Huyền thoại Maldini bất ngờ từ chức: Bóng đá Ý lại rơi vào khủng hoảng

Thương vụ bổ nhiệm HLV Andrea Pirlo đổ vỡ

Cựu danh thủ Paolo Maldini và Leonardo đã quyết định từ chức khỏi các vai trò tại Liên đoàn Bóng đá Ý (FIGC), theo thông tin từ Sky Sport Italy. Động thái này diễn ra chỉ vài ngày sau khi cả hai đồng ý tiếp quản vị trí như một phần trong kế hoạch cải tổ toàn diện cơ cấu quản lý của đội tuyển quốc gia.

Trước đó, Maldini được bổ nhiệm làm Giám đốc kỹ thuật của FIGC vào ngày 11.7, với nhiệm vụ tái thiết đội tuyển Ý sau thất bại trong việc giành vé dự World Cup lần thứ ba liên tiếp. Một trong những nhiệm vụ đầu tiên của ông là tìm kiếm người thay thế HLV Gennaro Gattuso. Tuy nhiên, Maldini đã rời đi chỉ sau 16 ngày nắm quyền, cùng với Leonardo - cựu tuyển thủ quốc gia Brazil, người được đưa về làm cố vấn cho huyền thoại bóng đá Ý.

Maldini (phải) và Leonardo từ chức chỉ sau 16 ngày nhận vai trò tại FIGC ẢNH: FIGC

Quyết định từ chức của Maldini và Leonardo được đưa ra sau khi cựu tuyển thủ Ý - Andrea Pirlo, tuyên bố mình không còn là ứng viên cho ghế HLV trưởng đội tuyển quốc gia. Trước đó, Pirlo đã đối diện làn sóng phản đối dữ dội liên quan đến các ràng buộc thương mại của ông với một công ty cá cược ở Nga.

Cựu tiền vệ tài hoa Pirlo từng là lựa chọn hàng đầu của Maldini để tiếp quản đội tuyển Ý, sau khi Pep Guardiola từ chối lời mời ban đầu từ ban lãnh đạo FIGC. Điều đó khiến Maldini không còn nhiều phương án khả thi, và có vẻ như việc thương vụ bổ nhiệm Pirlo đổ vỡ đã trở thành giọt nước tràn ly khiến bộ đôi mới nhậm chức quyết định rời bỏ các vai trò của bóng đá Ý.

HLV Andrea Pirlo đối diện làn sóng phản ứng gay gắt từ dư luận, trước khi ông công bố không còn là ứng viên cho vị trí HLV trưởng đội tuyển Ý ẢNH: REUTERS

Cuộc khủng hoảng của bóng đá Ý vẫn kéo dài

Việc Maldini và Leonardo đồng loạt từ chức tạo ra một cuộc khủng hoảng tức thì cho tân Chủ tịch FIGC Giovanni Malago. Liên đoàn bóng đá nước này rơi vào tình cảnh không có chiến lược rõ ràng cho đội tuyển quốc gia, ở thời điểm được coi là "đáy vực sâu" trong gần 40 năm qua. Chủ tịch Malago giờ đây phải đối mặt với nhiệm vụ vô cùng khó khăn là chèo lái con thuyền vượt qua sóng gió, dù bản thân ông cũng chỉ mới tiếp quản vị trí người đứng đầu cơ quan quản lý bóng đá Ý chưa lâu.

Sóng gió đang nối tiếp một giai đoạn khó khăn chung của bóng đá Ý. Các CLB của Ý liên tục bị loại sớm khỏi các cúp châu Âu, trong khi đội tuyển quốc gia lần thứ ba liên tiếp không thể vượt qua vòng loại World Cup. Những quyết định từ chức gần đây càng làm gia tăng cảm giác mất ổn định vốn đã bủa vây FIGC lâu nay, đặt ra dấu hỏi lớn cho toàn bộ quá trình tái thiết đội tuyển quốc gia từ trên xuống dưới.