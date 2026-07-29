Báo Malaysia ca ngợi đội nhà thắng đậm Lào, mong có bất ngờ khi đấu Thái Lan

Sau chiến thắng 2-1 trước Myanmar ở trận ra quân, đội tuyển Malaysia tiếp tục duy trì phong độ cao khi vượt qua Lào với tỷ số đậm 4-0 ở lượt trận thứ hai bảng B trên sân Kuala Lumpur. Màn trình diễn thuyết phục này giúp thầy trò HLV Tan Cheng Hoe giành trọn 6 điểm sau 2 trận, đồng thời tạo đà tâm lý quan trọng trước cuộc đối đầu với Thái Lan.

Truyền thông Malaysia đánh giá đây là màn trình diễn cho thấy sự trưởng thành của "Mãnh hổ Mã Lai", đặc biệt trong khả năng kiểm soát trận đấu và duy trì sức ép trước đối thủ bị đánh giá thấp hơn.

Tờ Makanbola ca ngợi Malaysia đã có "màn trình diễn xuất sắc", trong đó tiền vệ Gunalan được xem là nhân tố nổi bật khi trực tiếp góp công vào hai bàn thắng. Cầu thủ này liên tục tạo ra sự nguy hiểm bên hành lang cánh, với những đường kiến tạo giúp Paulo Josue và Endrick lập công.

Paulo Josue (số 17) đã có 3 bàn thắng tại ASEAN Cup 2026 ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

"Mưa lời khen" cho đội tuyển Malaysia

Dù gặp khó khăn trong việc tìm kiếm bàn thắng ở phần lớn hiệp 1, Malaysia vẫn duy trì thế trận áp đảo và được đền đáp bằng bàn mở tỷ số ở phút 45. Từ pha phối hợp bên cánh phải, Gunalan thực hiện đường chuyền thuận lợi để Paulo Josue dứt điểm, giúp đội chủ nhà bước vào giờ nghỉ với lợi thế dẫn trước.

Sang hiệp 2, Malaysia thi đấu bùng nổ hơn. Phút 57, Gunalan tiếp tục ghi dấu ấn với đường chuyền để Endrick nhân đôi cách biệt. Sau đó, hậu vệ Viengxay Sitdavong của Lào đá phản lưới nhà ở phút 66 trước khi Wan Kuzain Wan Kamal hoàn tất chiến thắng bằng cú sút phạt đẹp mắt ở phút 84.

Tờ New Straits Times nhấn mạnh chiến thắng này càng có ý nghĩa khi Malaysia không có lực lượng mạnh nhất. Tuy nhiên, các cầu thủ còn lại vẫn duy trì được sự ổn định và giúp đội bóng có khởi đầu hoàn hảo tại giải đấu.

New Straits Times nhận xét: "Malaysia tiếp tục duy trì đà chiến thắng. Phong độ của Paulo Josue thật sự đáng nể. Tiền đạo nhập tịch kỳ cựu này tiếp tục ghi bàn sau khi từng lập cú đúp trong trận thắng Myanmar, trở thành điểm tựa quan trọng trên hàng công Malaysia”..

Sau trận đấu, HLV Tan Cheng Hoe bày tỏ sự hài lòng với màn thể hiện của các học trò. Ông cho rằng chiến thắng trước Lào là "động lực tốt nhất" trước trận đấu khó khăn với Thái Lan.

Ông Tan Cheng Hoe chia sẻ: "Chúng tôi đã duy trì được đà chiến thắng và toàn đội thể hiện sự ăn ý tốt hơn. Ba điểm này là động lực quan trọng trước trận đấu tiếp theo. Chúng tôi chỉ có hai ngày chuẩn bị trước khi gặp Thái Lan".

HLV Tan Cheng Hoe hài lòng với màn thể hiện của các học trò và xem đây là bước chạy đà hoàn hảo trước khi Malaysia chạm trán Thái Lan ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Theo báo chí Malaysia, trận đấu với Thái Lan ngày 1.8 tại Bangkok mới là bài kiểm tra thực sự dành cho đội tuyển nước này. Nếu tiếp tục giành chiến thắng, Malaysia sẽ tiến gần hơn đến tấm vé vào bán kết.

Tờ Berita Harian kỳ vọng: “Chiến thắng trước Lào sẽ tiếp thêm sự tự tin để Malaysia hướng đến mục tiêu gây bất ngờ trước Thái Lan, trong bối cảnh đội bóng của HLV Tan Cheng Hoe đang có chuỗi phong độ ấn tượng. Sau hai lượt trận, Malaysia tạm thời có 6 điểm, ghi 6 bàn và chỉ để thủng lưới 1 lần. Đây là nền tảng quan trọng để họ bước vào cuộc đối đầu được xem là quyết định tại bảng B”.