thay đổi rất nhiều, đội tuyển Pháp sau World Cup 2006 đã vô địch năm 2018, á quân năm 2022 và hạng tư năm 2026. Còn đội tuyển Ý sa sút không phanh, đã 3 kỳ World Cup gần đây vắng mặt, và hiện gặp khủng hoảng thượng tầng vẫn chưa tìm được HLV mới.

Theo RMC Sport, trận ra mắt của Zidane trên cương vị HLV trưởng đội tuyển Pháp gặp Ý ở sân Stade de France ngày 2.10 tới, hiện "cháy vé" với giá vé thấp nhất từ 35 euro đến cao nhất là 175 euro (khoảng 5,2 triệu đồng) đang được các CĐV đặt mua từ bây giờ.