FIFA và IFAB bất đồng sâu sắc về VAR trận Argentina thắng Thụy Sĩ: Embolo có đáng bị đuổi?

IFAB: Lẽ ra Embolo đã không bị đuổi trong trận gặp Argentina

Tâm điểm của vụ việc là điều khoản "nhận diện nhầm cầu thủ" (mistaken identity), quy định mới được áp dụng lần đầu tại kỳ World Cup này, vốn chỉ nhằm mục đích sửa lại đúng người phạm lỗi khi trọng tài xác định nhầm, chứ không được dùng để thay đổi bản chất của lỗi vi phạm. Tuy nhiên, theo ESPN, điều khoản này đã bị vận dụng theo hướng khác trong 2 trận đấu.

Ở trận vòng bảng giữa Mỹ và Paraguay, đội trưởng tuyển Mỹ Tim Ream ban đầu bị phạt thẻ vàng vì phạm lỗi với Miguel Almiron. Sau khi xem lại VAR, trọng tài Danny Makkelie xác định Almiron đã ăn vạ, nên thẻ vàng được chuyển từ Ream sang cho cầu thủ Paraguay.

Kịch bản tương tự lặp lại ở trận tứ kết giữa Argentina và Thụy Sĩ: Leandro Paredes ban đầu nhận thẻ vàng vì phạm lỗi với Breel Embolo, nhưng sau khi VAR can thiệp, trọng tài xác định Embolo ăn vạ và chuyển thẻ sang cho tiền đạo Thụy Sĩ.

Khoảnh khắc Embolo bị truất quyền thi đấu lại khiến giới truyền thông tốn thêm giấy mực ẢNH: REUTERS

Vấn đề là đây đã là thẻ vàng thứ 2 của Embolo, đồng nghĩa anh bị truất quyền thi đấu ngay tại thời điểm quyết định của trận đấu, khi 2 đội đang hòa nhau 1-1. Sau đó, Argentina thắng 3-1 sau hiệp phụ, tiến tới trận chung kết gặp Tây Ban Nha.

Theo CNN, đầu tuần này IFAB đã công bố văn bản làm rõ, khẳng định việc dùng điều khoản "nhận diện nhầm cầu thủ" để xử lý các tình huống ăn vạ như trên là không đúng với cách vận hành hiện tại của luật, vốn chỉ cho phép xác định lại người phạm lỗi gốc, chứ "bản thân lỗi vi phạm không được xem xét lại hay thay đổi".

Nói cách khác, theo IFAB, đáng ra Embolo đã không bị đuổi khỏi sân. Tuy nhiên, cơ quan này cũng thừa nhận cách diễn giải nói trên "được đón nhận tích cực" trong quá trình rà soát nghi định thư VAR đang được tiến hành từ tháng 3, và có thể sẽ chính thức được đưa vào luật trong tương lai - dù "chưa được phép áp dụng theo hướng đó cho đến khi quá trình rà soát hoàn tất".

FIFA phản bác: Không hề có sai sót

Theo World Soccer Talk, chỉ ít giờ sau khi văn bản của IFAB được công bố, một người phát ngôn của FIFA đã lập tức lên tiếng phản bác, khẳng định cả 2 quyết định nói trên đều được xử lý chính xác và không hề có sai sót nào từ trọng tài hay VAR. Cách phản ứng này cho thấy FIFA xem cả 2 tình huống là ví dụ cho việc áp dụng đúng luật, trái ngược hoàn toàn với kết luận của chính IFAB, cơ quan nắm quyền soạn thảo luật bóng đá.

Vụ việc để lại hậu quả nặng nề nhất cho Thụy Sĩ. Theo CNN, HLV Murat Yakin của đội bóng áo đỏ từng bức xúc ngay sau trận đấu tại Kansas City: "Trọng tài đã đưa ra quyết định sai. Tôi biết họ sẽ bảo vệ trọng tài của mình, nhưng điều luật này đã hủy hoại trận đấu của chúng tôi hôm nay, và điều đó rất đau đớn". Trận thua ấy cũng góp phần thổi bùng những nghi vấn về việc trọng tài thiên vị Argentina và Messi trong hành trình vô địch của đội bóng Nam Mỹ, bên cạnh những tranh cãi khác liên quan đến Ai Cập ở vòng 1/8.

Sự bất đồng công khai giữa FIFA và IFAB lần này là điều hiếm thấy, đặt ra câu hỏi về tính nhất quán trong việc điều hành và diễn giải luật giữa 2 tổ chức vốn có mối quan hệ mật thiết. IFAB bao gồm các quan chức do FIFA chỉ định cùng đại diện 4 liên đoàn bóng đá Anh, Scotland, Wales và Bắc Ireland.