Vinicius sẽ là bản hợp đồng ‘bom tấn’ trong mùa hè này ?

Real đang mất dần Vinicius

Arsenal đang sẵn sàng đưa ra đề nghị lớn nhất trong lịch sử CLB, để mua lại tiền đạo Vinicius Junior của Real Madrid. Trên sân cỏ, Vinicius là một trong những ngôi sao sáng nhất thế giới hiện nay - ngang hàng với những Kylian Mbappe hoặc Erling Haaland. Ngoài sân cỏ, đấy là một trong những biểu tượng có giá trị thương mại lớn nhất trong bóng đá đỉnh cao. Điều quan trọng là Vinicius mới 26 tuổi - độ tuổi đỉnh cao của… mọi vấn đề trong bóng đá nhà nghề. Người ta ước tính giá trị tổng thể của Vinicius khoảng 200 triệu bảng.

Vinicius có thể cập bến Arsenal ảnh: AFP

Hợp đồng hiện thời của Vinicius ở Real chỉ còn 1 năm. Real có 2 lựa chọn: gia hạn hợp đồng, hoặc bán ngay trong mùa hè này. Bằng không, họ sẽ mất trắng món tài sản quá lớn, khi Vinicius trở thành cầu thủ tự do trong mùa hè 2027.

Chính vì chỉ còn 1 năm hợp đồng, nên Real không thể "hét giá" đến mức độ gần với giá trị 200 triệu bảng vừa nêu, bởi như vậy có nghĩa là sẽ không ai mua. Ở một mức giá thấp hơn, đấy lại là câu chuyện khác. Những cái tên như Sandro Tonali, Elliot Anderson hoặc Morgan Rogers đã chuyển nhượng từ 100 triệu bảng trở lên rồi.

Giữ lại Vinicius thì khó, bởi việc đàm phán gia hạn hợp đồng giữa Real và Vinicius đã bế tắc trong suốt năm qua. Có lúc, Vinicius tỏ rõ thái độ phản kháng ngay trên sân, trước HLV Xabi Alonso, rồi tuyên bố trên mạng: "Tôi sẽ ra đi". Bây giờ, HLV trưởng của Real là Jose Mourinho. Mối quan hệ giữa Mourinho và Vinicius càng như nước với lửa.

Đấy chính là nguồn cơn khiến FIFA phải đặt ra luật mới - phạt thẻ đỏ cầu thủ nào che miệng khi nói chuyện với đối thủ (như chúng ta đã thấy tại World Cup 2026). Chuyện này xuất phát từ vụ cầu thủ Gianluca Prestiani của Benfica có lời lẽ phân biệt chủng tộc với Vinicius trong một trận đấu tại Champions League 2026. HLV Mourinho, khi ấy dẫn dắt Benfica, đã có những bình luận gây sóng gió nhằm vào Vinicius.

Arsenal sẽ vươn đến đẳng cấp mới ?

Trong một diễn tiến khác, Real đã sắp mua được Yan Diomande - ngôi sao mới "hot" nhất tại World Cup 2026 - từ RB Leipzig. Đấy cũng là giải pháp thay thế nếu Vinicius ra đi. Xem ra, vấn đề còn lại chỉ là lương bổng: Arsenal cần chi mức lương khoảng 400.000 - 500.000 bảng/tuần nếu muốn có Vinicius. Hiện thời, Bukayo Saka đã lĩnh mức lương 365.000 bảng/tuần ở Arsenal. Mức lương vừa nêu cho Vinicius là cũng hợp lý. Theo những thông tin hành lang, Arsenal có đủ khả năng và đã sẵn sàng chi mức lương này.

Đã trở lại ngôi vô địch giải Ngoại hạng Anh, Arsenal sẽ nhắm đến mục tiêu lớn tiếp theo là vô địch Champions League. Hai mùa gần đây, Arsenal đều vào bán kết. Mùa trước, họ còn vào tận chung kết. Nhưng lối chơi và kết quả của trận chung kết cho thấy Arsenal chưa thật sự sẵn sàng. Họ chỉ tử thủ, chịu đựng và cầu may, hơn là tranh chấp. Muốn thật sự tranh chấp, trong vai ứng cử viên vô địch, Arsenal cần một ngôi sao lớn, như Vinicius. Và dĩ nhiên, Arsenal cũng cần tăng thêm sức mạnh và giải pháp tấn công, thay vì cứ mãi trông cậy vào những tình huống cố định như lâu nay. Có Vinicius, Arsenal sẽ có đẳng cấp mới.

Một mặt, Real sẽ không cố giữ Vinicius bằng mọi giá. Mặt khác, Arsenal cần nhanh tay và quyết đoán trong việc chiêu mộ Vinicius. Thông tin cho rằng Arsenal muốn có tiền đạo người Brazil là sự thật. Đã vậy, Arsenal cần phải mua ngay, khi còn có thể. Quyền tự quyết về tương lai của mình đang hoàn toàn thuộc về Vinicius. Trước mắt, anh vẫn còn muốn chinh phục bóng đá đỉnh cao. Nếu anh muốn giàu, lại càng dễ hơn. Vinicius sẽ có… 1 tỉ bảng, bất kể theo hình thức nào, nếu anh gia nhập giải Pro-League của Ả Rập Xê Út.

Vẫn còn đến hơn 1 tháng để các bên đấu trí với nhau hòng tối ưu hóa quyền lợi của mình. Còn trong mắt người hâm mộ trung lập, đẹp hơn cả vẫn là một chương mới, và thật sự hấp dẫn, mở ra cho ngôi sao Brazil, tại giải Ngoại hạng. Vinicius sẽ là cái tên được trông ngóng nhiều nhất trong mùa chuyển nhượng hè 2026 này.