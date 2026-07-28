Trước khi ASEAN Cup 2026 khởi tranh, nhiều người kỳ vọng Lào có thể tạo nên một hình ảnh mới với lực lượng trẻ và tinh thần thi đấu quyết tâm. Tuy nhiên, sau lượt trận đầu tiên, khoảng cách giữa đội bóng xứ Triệu Voi và nhóm ứng viên hàng đầu khu vực vẫn hiện lên rất rõ. Chuyến làm khách trên sân Malaysia vì thế được xem là thử thách quá lớn với thầy trò HLV Vladica Grujic.

Trong khi đó, đội tuyển Malaysia cũng chưa có màn ra quân hoàn hảo khi để Myanmar dẫn trước. Song điều đáng nói là cách "Mãnh hổ Mã Lai" vượt qua khó khăn. Đội bóng của HLV Tan Cheng Hoe không hoảng loạn, kiên nhẫn điều chỉnh lối chơi rồi lật ngược tình thế nhờ sự khác biệt về chất lượng đội hình. Cú đúp của Paulo Josue không chỉ mang về chiến thắng 2-1 mà còn cho thấy Malaysia sở hữu những cá nhân đủ khả năng định đoạt trận đấu.

Đội tuyển Malaysia (áo vàng) dù không có đội hình mạnh nhất ở ASEAN Cup 2026 nhưng vẫn được đánh giá rất cao ẢNH: MINH TÚ

Đội tuyển Malaysia áp đảo Lào ở mọi thông số

Đó chính là khác biệt lớn nhất giữa hai đội ở thời điểm hiện tại. Malaysia có chiều sâu lực lượng, sở hữu nhiều cầu thủ nhập tịch giàu kinh nghiệm và đủ phương án để thay đổi cục diện khi cần. Ở chiều ngược lại, Lào vẫn đang trong quá trình trẻ hóa và chưa tìm được sự cân bằng giữa khát vọng với bản lĩnh thi đấu.

Thất bại 0-5 trước Thái Lan ở trận mở màn là minh chứng rõ nét. Không chỉ thua về tỷ số, Lào còn bộc lộ nhiều vấn đề trong khâu phòng ngự khi liên tục để lộ khoảng trống trước sức ép lớn. Tấm thẻ đỏ của trung vệ Phetdavanh Somsanid càng khiến đội bóng này tổn thất lực lượng trước chuyến làm khách trên sân Malaysia.

Nếu nhìn vào lịch sử đối đầu, niềm tin dành cho Lào càng trở nên mong manh. Malaysia đã thắng cả 10 lần gặp gần nhất trước đối thủ này, trong đó nhiều trận thắng với cách biệt rất lớn. Hai cuộc chạm trán gần nhất trong năm 2025 cũng kết thúc với các tỷ số 3-0 và 5-1 nghiêng về "Mãnh hổ Ma Lai". Những con số ấy phản ánh khoảng cách về đẳng cấp vẫn chưa được thu hẹp.

Dĩ nhiên, bóng đá luôn tồn tại bất ngờ. Lào vẫn có thể gây khó khăn nếu duy trì được sự tập trung và chơi phòng ngự kỷ luật trong phần lớn thời gian. Tuy nhiên, để biến điều đó thành điểm số trước một Malaysia đang hưng phấn là nhiệm vụ không hề đơn giản.

Trong bối cảnh bảng đấu còn nhiều đối thủ mạnh phía trước, Malaysia cũng hiểu rằng đây là cơ hội để tích lũy thêm hiệu số bàn thắng. Vì vậy, đội chủ nhà nhiều khả năng sẽ không hài lòng với một chiến thắng tối thiểu mà sẽ chủ động đẩy cao đội hình ngay từ đầu nhằm sớm định đoạt trận đấu.

Đội tuyển Lào (phải) sẽ khó tạo ra bất ngờ trên sân của Malaysia ẢNH: THỤY AN

Xét trên mọi khía cạnh, từ phong độ, lực lượng, lợi thế sân nhà đến thành tích đối đầu, Malaysia đều nhỉnh hơn rõ rệt. Nếu không có bất ngờ rất lớn xảy ra, đội tuyển Malaysia sẽ giành trọn 3 điểm, qua đó tạm vượt mặt Thái Lan - đội không thi đấu ở lượt 2 để vươn lên dẫn đầu bảng B.